KatarSvájclabdarúgó-vb 2026

Svájc addig csalta a focit, amíg ráfizetett – dögunalmas meccsen itt a vb legnagyobb meglepetése

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Tragikusan alacsony színvonalú, nézhetetlen, unalmas meccsen Svájc azt hitte, hogy elég egy gólt lőni a harmatgyenge Katarnak, és ezzel meg is van a győzelem, meg a három pont. Nem így történt, mert Katar, amely nézhetetlen játékot mutatott, a 94. percben a semmiből szerzett egy gólt, és ezzel alakult ki az 1-1-es végeredmény.

Magyar Nemzet
2026. 06. 13. 23:06
A tizenegyest megelőző pillanat a katari és svájci csapat összecsapásán Fotó: EMILEE CHINN Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 13: Mahmoud Abunada #1 of Qatar reacts during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Qatar and Switzerland at San Francisco Bay Area Stadium on June 13, 2026 in Santa Clara, California. Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Abunada, a katariak kapusa főszereplő volt az első félidőben - Fotó: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A második félidőben az ember csak azon gondolkodott, hogy azok, akik súlyos százezreket fizettek egy-egy belépőért, vajon gondoltak-e arra, amit kaptak a két csapattól? Aligha. Mondjuk a svájciak vezettek, nekik a cél szentesítette az eszközt. Az ügyetlen katariak meg semmit sem tudtak csinálni. 

Hogy az ilyen meccsekre mi szükség van, azt talán a lelátón ülő FIFA-nagyvezér, Gianni Infantino tudta megmondani, de erről aligha olvashatunk tőle hosszas értekezést. Így aztán a derű óráinak számolása helyett azt a percet vártuk, hogy a hondurasi bíró lefújja a meccset. 

Az ivószünetben azon lehetett gondolkodni, mi szükség van erre 22 fokban (ennyit mutattak a hőmérők San Franciscóban), de hát tudjuk, mi megy ilyenkor az amerikai tévében. 

Maradjunk annyiban, hogy aki ezt kitalálta, aki ezt a nézőkre kényszerítette, aki ezért pénzt kért... Nem folytatjuk, felesleges, tudtuk, hogy a 48 csapatos vb jó néhány csoportmeccse ezt hozza majd. Lesz még részünk ilyenben, de azért ezt fájó volt nézni. Hogy mit? A nagy semmit. Mert a második félidőben gyakorlatilag semmi érdemleges nem történt. 

Egészen a 94. percig. Akkor ugyanis Katar kiegyenlített.

Huhi egy tökéletes beadás után 6 méterről fejjel vette be a svájci kaput. A svájciak nem is akartak hinni a szemüknek, s alaposan ráfizettek arra, hogy azt hitték: 1-0 után elég csak csalni a focit. Nem volt elég. Megérdemelték ezt a maflást a svájciak. A nagy topligás sztárok alaposan lebőgtek. Katar meg hihetetlen ünneplésbe kezdett.

Labdarúgó-világbajnokság, B-csoport, 1. forduló: Katar–Svájc 1-1 (0-1).

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