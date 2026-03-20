Tóth Alex csak nézett, a Manchester United botlott Bournemouthban

A minap a szülei szerepéről valló Tóth Alex az előző négy fordulóban csupán egyszer kapott lehetőséget Andoni Iraolától. A januárban a Ferencvárostól érkezett 20 éves középpályásnak 5 perc jutott a Sunderland ellen, azóta a Brentford és a Burnley ellen sem állt be. Ezúttal is a kispadra szorult, miközben a Bournemouth az újra nevéhez méltóan szereplő, legalábbis dobogós Manchester Unitedet fogadta.

Tóth Alex csapatának kapusa, Djordje Petrovics remekül védett Fotó: GLYN KIRK / AFP

Az 5. percben kis híján kapott, majd lőtt egy gólt a házigazda. Előbb Diallo szép csel után jobbról jobbal lőtt, de a középre érkező labdát kiütötte a Bournemoth-kapus, Djordje Petrovics. Az ellenakció végén Rayan került tempóelőnybe, ám a tizenhatoson belülre érve keresztbe lőtt a kapus előtt. Nem tudni, hogy lőni vagy beadni szeretett volna a brazil... A 10. percben a rövid saroknál a kapufa segítségével mentett nagyot Petrovics Cunha közeli, ballábas lövését követően. Az első negyedóra végén Bruno Fernandes lapos próbálkozással tesztelte a szerb kapust, aki biztosan hárított, később lábbal mutatott be egy nagy bravúrt egy közeli lövésnél. Senne Lammensnek is akadt dolga, Rayan életerős ballábas löketét szögletre ütötte a rövid saroknál. A 23 éves belga sorozatban 25-ödször védte az MU kapuját a Premier League-ben.

Beindult a gólgyártás

Az 59. percben elképesztő butaságot követett el Álex, azaz Álex Jiménez. A 20 éves spanyol jobbhátvéd látványosan visszahúzta az őt megforgató Cunhát, s ezzel tizenegyest ajándékozott a Unitednek.

Bruno Fernandes köszönte a lehetőséget, a kapust becsapva, higgadtan a jobb sarokba helyezett (0-1). A 67. percben Diallót kézzel akadályozták, nem járt büntető, a kontratámadás végén Ryan Christie gyengébbik lábával, jobbal úgy helyezett okosan a bal alsó sarokban, hogy Harry Maguire lábai között gurította el a labdát (1-1). Öt perc múlva már az angol válogatott MU-védő ünnepelt: Maguire szorításában James Hillről pattant a saját kapujába a labda (1-2). A Manchesteri szöglet után az utolsó két érintés Bournemouth-játékosoké volt!

Furcsa öngólt hozott össze Tóth Alex csapata Fotó: GLYN KIRK / AFP

Tóth Alex nem állt be

Próbált beavatkozni Andoni Iraola, aki hármas cserét hajtott végre. Tóth Alex nem volt a beküldöttek között.

Alex Scott bődületes lövése után óriási szerencséje volt a vendégcsapatnak, a lécről levágódó labda a kapus hátáról, nem a kapuba, hanem szögletre pattant. A 78. percben Maguire fellökte a tizenhatoson belül a kitörő ellenfelét, amiért piros lapot kapott, a Bournemouth pedig büntetőt. A mindössze 19 esztendős Junior Kroupi magabiztosan, nagy erővel lőtt a jobb sarokba, Lammens a másik irányba mozdult (2-2). A 10 perces ráadással dúsított hajrában a győzelemért támadott a hazai csapat, nem tudta begyötörni a harmadik gólját.