Svájc addig csalta a focit, amíg ráfizetett – dögunalmas meccsen itt a vb legnagyobb meglepetése

Abunada, a katariak kapusa főszereplő volt az első félidőben - Fotó: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A második félidőben az ember csak azon gondolkodott, hogy azok, akik súlyos százezreket fizettek egy-egy belépőért, vajon gondoltak-e arra, amit kaptak a két csapattól? Aligha. Mondjuk a svájciak vezettek, nekik a cél szentesítette az eszközt. Az ügyetlen katariak meg semmit sem tudtak csinálni.

Hogy az ilyen meccsekre mi szükség van, azt talán a lelátón ülő FIFA-nagyvezér, Gianni Infantino tudta megmondani, de erről aligha olvashatunk tőle hosszas értekezést. Így aztán a derű óráinak számolása helyett azt a percet vártuk, hogy a hondurasi bíró lefújja a meccset.

Az ivószünetben azon lehetett gondolkodni, mi szükség van erre 22 fokban (ennyit mutattak a hőmérők San Franciscóban), de hát tudjuk, mi megy ilyenkor az amerikai tévében.

Maradjunk annyiban, hogy aki ezt kitalálta, aki ezt a nézőkre kényszerítette, aki ezért pénzt kért... Nem folytatjuk, felesleges, tudtuk, hogy a 48 csapatos vb jó néhány csoportmeccse ezt hozza majd. Lesz még részünk ilyenben, de azért ezt fájó volt nézni. Hogy mit? A nagy semmit. Mert a második félidőben gyakorlatilag semmi érdemleges nem történt.

Egészen a 94. percig. Akkor ugyanis Katar kiegyenlített.

Huhi egy tökéletes beadás után 6 méterről fejjel vette be a svájci kaput. A svájciak nem is akartak hinni a szemüknek, s alaposan ráfizettek arra, hogy azt hitték: 1-0 után elég csak csalni a focit. Nem volt elég. Megérdemelték ezt a maflást a svájciak. A nagy topligás sztárok alaposan lebőgtek. Katar meg hihetetlen ünneplésbe kezdett.

Labdarúgó-világbajnokság, B-csoport, 1. forduló: Katar–Svájc 1-1 (0-1).