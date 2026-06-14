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A futballtörpe feni a kést a négyszeres világbajnok ellen Texasban

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Magyar idő szerint vasárnap este kettő, hétfő hajnalban pedig újabb két mérkőzéssel folytatódik a XXIII. labdarúgó-világbajnokság. A vb-re éppen csak kijutó svédeket megtréfálja-e Tunézia? Két sikertelen csoportkörös szereplés után tovább tud-e jutni az egyenes kieséses szakaszba a négyszeres világbajnok Németország? Tényleg rangadó lesz Hollandia és Japán összecsapása? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 5:57
Egy soha nem látott futballtörpe tenné helyre a négyszeres világbajnok németeket Fotó: RAMON VAN FLYMEN Forrás: ANP MAG
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F-csoport: Hollandia–Japán, Dallas, 22.00

A világbajnokság F-csoportjának egyik legérdekesebb mérkőzését rendezik vasárnap este, amikor Hollandia Japán ellen kezdi meg szereplését. A holland válogatott Ronald Koeman irányításával érkezik a tornára, és a holland sajtó továbbjutást, sőt akár negyeddöntős szereplést is vár az Oranjétól. A holland lapok szerint az első mérkőzés kulcsfontosságú lehet a csoportelsőség szempontjából. A média elsősorban Virgil van Dijk, Frenkie de Jong és Cody Gakpo jó teljesítményében bízik. A holland újságírók úgy vélik, a labdabirtoklás és a támadójáték jelentheti a legnagyobb fegyvert Japán ellen. 

Ronald Koeman ugyanakkor többször hangsúlyozta, hogy a japánok rendkívül szervezett ellenfélnek számítanak. 

A holland sajtó külön foglalkozik Bart Verbruggen kapus állapotával, mivel sérülése némi bizonytalanságot okozott a felkészülés során. Memphis Depay játékára szintén nagy figyelem irányul, hiszen kisebb sérülés után tért vissza. A holland szakértők többsége szoros, de holland győzelmet vár. 

An ederly woman looks through a window in the Marktweg street, decorated and renamed "Oranjestraat" (orange street) by its residents during the 2026 FIFA World Cup football tournament in The Hague on June 12, 2026. The Netherlands will open its 2026 FIFA World Cup Group F campaign co-hosted by the United States, Mexico and Canada, against Japan at the AT&T Stadium in Arlington on June 14, 2026. (Photo by Lina Selg / AFP)
Hollandia bemutatkozását nagy figyelem övezi - Fotó: LINA SELG / Lina Selg

Japán ezzel szemben önbizalommal telve érkezik a vb-re. A japán sajtó szerint a csapat újra megmutathatja, hogy képes felvenni a versenyt az európai élcsapatokkal. A japán lapok kiemelik Kubo Takefusza kreativitását és Ueda Ajasze gólerősségét. A Sports Chosun beszámolói szerint a játékosok tisztában vannak Hollandia erejével, de nem tartanak az esélyesebb riválistól.  A japán médiában komoly visszhangot kapott Endo Vataru sérülés miatti visszavonulása a válogatottól. A Reuters szerint Morijaszu Hadzsime szövetségi kapitánynak új középpályás szerkezetet kellett kialakítania a hollandok elleni nyitányra. A japán sajtó szerint a fegyelmezett védekezés és a gyors kontrák jelenthetik a siker kulcsát. A szakértők úgy vélik, hogy Kubo és Kamada kreativitása okozhat problémát a holland védelemnek. A japán újságírók emlékeztetnek arra, hogy az elmúlt években Japán több nagy futballnemzetet is legyőzött. 2022-ben Katarban emlékezetes meccsen verte meg Németországot. A holland oldalon ugyanakkor bíznak abban, hogy a rutinos keret döntő különbséget jelenthet. A két csapat legutóbb 2013-ban találkozott, akkor 2-2-es döntetlen született. Világbajnokságon legutóbb 2010-ben mérkőztek meg egymással, akkor Hollandia nyert 1-0-ra. A nemzetközi előrejelzések a Hollandiát tartja favoritnak, de Japán esetleges meglepetése sem számítana szenzációnak. Mindkét ország sajtója egyetért abban, hogy a nyitómérkőzés eredménye alapvetően meghatározhatja a továbbjutási esélyeket. A vasárnap esti összecsapás így egyszerre ígér taktikai csatát és a csoportkör egyik legizgalmasabb rangadóját.

E-csoport: Elefántcsontpart–Ecuador, Philadelphia, 01.00

Az elefántcsontparti sajtó szerint a csapat hosszú idő után ismét készen áll arra, hogy maradandót alkosson a világbajnokságon. A helyi média elsősorban Amad Diallo, Simon Adingra és Franck Kessié szereplésétől vár sokat. Az afrikai csapat körül optimista a hangulat, miután a felkészülés során több erős ellenfél ellen is jó eredményeket ért el. Az elefántcsontparti lapok szerint a támadófutball lehet a legnagyobb fegyver Ecuador ellen. A játékosok célja, hogy a válogatott története során először eljusson a kieséses szakaszba.  

Ecuadorban ugyanakkor nagy önbizalommal várják a rajtot. Az ecuadori sajtó kiemeli, hogy a válogatott 19 mérkőzés óta veretlen sorozattal érkezik a tornára. A helyi újságok külön dicsérik a Willian Pacho és Piero Hincapié vezette védelmet. Ecuador az elmúlt időszakban rendkívül kevés gólt kapott, ami komoly bizakodásra ad okot. Az ecuadori sajtó szerint Moisés Caicedo középpályás teljesítménye döntő jelentőségű lehet. A dél-amerikai szakértők úgy vélik, hogy a csapat tapasztalata és szervezettsége előnyt jelenthet. Mindkét ország médiája egyetért abban, hogy ez az összecsapás meghatározhatja a továbbjutás sorsát Németország mögött. A nemzetközi várakozások rendkívül kiegyenlített mérkőzést jósolnak. Az elefántcsontparti lapok a gyors szélsőkben bíznak, míg Ecuadorban a stabil védekezést tartják a siker kulcsának. A találkozó előtt egyik oldalon sincs túlzott magabiztosság, inkább óvatos optimizmus jellemzi a nyilatkozatokat.

F-csoport: Svédország–Tunézia, Monterrey, 04.00

A svéd lapok szerint a csapat számára kötelező a jó rajt, ha versenyben akar maradni a továbbjutásért. Svédországban nagy várakozás övezi Graham Potter első világbajnoki szereplését szövetségi kapitányként. A helyi média elsősorban Alexander Isak és Gyökeres Viktor támadópárosától várja a gólokat. A svéd újságírók szerint a gyors szélsőjáték és a letámadás jelentheti a siker kulcsát. A skandináv sajtó ugyanakkor figyelmeztet arra, hogy Tunézia rendkívül szervezett és nehezen feltörhető ellenfél. 

Swedens forward #17 Viktor Gyökeres reacts during the friendly match between Sweden and Greece ahead of the 2026 FIFA World Cup football tournament, in Solna, near Stockholm, on June 4, 2026. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)
Gyökeres Viktor, a svéd válogatott kulcsjátékosa - Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Tunéziában óvatos optimizmussal várják a vb-nyitányt. A tunéziai sajtó kiemeli, hogy a válogatott védelme a selejtezők során kiemelkedően teljesített. A helyi lapok szerint a fegyelmezett taktika és a csapategység lehet az észak-afrikai együttes legnagyobb erőssége.  Sabri Lamouchi csapatát a tunéziai újságírók olyan együttesként mutatják be, amely képes kellemetlen perceket okozni a favoritoknak. Tunéziában úgy vélik, hogy egy döntetlen is értékes eredmény lenne a svédek ellen. A svéd sajtó szerint viszont három ponttal kell kezdeni a tornát, mielőtt a válogatott Hollandiával és Japánnal találkozik. A szakértők többsége kiegyenlített mérkőzést vár, ahol Svédország támadóereje és Tunézia stabil védekezése kerül szembe egymással. Mindkét ország médiája egyetért abban, hogy a nyitómérkőzés eredménye alapvetően meghatározhatja a csoport további alakulását. A svéd szurkolók a támadófutballban bíznak, míg Tunéziában a fegyelmezett védekezést tartják a siker alapjának. A nemzetközi előrejelzések Svédországot tartják esélyesebbnek, de Tunézia esetleges pontszerzése nem számítana meglepetésnek.

 

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