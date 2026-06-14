Meloni nyíltan támadta az Európai Uniót a római parlamentben

Meloni szerint a tagállamok politikai vezetői képesek a kompromisszumra, még az olyan megosztó kérdésekben is, mint az ukrajnai háború. Még akkor is, ha ehhez átvirrasztott éjszakákra és kemény vitákra van szükség. Az olasz kormányfő szerint az igazi problémát nem a politikusok vitái, hanem az uniós intézmények folyosóin zajló folyamatok jelentik. Nyíltan támadta az EU belső gépezetét, és azzal vádolta meg a brüsszeli tisztviselőket, hogy felülírják a megválasztott vezetők döntéseit.

Ők senkinek sem tartoznak elszámolással, ezért saját prioritásaik miatt felborítják a megállapodásokat

– állította Meloni.

Az olasz miniszterelnök a római szenátusban leszögezte, hogy kormánya nem hajlandó asszisztálni egy olyan unióhoz, ahol a legerősebbek diktálnak miközben Olaszországot háttérbe szorítják. Felszólalásában kijelentette, hogy nem fogadja el, hogy hazája másodosztályú szereplő legyen az EU-ban. Elutasította, hogy az EU egy olyan „zárt klub” legyen, ahol mindig a legerősebbek, azaz a francia-német tengely akarata érvényesül.

Elfogadhatatlannak tartotta, hogy Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kereszténydemokrata vezető, vagy a nagyobb uniós hatalmak szűkkörű, külön csúcsokat szerveznek az ukrajnai háború kérdésében, kihagyva a többi tagállamot, köztük Olaszországot is.

Meloni szerint ezeknek a döntéseknek a EU összes tagországának bevonásával kellene megszületniük. Beszéde végén azt is leszögezte, mindig bátran szembe fog nézni és felemeli szavát a brüsszeli ellentmondások láttán.

Ha valami problémája van, azt egyenesen és nyíltan kimondja

– üzente a baloldal soraiban méltatlankodó politikusoknak, akik több alkalommal azzal vádolták, hogy megalkuszik a brüsszeli döntéshozókkal.