Ez már nagyon kellett a Liverpoolnak, két rossz szériának is vége

A zsinórban elszenvedett három vereség után fontos mérkőzés várt a Liverpoolra a Premier League 32. fordulójában. A Fulhamet fogadták szombaton a Vörösök, akik három meccse nyeretlenek voltak ezen ellenfél ellen. Most azonban mindkét rossz szériát megszakította a Liverpool, amely 2-0-s győzelemmel hangolt a PSG elleni BL-rangadóra.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 18:57
A fiatal csillag gólját ünneplik a liverpooliak Fotó: ANDY BUCHANAN Forrás: AFP
Pofon után pofonba szaladt bele az elmúlt hetekben a Liverpool: egymás után három vereséget szenvedett el, és ez súlyos következményekkel járt. Egyrészt a Manchester City elleni 4-0-s gyalázattal búcsúzott az FA-kupából, másrészt a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első felvonását 2-0-ra bukta el a Paris Saint-Germain otthonában , ezek után könnyen lehet, hogy kiesik az európai kupasorozatból is, amivel végleg eldőlne, hogy ebben az idényben trófea nélkül marad. Az pedig már rég egyértelművé vált, hogy a Premier League-ben nem védi meg a címét, csak abban reménykedhet, hogy a BL-indulást biztosító öt hely valamelyikét megkaparintja. A 32. forduló, a Fulham vendégjátéka előtt éppen az ötödik pozíció illette meg Szoboszlai Dominikékat, ám a Chelsea hátránya mindössze egy pont volt mögöttük, tehát az esetleges újabb botlásokért nagy árat fizethetnének a Vörösök – Arne Slot pedig talán az állásával, ha a csapat nem kvalifikálja magát a Bajnokok Ligájába.

A formán kívül játszó Mohamed Szalahnak (jobbra) sokat jelentett az újabb liverpooli gólja Fotó: ANDY BUCHANAN/AFP

A Szoboszlait a kezdőbe, a Kerkez Milost a kidpadra nevező Liverpoolnak nem lehetett túl sok oka a bizakodásra. Nem elég, hogy a gárda nincs jó formában, a Fulham ellen amúgy sem megy neki: a legutóbbi három egymás elleni mérkőzésből egyet sem nyert meg, két döntetlen mellett egyszer kikapott.

Egy félidő, két liverpooli gól

A szombati összecsapás első negyedórája liverpooli fölényt és egy nagy helyzetet hozott, de Mohamed Szalah nem tudott túljárni Bernd Leno eszén. Az egyiptomi szélső több próbálkozással hívta fel magára a figyelmet az első félidőben, a hazai szurkolók pedig, ahogy azt korábban beharangozták, egy hatalmas molinóval, amellyel az ellen tiltakoztak, hogy a klub a következő idényekben megemeli a jegyárakat. Fél óra elteltével egyre többet merészkedett előre a Fulham, a sérült Alissont helyettesítő Giorgi Mamardasvilinek is akadt védenivalója, egymás után többször is.

A kimaradt próbálkozások miatt pedig hamarosan bánkódhattak a vendégek, a mindössze 17 éves Rio Ngumoha ugyanis nagy kedvvel játszott a második bajnokiján, amelyen kezdőként kapott lehetőséget. A fiatal csillag már korábban is hintába ültette a Fulham védőit, majd a 36. percben újra megtette, és néhány biciklicsel után a hosszúba csavart. A mutatós gól felrázta a Vörösöket, a 40. percben a másik szélső, Mohamed Szalah talált be a másik oldalról: ő jobbról tekert a hosszúba.

Cserékkel kezdődött a második félidő, a sérült Curtis Jones helyére Ryan Gravenberch érkezett, Marco Silva dupla változtatással próbálta visszahozni a meccsbe a vendégeket. A Fulham rá is kapcsolt a második félidőben, kiegyenlítettebbé vált a játék, helyzetekből viszont a vendégek oldalán akadt több. A londoniak erőfeszítéseit azonban nem koronázta siker, hiába hajtottak az utolsó pillanatig, maradt a 2-0-s liverpooli győzelem a szombati meccsen, amelyen Szoboszlai végig a pályán volt, és több fontos mentést is bemutatott.

A Vörösök így győzelemmel hangoltak a PSG elleni BL-negyeddöntő keddi visszavágójára, a Premier League-tabellán pedig négy pontra megléptek a szintén a BL-indulásra hajtó, vasárnap a Manchester Cityt fogadó Chelsea-től. A Fulham maradt a 11. helyen a PL-ben.

Premier League, 32. forduló

Péntek:

  • West Ham United–Wolves 4-0 (1-0)

Szombat:

Vasárnap:

  • Crystal Palace–Newcastle United 15.00
  • Nottingham Forest–Aston Villa 15.00
  • Sunderland–Tottenham Hotspur 15.00 (tv: Spíler1)
  • Chelsea–Manchester City 17.30 (tv: Match4)

Hétfő:

  • Manchester United–Leeds 21.00 (tv: Match4)

A Premier League tabellája itt érhető el.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.