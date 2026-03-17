Másfél évtizede nem jelentkeztek ilyen sokan egyetemre, mint idén

Rekordszámban felvételiznek idén a felsőoktatásba – mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter. A ponthatárokat várhatóan július 21-én határozzák meg.

2026. 03. 17. 12:00
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Háromból két fiatal olyan egyetemre járhat, amely a világ legjobb öt százalékába tartozik – jelentette ki Hankó Balázs a felsőoktatási felvételiről tartott tájékoztatóján. A kulturális és innovációs miniszter kiemelte, hogy az idei eljárásban rekordszámú jelentkező felvételizik: összesen 140 427-en adták be a kérelmet, ami az elmúlt másfél évtized legmagasabb jelentkezői létszáma.

A magyar felsőoktatás vonzó. Képünk illusztráció (Fotó: Digital Vision/Tom Werner)

A miniszter rámutatott: 2022-höz képest csaknem harmincezerrel többen jelentkeztek a magyar gazdaság számára legfontosabb műszaki, természettudományi, informatikai, orvos és egészségtudományi, agrár, illetve tanár, tanító képzési területekre.

A magyar felsőoktatás a felzárkózást is segíti – emelte ki Hankó Balázs, hozzátéve: két és félszeresére emelkedett a hátrányos helyzetű térségekből jelentkező fiatalok aránya. Beszámolt arról is, hogy emelkedett a munka mellett felvételiző, idősebb jelentkezők aránya. Mint fogalmazott, a felsőoktatás „az örök ifjúság elixírje”, mert már minden negyedik jelentkező harminc év feletti. Az idei legidősebb felvételiző 84 éves – jegyezte meg.

Hankó Balázs tájékoztatása szerint 82 százalékkal nőtt a szakképzésből jelentkezők száma is. A miniszter elmondta, hogy az állami ösztöndíjas kapacitások arányban állnak a jelentkezők számával,

92 600 ösztöndíjas helyet hirdetnek meg.

Kitért arra is, hogy a legnépszerűbb képzési területek közé a gazdaságtudományi, műszaki és pedagógus szakterület került, a legkedveltebb intézmény pedig ismét az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) lett. Megjegyezte: a képzési kínálatban megjelennek az egyetemek saját, intézményi hatáskörben indított képzései is, ilyen például a mesterséges intelligencia informatikus szak.

Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese a felvételi eljárás újdonságaként említette, hogy

az e-felvételi rendszer már a jelentkezés pillanatában megmutatja a korábban érettségizett vagy nyelvvizsgát szerzett jelentkezőknek, hogy a meglévő eredményeik, bizonyítványuk alapján hány pontra tehetnek szert.

Elmondta, hogy a jelentkezők július 7-ig tölthetik fel a dokumentumokat az e-felvételibe, eddig az időpontig egy alkalommal módosíthatják is a megjelölt képzések sorrendjét. A ponthatárokat várhatóan július 21-en állapítják meg – közölte Vanó Renáta.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
