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Meloni nyíltan támadta az Európai Uniót a római parlamentben

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Az uniós intézményeket és a bürokráciát bírálta Giorgia Meloni a római parlamentben a közelgő uniós csúcstalálkozó előtt. Kijelentette, hogy elfogadhatatlannak tarja, hogy Olaszország másodosztályú szereplő legyen az EU-ban. Kiállt a vétójog mellett, ugyanakkor nyíltan támadta a brüsszeli tisztviselőket, akik figyelmen kívül hagyják, sőt megmásítják a megválasztott vezetők döntéseit. A baloldali sajtó szerint a kritikus hangvétellel Meloni nyíltan védelmébe vette Orbán Viktor volt magyar miniszterelnököt.

Jánosi Dalma
2026. 06. 14. 1:03
Fotó: ANDREAS SOLARO Forrás: AFP
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Meloni szerint a tagállamok politikai vezetői képesek a kompromisszumra, még az olyan megosztó kérdésekben is, mint az ukrajnai háború. Még akkor is, ha ehhez átvirrasztott éjszakákra és kemény vitákra van szükség. Az olasz kormányfő szerint az igazi problémát nem a politikusok vitái, hanem az uniós intézmények folyosóin zajló folyamatok jelentik. Nyíltan támadta az EU belső gépezetét, és azzal vádolta meg a brüsszeli tisztviselőket, hogy felülírják a megválasztott vezetők döntéseit. 

Ők senkinek sem tartoznak elszámolással, ezért saját prioritásaik miatt felborítják a megállapodásokat

 – állította Meloni.

Az olasz miniszterelnök a római szenátusban leszögezte, hogy kormánya nem hajlandó asszisztálni egy olyan unióhoz, ahol a legerősebbek diktálnak miközben Olaszországot háttérbe szorítják. Felszólalásában kijelentette, hogy nem fogadja el, hogy hazája másodosztályú szereplő legyen az EU-ban. Elutasította, hogy az EU egy olyan „zárt klub” legyen, ahol mindig a legerősebbek, azaz a francia-német tengely akarata érvényesül. 

Elfogadhatatlannak tartotta, hogy Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kereszténydemokrata vezető, vagy a nagyobb uniós hatalmak szűkkörű, külön csúcsokat szerveznek az ukrajnai háború kérdésében, kihagyva a többi tagállamot, köztük Olaszországot is. 

Meloni szerint ezeknek a döntéseknek a EU összes tagországának bevonásával kellene megszületniük. Beszéde végén azt is leszögezte, mindig bátran szembe fog nézni és felemeli szavát a brüsszeli ellentmondások láttán. 

Ha valami problémája van, azt egyenesen és nyíltan kimondja

 – üzente a baloldal soraiban méltatlankodó politikusoknak, akik több alkalommal azzal vádolták, hogy megalkuszik a brüsszeli döntéshozókkal.

Az olasz baloldali sajtó élesen bírálta Meloni támadó hangvételű parlamenti felszólalását. Az elemzések szerint az olasz miniszterelnök stratégiai okokból, egészen pontosan a választási kampány miatt, visszatér a kemény, Brüsszel-ellenes hangvételhez. Bár kormányfőként korábban mérsékeltebb arcát mutatta Európában, legutóbbi beszéde azonban egy radikális támadó vezető szerepét mutatta. A brüsszeli tisztségviselőket a valóságtól elszakadt bürokratáknak nevezte és azt állította, hogy az európai intézmények jogtalanul gyakorolnak nyomást a szuverén nemzeti kormányok működésére. 

Borítókép:  Giorgia Meloni (Fotó: AFP)

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