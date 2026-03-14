A magyar fiataloknak nem a lövészárokban, hanem a jövő építésében van a helyük + videó

Mátészalkán tartotta országjárásának 14. fórumát a Fidelitas, ahol a szervezet vezetői a béke, a biztonság és a magyar fiatalok jövője mellett álltak ki. Mohácsy István elnök hangsúlyozta: a jelenlegi nemzetközi helyzetben különösen fontos, hogy Magyarország megőrizze szuverenitását és energiabiztonságát, miközben a fiatalok jövőjét nem a háború, hanem az építkezés határozza meg.

Gábor Márton
2026. 03. 14. 20:37
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Mátészalka különleges helyzetben van, hiszen mindössze néhány kilométerre található az ukrán–magyar határtól. Mohácsy István szerint az itt élők közvetlenül érzékelik a szomszédos országban zajló háború következményeit.

Mi, akik itt élünk a határ közelében, pontosan tudjuk és érezzük a háború súlyát és következményeit

– fogalmazott a Fidelitas elnöke. Rámutatott: a kelet-európai konfliktus mellett a Közel-Keleten zajló háborús események is komoly hatással vannak Európa és Magyarország biztonságára, különösen az energiaellátás területén. Mint mondta, a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az ország energiabiztonsága stabil maradjon.

Mohácsy István kitért arra is, hogy szerinte több nyugat-európai országban egyre erősebb a háborús hangulat, és egyes politikai szereplők már arról beszélnek, hogy európai fiatalokat küldenének a frontra.

Mi, patrióták világosan kimondjuk: a magyar fiataloknak nem a lövészárokban van a helyük, hanem a jövő építésében és a családalapításban

– hangsúlyozta. A Fidelitas elnöke szerint ezért határozottan el kell utasítani a kötelező sorkatonaság visszavezetésének gondolatát is. Úgy fogalmazott: a jelenlegi helyzetben egy ilyen lépés háborús előkészületet jelentene.

A politikus élesen bírálta a Tisza Párt több szereplőjét is, akik szerinte támogatják Ukrajna további felfegyverzését, valamint az ország gyorsított európai uniós csatlakozását. Mohácsy István úgy véli, ezek az elképzelések veszélyeztethetik Magyarország szuverenitását.

A Fidelitas elnöke a térség fejlesztéseire is kitért. Elmondta, hogy az elmúlt években Mátészalkán és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több beruházás valósult meg: közterek és közintézmények újultak meg, fejlődött az oktatási és sportinfrastruktúra, valamint számos iskolai fejlesztés is megvalósult. Ezeket az eredményeket csak békében lehet megőrizni és tovább építeni – tette hozzá.

Mohácsy István szerint az április 12-i választás sorsdöntő lesz Magyarország számára. Mint mondta, a választók két különböző jövőkép közül dönthetnek.

Az egyik út a béke, a biztonság és a fiatalok támogatása, amelyet a Fidesz–KDNP képvisel. A másik út Magyarország szuverenitásának feladása és egy háborús politika kockázata

– mondta. A Fidelitas elnöke arra kérte a mátészalkai és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei választókat, hogy április 12-én támogassák a kormánypártokat.

Borítókép: Mohácsy István, a Fidelitas elnöke (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bayer Zsolt
idezojelektárkányi zsolt

A 444 és az elvek

Bayer Zsolt avatarja

Sz…rjankók munka közben, néhány tételben.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

