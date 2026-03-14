A magyar fiataloknak nem a lövészárokban, hanem a jövő építésében van a helyük + videó

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Mátészalka különleges helyzetben van, hiszen mindössze néhány kilométerre található az ukrán–magyar határtól. Mohácsy István szerint az itt élők közvetlenül érzékelik a szomszédos országban zajló háború következményeit.

Forrás: Facebook

Mi, akik itt élünk a határ közelében, pontosan tudjuk és érezzük a háború súlyát és következményeit

– fogalmazott a Fidelitas elnöke. Rámutatott: a kelet-európai konfliktus mellett a Közel-Keleten zajló háborús események is komoly hatással vannak Európa és Magyarország biztonságára, különösen az energiaellátás területén. Mint mondta, a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az ország energiabiztonsága stabil maradjon.

Mohácsy István kitért arra is, hogy szerinte több nyugat-európai országban egyre erősebb a háborús hangulat, és egyes politikai szereplők már arról beszélnek, hogy európai fiatalokat küldenének a frontra.

Mi, patrióták világosan kimondjuk: a magyar fiataloknak nem a lövészárokban van a helyük, hanem a jövő építésében és a családalapításban

– hangsúlyozta. A Fidelitas elnöke szerint ezért határozottan el kell utasítani a kötelező sorkatonaság visszavezetésének gondolatát is. Úgy fogalmazott: a jelenlegi helyzetben egy ilyen lépés háborús előkészületet jelentene.

A politikus élesen bírálta a Tisza Párt több szereplőjét is, akik szerinte támogatják Ukrajna további felfegyverzését, valamint az ország gyorsított európai uniós csatlakozását. Mohácsy István úgy véli, ezek az elképzelések veszélyeztethetik Magyarország szuverenitását.

A Fidelitas elnöke a térség fejlesztéseire is kitért. Elmondta, hogy az elmúlt években Mátészalkán és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több beruházás valósult meg: közterek és közintézmények újultak meg, fejlődött az oktatási és sportinfrastruktúra, valamint számos iskolai fejlesztés is megvalósult. Ezeket az eredményeket csak békében lehet megőrizni és tovább építeni – tette hozzá.

Mohácsy István szerint az április 12-i választás sorsdöntő lesz Magyarország számára. Mint mondta, a választók két különböző jövőkép közül dönthetnek.

Az egyik út a béke, a biztonság és a fiatalok támogatása, amelyet a Fidesz–KDNP képvisel. A másik út Magyarország szuverenitásának feladása és egy háborús politika kockázata

– mondta. A Fidelitas elnöke arra kérte a mátészalkai és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei választókat, hogy április 12-én támogassák a kormánypártokat.