A futballtörpe feni a kést a négyszeres világbajnok ellen Texasban

F-csoport: Hollandia–Japán, Dallas, 22.00

A világbajnokság F-csoportjának egyik legérdekesebb mérkőzését rendezik vasárnap este, amikor Hollandia Japán ellen kezdi meg szereplését. A holland válogatott Ronald Koeman irányításával érkezik a tornára, és a holland sajtó továbbjutást, sőt akár negyeddöntős szereplést is vár az Oranjétól. A holland lapok szerint az első mérkőzés kulcsfontosságú lehet a csoportelsőség szempontjából. A média elsősorban Virgil van Dijk, Frenkie de Jong és Cody Gakpo jó teljesítményében bízik. A holland újságírók úgy vélik, a labdabirtoklás és a támadójáték jelentheti a legnagyobb fegyvert Japán ellen.

Ronald Koeman ugyanakkor többször hangsúlyozta, hogy a japánok rendkívül szervezett ellenfélnek számítanak.

A holland sajtó külön foglalkozik Bart Verbruggen kapus állapotával, mivel sérülése némi bizonytalanságot okozott a felkészülés során. Memphis Depay játékára szintén nagy figyelem irányul, hiszen kisebb sérülés után tért vissza. A holland szakértők többsége szoros, de holland győzelmet vár.

Hollandia bemutatkozását nagy figyelem övezi - Fotó: LINA SELG / Lina Selg

Japán ezzel szemben önbizalommal telve érkezik a vb-re. A japán sajtó szerint a csapat újra megmutathatja, hogy képes felvenni a versenyt az európai élcsapatokkal. A japán lapok kiemelik Kubo Takefusza kreativitását és Ueda Ajasze gólerősségét. A Sports Chosun beszámolói szerint a játékosok tisztában vannak Hollandia erejével, de nem tartanak az esélyesebb riválistól. A japán médiában komoly visszhangot kapott Endo Vataru sérülés miatti visszavonulása a válogatottól. A Reuters szerint Morijaszu Hadzsime szövetségi kapitánynak új középpályás szerkezetet kellett kialakítania a hollandok elleni nyitányra. A japán sajtó szerint a fegyelmezett védekezés és a gyors kontrák jelenthetik a siker kulcsát. A szakértők úgy vélik, hogy Kubo és Kamada kreativitása okozhat problémát a holland védelemnek. A japán újságírók emlékeztetnek arra, hogy az elmúlt években Japán több nagy futballnemzetet is legyőzött. 2022-ben Katarban emlékezetes meccsen verte meg Németországot. A holland oldalon ugyanakkor bíznak abban, hogy a rutinos keret döntő különbséget jelenthet. A két csapat legutóbb 2013-ban találkozott, akkor 2-2-es döntetlen született. Világbajnokságon legutóbb 2010-ben mérkőztek meg egymással, akkor Hollandia nyert 1-0-ra. A nemzetközi előrejelzések a Hollandiát tartja favoritnak, de Japán esetleges meglepetése sem számítana szenzációnak. Mindkét ország sajtója egyetért abban, hogy a nyitómérkőzés eredménye alapvetően meghatározhatja a továbbjutási esélyeket. A vasárnap esti összecsapás így egyszerre ígér taktikai csatát és a csoportkör egyik legizgalmasabb rangadóját.