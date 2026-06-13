Háború az árnyékban – Mennyire ismeri Amerika közel-keleti háborúit?
Az Egyesült Államok évtizedeken át meghatározó szereplője volt a Közel-Kelet politikai és katonai konfliktusainak – a „terror elleni háborútól” Irak megszállásáig. De vajon mennyire ismertek a kulisszák mögötti döntések, az elnökök stratégiái és a háborúk valódi indokai? Ez az öt kérdésből álló kvíz próbára teszi a geopolitikai tájékozottságot a modern történelem egyik legösszetettebb térségében.
Melyik évben indította meg az Egyesült Államok az inváziót Irak ellen Szaddám Huszein rezsimje megdöntésére?
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