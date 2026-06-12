Fogy a levegő Magyar Péter körül, Brüsszel kimondta az igazságot a migrációs paktum kapcsán

Minden jel szerint egyébként hazánk végre fogja hajtani a migrációs paktumot, miután Magyar Pétert nemrég az Európai Bizottság migrációért felelős biztosa buktatta le egy friss nyilatkozatban. „A paktumban vannak ösztönzők és vannak szankciók is. A finanszírozáshoz, az uniós forrásokhoz csak akkor lehet hozzájutni, ha egy ország végrehajtja a paktumot” – fogalmazott Magnus Brunner.