Semjén Zsolt: Háborúba sodródni könnyű, de annak a következményei beláthatatlanok + videó

Harcolunk a Benes-dekrétumok ellen, de ha a két nemzet között barátság, együttműködés van, akkor nehéz minket összeugrasztania a politikának, és a kényes kérdésekre is könnyebben találunk megoldást – fogalmazott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Patriótának adott interjújában.

Magyar Nemzet
2025. 12. 25. 8:50
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Nincs kollektív bűnösség, az emberi jogokkal alapvetően ellentétes, ha valakit a közösségéhez való tartozása miatt jogfosztanak, ezért 

harcolunk a Benes-dekrétumok ellen, minden szlovák–magyar kisebbségi tárgyaláson szóba hozzuk

 – hangsúlyozta a nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterelnök-helyettes a Patriótának. Semjén Zsolt úgy fogalmazott, a németeknek lehetőségük lett volna ezt megakadályozni, azt mondani, hogy ilyen jogszabályok fenntartása mellett nem lehet az EU-ba bekerülni, elég, ha ebben a tekintetben – német szempontból – a felvidéki és a szudétanémetek üldöztetésére gondolunk.

Semjén Zsolt hangsúlyozta, hogy 

mindenben az adott külhoni nemzetrész legitim pártja és vezetője mögött állnak, Felvidék esetében is azt teszik, amit a Magyar Szövetség és annak elnöke, Gubík László javasol.

 

Atomháború jöhet

Az orosz–ukrán háborúról szólva azt emelte ki: hogy egyrészt a háborúból bizonyos nyugati érdekcsoportok óriási üzletet csinálnak – gondoljunk a fegyveriparra és az energiabizniszre –, másrészt 

belelovalták magukat abba a nyilvánvalóan vesztes álláspontba, hogy Ukrajna nyugati szövetséggel képes megnyerni ezt a háborút, térdre kényszeríteni Oroszországot. 

– A legnagyobb rossz, ami megtörténhet, egy atomháború, ha a helyzet eszkalálódik, és Oroszország és a nyugati szövetség között tör ki háború. Ezért az a magyar és az emberiség egyetemes érdeke, hogy ez ne történjen meg, ne eszkalálódjon az orosz–ukrán háború, és minél előbb béke legyen – szögezte le. Hozzátette: 

a Majdan téri események után az ultranacionalista ukrán hatalom totálisan jogfosztotta az ukrajnai kisebbségeket, elsősorban az oroszt, de a magyart, a románt is.

 – A háború egyik oka az ukrajnai kisebbségek jogfosztása volt, az igazságos békébe beletartozik a kisebbségi jogok biztosítása. Azon dolgozunk, hogy ha a háború véget ér a Kárpátaljáról elmenekült magyarság visszatérhessen a szülőföldjére, és ott a magyar élet feltételei biztosítva legyenek – mutatott rá.

 

Az unió szorongatja a gazdákat

A magyar agráriumról szólva Semjén Zsolt elmondta: az unió három szempontból is szorongatja a magyar gazdákat: csökkenteni akarja az agrártámogatást, életidegen, „sötétzöld őrültséggel" nehezíti a gazdák életét. – Súlyos problémát jelent, hogy a génmódosított dél-amerikai árukat konkurenciaként rá akarják hozni az európai gazdákra. 

De a legnagyobb veszély, hogy az ukrán gabonát ráeresztik az EU-ra, mert egészségre veszélyes, nálunk már régen betiltott vegyszereket használnak, génmódosított élelmiszereket állítanak elő. 

A legértékesebb ukrán mezőgazdasági területek pedig már amerikai, kínai, francia és más külföldi tulajdonban vannak, hatalmas multicégek privatizálták a területeket, amelyeket nem kötnek az uniós élelmiszerbiztonsági szabályok, emiatt sokkal olcsóbban és sokkal nagyobb mennyiségben termelnek – mutatott rá.

Hangsúlyozta, brutális termelési fölényben vannak, ha ezt ráengedik a magyar gazdákra, azzal lehetetlen versenyezni. Mint mondta, 

nekünk, magyaroknak a gazdáink kulcsfontosságúak és a magyar agrárium léte vagy nem léte a kérdés.

 

Könnyű háborúba sodródni

Az egyházak oktatási és szociális szerepvállalásáról szólva rámutatott: az emberek az egyházban, egyházi intézményekben bíznak, amit jól mutat, hogy az egyházi iskolákba négyszeres a túljelentkezés. – Mi azt mondjuk, hogy döntsék el a polgárok, hogy a gyereküket egyházi iskolába akarják adni, vagy államiba. Mi fillérre ugyanazt a finanszírozást biztosítjuk – tette hozzá.

Semjén Zsolt beszélt arról is: a 2026-os választások tétje, hogy vannak az életnek olyan dolgai, amik nem reparálhatók. Például a migráció vagy a háború. – Ha ezeket egyszer elrontjuk, azt soha többet nem lehet reparálni. A Tisza Párt az Európai Néppárt tagja, az irányításuk alatt áll, a betelepítési kvótában sem fog tudni mást tenni, mint végrehajtja. 

Történelmi tapasztalat, hogy háborúba sodródni könnyű, de annak következményei beláthatatlanok, tragikusak és visszacsinálhatatlanok.

Én nem mondom azt, hogy az Orbán-kormány hiba nélküli, de számos nagyszerű dolgot elértünk a rezsicsökkentéstől a háromgyermekes anyák szja-mentességén át a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetéséig, amikre büszkék lehetünk és amiket meg kell védenünk – hangsúlyozta Semjén Zsolt.

Borítókép: Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) ülésén tartott sajtótájékoztatón a Várkert Bazárban 2025. október 16-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


