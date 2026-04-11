Ez már nagyon kellett a Liverpoolnak, két rossz szériának is vége

Pofon után pofonba szaladt bele az elmúlt hetekben a Liverpool: egymás után három vereséget szenvedett el, és ez súlyos következményekkel járt. Egyrészt a Manchester City elleni 4-0-s gyalázattal búcsúzott az FA-kupából, másrészt a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első felvonását 2-0-ra bukta el a Paris Saint-Germain otthonában , ezek után könnyen lehet, hogy kiesik az európai kupasorozatból is, amivel végleg eldőlne, hogy ebben az idényben trófea nélkül marad. Az pedig már rég egyértelművé vált, hogy a Premier League-ben nem védi meg a címét, csak abban reménykedhet, hogy a BL-indulást biztosító öt hely valamelyikét megkaparintja. A 32. forduló, a Fulham vendégjátéka előtt éppen az ötödik pozíció illette meg Szoboszlai Dominikékat, ám a Chelsea hátránya mindössze egy pont volt mögöttük, tehát az esetleges újabb botlásokért nagy árat fizethetnének a Vörösök – Arne Slot pedig talán az állásával, ha a csapat nem kvalifikálja magát a Bajnokok Ligájába.

A Szoboszlait a kezdőbe, a Kerkez Milost a kidpadra nevező Liverpoolnak nem lehetett túl sok oka a bizakodásra. Nem elég, hogy a gárda nincs jó formában, a Fulham ellen amúgy sem megy neki: a legutóbbi három egymás elleni mérkőzésből egyet sem nyert meg, két döntetlen mellett egyszer kikapott.

Egy félidő, két liverpooli gól

A szombati összecsapás első negyedórája liverpooli fölényt és egy nagy helyzetet hozott, de Mohamed Szalah nem tudott túljárni Bernd Leno eszén. Az egyiptomi szélső több próbálkozással hívta fel magára a figyelmet az első félidőben, a hazai szurkolók pedig, ahogy azt korábban beharangozták, egy hatalmas molinóval, amellyel az ellen tiltakoztak, hogy a klub a következő idényekben megemeli a jegyárakat. Fél óra elteltével egyre többet merészkedett előre a Fulham, a sérült Alissont helyettesítő Giorgi Mamardasvilinek is akadt védenivalója, egymás után többször is.

A kimaradt próbálkozások miatt pedig hamarosan bánkódhattak a vendégek, a mindössze 17 éves Rio Ngumoha ugyanis nagy kedvvel játszott a második bajnokiján, amelyen kezdőként kapott lehetőséget. A fiatal csillag már korábban is hintába ültette a Fulham védőit, majd a 36. percben újra megtette, és néhány biciklicsel után a hosszúba csavart. A mutatós gól felrázta a Vörösöket, a 40. percben a másik szélső, Mohamed Szalah talált be a másik oldalról: ő jobbról tekert a hosszúba.

Cserékkel kezdődött a második félidő, a sérült Curtis Jones helyére Ryan Gravenberch érkezett, Marco Silva dupla változtatással próbálta visszahozni a meccsbe a vendégeket. A Fulham rá is kapcsolt a második félidőben, kiegyenlítettebbé vált a játék, helyzetekből viszont a vendégek oldalán akadt több. A londoniak erőfeszítéseit azonban nem koronázta siker, hiába hajtottak az utolsó pillanatig, maradt a 2-0-s liverpooli győzelem a szombati meccsen, amelyen Szoboszlai végig a pályán volt, és több fontos mentést is bemutatott.