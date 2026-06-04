Arne Slot a Premier League-ben maradhat, kiszivárgott egy meglepő megkeresés

Arne Slot a Fulham kispadján köt ki?

A klub most új projektet indítana, és az első számú jelöltje Kieran McKenna, aki az Ipswich Town csapatánál remek munkát végzett. McKenna 2021 decemberében vette át az Ipswichet, amikor az együttes a League One középmezőnyében volt, és végül a 11. helyen végzett. A 2022/23-as szezonban másodikként zárt, feljutott a Championshipbe, újoncként itt is második lett, így feljutott a Premier League-be. Ez már meghaladta a csapat erejét, a 2024/25-ös szezonban a 19. helyen zárva kiesett, de idén a Championshipben ismét második lett, így a következő szezonban újra a Premier League mezőnyében lesz. McKennát a szerződése 2028. június 30-ig köti a klubhoz, a kivásárlási ára meg nem erősített hírek szerint 8 millió font, ami a Fulhamnek komoly kiadás lenne. S ha minden igaz, a 40 éves trénert most az motiválja, hogy benntartsa az Ipswichet a Premier League-ben.

Így nem kizárt, hogy a Fulham Arne Slotot akarja becserkészni, aki jelenleg munka nélkül van.