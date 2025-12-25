Semjén Zsolt: Háborúba sodródni könnyű, de annak a következményei beláthatatlanok + videó

Nincs kollektív bűnösség, az emberi jogokkal alapvetően ellentétes, ha valakit a közösségéhez való tartozása miatt jogfosztanak, ezért

harcolunk a Benes-dekrétumok ellen, minden szlovák–magyar kisebbségi tárgyaláson szóba hozzuk

– hangsúlyozta a nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterelnök-helyettes a Patriótának. Semjén Zsolt úgy fogalmazott, a németeknek lehetőségük lett volna ezt megakadályozni, azt mondani, hogy ilyen jogszabályok fenntartása mellett nem lehet az EU-ba bekerülni, elég, ha ebben a tekintetben – német szempontból – a felvidéki és a szudétanémetek üldöztetésére gondolunk.

Semjén Zsolt hangsúlyozta, hogy

mindenben az adott külhoni nemzetrész legitim pártja és vezetője mögött állnak, Felvidék esetében is azt teszik, amit a Magyar Szövetség és annak elnöke, Gubík László javasol.

Atomháború jöhet

Az orosz–ukrán háborúról szólva azt emelte ki: hogy egyrészt a háborúból bizonyos nyugati érdekcsoportok óriási üzletet csinálnak – gondoljunk a fegyveriparra és az energiabizniszre –, másrészt

belelovalták magukat abba a nyilvánvalóan vesztes álláspontba, hogy Ukrajna nyugati szövetséggel képes megnyerni ezt a háborút, térdre kényszeríteni Oroszországot.

– A legnagyobb rossz, ami megtörténhet, egy atomháború, ha a helyzet eszkalálódik, és Oroszország és a nyugati szövetség között tör ki háború. Ezért az a magyar és az emberiség egyetemes érdeke, hogy ez ne történjen meg, ne eszkalálódjon az orosz–ukrán háború, és minél előbb béke legyen – szögezte le. Hozzátette:

a Majdan téri események után az ultranacionalista ukrán hatalom totálisan jogfosztotta az ukrajnai kisebbségeket, elsősorban az oroszt, de a magyart, a románt is.

– A háború egyik oka az ukrajnai kisebbségek jogfosztása volt, az igazságos békébe beletartozik a kisebbségi jogok biztosítása. Azon dolgozunk, hogy ha a háború véget ér a Kárpátaljáról elmenekült magyarság visszatérhessen a szülőföldjére, és ott a magyar élet feltételei biztosítva legyenek – mutatott rá.