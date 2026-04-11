Tóth Alex posztriválisa összetörte az Arsenal bajnoki álmait?

Rendkívüli!

Itt hallgathatja meg Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnökét, ahogy roma szavazatok vásárlását szervezi

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
BournemouthTóth AlexArsenalPremier League

Az Arsenal az elmúlt időszakban nem hozta a csúcsformáját, a bajnoki mérkőzéseit ennek ellenére is megnyerte. Legalábbis szombatig, a Premier League 32. fordulójában ugyanis a Bournemouth egy 2-1-es győzelemmel elhozta a három pontot a listavezető otthonából, ezzel nagy szívességet téve a szintén bajnokaspiráns Manchester Citynek. A ritkán játszó Tóth Alex is lehetőséget kapott az Arsenal ellen.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 16:08
Alex Scott gólját ünneplik a Bournemouth játékosai Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Arsenal nem volt éppen a legjobb passzban az elmúlt időszakban. Bár a PL-ben az elmúlt öt fordulót tekintve a pontok számát tekintve az Ágyúsok szerezték a legtöbbet – tizenhármat –, a győzelmekhez gyakran a szerencse is kellett. A BL-ben a Sporting elleni idegenbeli 1-0-s sikerrel jól állnak a negyeddöntőben, a hazai kupákban viszont néhány nap alatt két trófea elhódításának a lehetőségétől is elestek, az FA-kupából a másodosztályú Southampton ejtette ki őket, a Ligakupa döntőjét pedig a Manchester City nyerte meg. Éppen az égszínkékek vennék el a hőn áhított bajnoki címet is az Arsenaltól, amely a 32. forduló előtt egy meccsel többet játszva kilenc ponttal előzte meg a fő üldözőt. Bár a célegyenesben ez nagy előnynek tekinthető, e két együttes még Manchesterben játszik egymással, tehát nem lesz könnyű a befutó. Ahogy az Arsenalnak a szombati mérkőzése sem ígérkezett könnyűnek, hiszen a Tóth Alexet is alkalmazó, a január, azaz tizenegy bajnoki óta veretlen Bournemouth látogatott Londonba.

Tóth Alex ezúttal nemcsak a bemelegítés idején tűnt fel a pályán, játszott is a Bournemouth-ban Fotó: Northfoto/Katie Chan

A Premier League-ben ugyanakkor éppen az Arsenal győzte le a Cseresznyéseket a legutóbb, egy korai hazai gól után fordított, majd 3-2-re nyert Mikel Arteta gárdája. A Bournemouth korai gólja szombaton is összejött, Eli Junior Kroupi a 17. percben volt eredményes, és ahogy januárban, az Arsenal most is az első félidőben egyenlített, Gyökeres Viktor büntetőt értékesített a 35. percben. A folytatás viszont nagyon máshogy alakult. Tóth posztriválisa, Alex Scott másodszor is előnyhöz juttatta a Bournemouth-ot a meccsen a 74. percben, és innen már nem volt visszaút az Ágyúsoknak, akik a hajrában egymás után rúgták az erősségüknek számító szögleteket, de ezúttal egyik sem hozott sikert. A Bournemouth így 2-1-re diadalmaskodott a listavezető otthonában, a Manchester United után mindössze második PL-csapatként győzött itt. Ezzel Tóth Alexék feljöttek a tabella 9. helyére, klubrekordot jelentő tizenkét bajnoki óta veretlenek, az Arsenalt pedig nehéz helyzetbe hozták, hiszen a második Citynek innentől tulajdonképpen a saját kezében van a sorsa:

a semmivel teheti egyenlővé a hátrányát, ha hozza a két meccsét, illetve a londoniak elleni hazai rangadót is. A Manchester City az elmúlt években többször bizonyította, hogy ehhez nagyon ért, ha tavasszal megérzi a vér szagát, onnan szinte lehetetlen megállítani Pep Guardiola csapatát a Premier League-ben. Ezt a Liverpool és az Arsenal többször is megtapasztalta az elmúlt évtizedben, amikor a karnyújtásnyira lévő aranyak helyett az ezüsttel kellet megelégedniük.

Persze itt nagyon sok a ha, a Citynek először például a Chelsea otthonából kellene elhoznia a három pontot vasárnap, ha bajnok szeretne lenni, továbbá a gólkülönbségén is javítania kell. A sima Arsenal-diadal helyett ugyanakkor izgalmas befutóra számíthatunk.

 

Tóth Alex visszatért a pályára

Visszatérve a Bournemouth-hoz, a 85. percben egy ismerős arc is feltűnt a pályán. A télen leigazolt Tóth Alex ritkán kap játéklehetőséget Andoni Iraolától, a PL-ben szombatig csak négyszer lépett pályára, többnyire mindössze négy-öt percre. A legutóbbi három bajnokin pedig még ennyit sem, mindegyiket a kispadon ülte végig, az Arsenal otthonában viszont a 85. percben ő érkezett Eli Junior Kroupi helyére, és volt néhány jó megmozdulása is a magyar válogatott középpályásnak.

Premier League, 32. forduló

Péntek:

  • West Ham United–Wolves 4-0 (1-0)

Szombat:

  • Arsenal–AFC Bournemouth 1-2 (1-1)
  • Brentford–Everton 16.00 (tv: Spíler1)
  • Burnley–Brighton & Hove Albion16.00
  • Liverpool–Fulham 18.30 (tv: Spíler1)

Vasárnap:

  • Crystal Palace–Newcastle United 15.00
  • Nottingham Forest–Aston Villa 15.00
  • Sunderland–Tottenham Hotspur 15.00 (tv: Spíler1)
  • Chelsea–Manchester City 17.30 (tv: Match4)

Hétfő:

  • Manchester United–Leeds 21.00 (tv: Match4)

A Premier League tabellája itt érhető el.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
