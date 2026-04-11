Tóth Alex posztriválisa összetörte az Arsenal bajnoki álmait?

Az Arsenal nem volt éppen a legjobb passzban az elmúlt időszakban. Bár a PL-ben az elmúlt öt fordulót tekintve a pontok számát tekintve az Ágyúsok szerezték a legtöbbet – tizenhármat –, a győzelmekhez gyakran a szerencse is kellett. A BL-ben a Sporting elleni idegenbeli 1-0-s sikerrel jól állnak a negyeddöntőben, a hazai kupákban viszont néhány nap alatt két trófea elhódításának a lehetőségétől is elestek, az FA-kupából a másodosztályú Southampton ejtette ki őket, a Ligakupa döntőjét pedig a Manchester City nyerte meg. Éppen az égszínkékek vennék el a hőn áhított bajnoki címet is az Arsenaltól, amely a 32. forduló előtt egy meccsel többet játszva kilenc ponttal előzte meg a fő üldözőt. Bár a célegyenesben ez nagy előnynek tekinthető, e két együttes még Manchesterben játszik egymással, tehát nem lesz könnyű a befutó. Ahogy az Arsenalnak a szombati mérkőzése sem ígérkezett könnyűnek, hiszen a Tóth Alexet is alkalmazó, a január, azaz tizenegy bajnoki óta veretlen Bournemouth látogatott Londonba.

Tóth Alex ezúttal nemcsak a bemelegítés idején tűnt fel a pályán, játszott is a Bournemouth-ban Fotó: Northfoto/Katie Chan

A Premier League-ben ugyanakkor éppen az Arsenal győzte le a Cseresznyéseket a legutóbb, egy korai hazai gól után fordított, majd 3-2-re nyert Mikel Arteta gárdája. A Bournemouth korai gólja szombaton is összejött, Eli Junior Kroupi a 17. percben volt eredményes, és ahogy januárban, az Arsenal most is az első félidőben egyenlített, Gyökeres Viktor büntetőt értékesített a 35. percben. A folytatás viszont nagyon máshogy alakult. Tóth posztriválisa, Alex Scott másodszor is előnyhöz juttatta a Bournemouth-ot a meccsen a 74. percben, és innen már nem volt visszaút az Ágyúsoknak, akik a hajrában egymás után rúgták az erősségüknek számító szögleteket, de ezúttal egyik sem hozott sikert. A Bournemouth így 2-1-re diadalmaskodott a listavezető otthonában, a Manchester United után mindössze második PL-csapatként győzött itt. Ezzel Tóth Alexék feljöttek a tabella 9. helyére, klubrekordot jelentő tizenkét bajnoki óta veretlenek, az Arsenalt pedig nehéz helyzetbe hozták, hiszen a második Citynek innentől tulajdonképpen a saját kezében van a sorsa:

a semmivel teheti egyenlővé a hátrányát, ha hozza a két meccsét, illetve a londoniak elleni hazai rangadót is. A Manchester City az elmúlt években többször bizonyította, hogy ehhez nagyon ért, ha tavasszal megérzi a vér szagát, onnan szinte lehetetlen megállítani Pep Guardiola csapatát a Premier League-ben. Ezt a Liverpool és az Arsenal többször is megtapasztalta az elmúlt évtizedben, amikor a karnyújtásnyira lévő aranyak helyett az ezüsttel kellet megelégedniük.

Persze itt nagyon sok a ha, a Citynek először például a Chelsea otthonából kellene elhoznia a három pontot vasárnap, ha bajnok szeretne lenni, továbbá a gólkülönbségén is javítania kell. A sima Arsenal-diadal helyett ugyanakkor izgalmas befutóra számíthatunk.