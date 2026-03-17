kutyapártmarihuánapartizánNagy Dávid

Legalizálná a marihuána fogyasztását és termesztését a Kutyapárt, szerintük ez nagy segítség lenne a hátrányos helyzetű régiókban + videó

Marihuánalegalizációról és több száz milliárdos bevételről beszélt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) listavezetője a Partizánban. A kábítószerügyi kormánybiztos, Horváth László leszögezte: nem engednek teret a kábítószer előállításának és terjesztésének.

2026. 03. 17. 11:25
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) támogatná a marihuána háztáji termesztésének legalizálását vidéken – fejtette ki a Partizán műsorában a párt listavezetője, Nagy Dávid.

Budapest, 2025. április 12. Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) pártigazgatója beszédet mond a "Legyen mindenki egyforma!" mottóval megtartott "Szürke Békemenet" demonstráción a Hősök terén 2025. április 12-én. MTI/Balogh Zoltán
Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) pártigazgatója (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A műsorvezető, Gulyás Márton kérdésére, hogy miből növelné a Kutyapárt az állami bevételeket, Nagy Dávid azt mondta:

fontos lehetőségnek tartják a marihuána lakossági termesztésének legalizálását, különösen a hátrányos helyzetű vidéki térségekben.

A párt listavezetője arról beszélt, hogy a növény a magyar klímán is jól termeszthető, és a háztáji termesztések jelentős gazdasági potenciált hordoznak. Úgy fogalmazott: számításaik alapján néhány év alatt akár 200-300 milliárd forintos többletbevételt is hozhatna az államnak a termesztés.

Becsléseiket külföldi, elsősorban német és spanyol példák alapján készítették, és a javaslatot megvalósíthatónak tartják – tette hozzá.

A Kutyapárt támogatná a marihuána fogyasztásának és termesztésének legalizálását

– jelentette ki Nagy Dávid a műsorvezető kérdésére. 

– A Fidesz nem fogja engedni, hogy a Tisza Párt és a Kutyapárt közösen a zsákutcába vezető, visszafordíthatatlan társadalmi károkat okozó nyugat-európai mintára utat engedjen a kábítószer-liberalizációnak és a kábítószer-bűnözésnek – szögezte le Horváth László. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos Nagy Dávidnak, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) listavezetőjének kijelentésére reagált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

