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Háború az árnyékban – Mennyire ismeri Amerika közel-keleti háborúit?

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Az Egyesült Államok évtizedeken át meghatározó szereplője volt a Közel-Kelet politikai és katonai konfliktusainak – a „terror elleni háborútól” Irak megszállásáig. De vajon mennyire ismertek a kulisszák mögötti döntések, az elnökök stratégiái és a háborúk valódi indokai? Ez az öt kérdésből álló kvíz próbára teszi a geopolitikai tájékozottságot a modern történelem egyik legösszetettebb térségében.

Magyar Nemzet
2026. 06. 13. 5:00
Fotó: SSG Adam Mancini Forrás: Wikipedia
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Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Melyik évben indította meg az Egyesült Államok az inváziót Irak ellen Szaddám Huszein rezsimje megdöntésére?

 

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