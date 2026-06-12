Deutsch TamásBrüsszelMagyar Péter

Fogy a levegő Magyar Péter körül, Brüsszel kimondta az igazságot a migrációs paktum kapcsán

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A Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán szólította fel a magyar kormányfőt. Deutsch Tamás szerint egyértelmű nyilatkozatot várnak Magyar Pétertől, hogy hazánk nem fogja végrehajtani a migrációs paktumot.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 10:01
Fotó: ARPAD KURUCZ Forrás: ANADOLU
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Minden jel szerint egyébként hazánk végre fogja hajtani a migrációs paktumot, miután Magyar Pétert nemrég az Európai Bizottság migrációért felelős biztosa buktatta le egy friss nyilatkozatban. „A paktumban vannak ösztönzők és vannak szankciók is. A finanszírozáshoz, az uniós forrásokhoz csak akkor lehet hozzájutni, ha egy ország végrehajtja a paktumot” – fogalmazott Magnus Brunner. 

Ha pedig ezek után kérdés maradt volna, a nyilatkozat egy későbbi pontján ugyanis a biztos örömét fejezte ki az új magyar kormány munkája kapcsán, amelyet konstruktívnak nevezett. 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: AFP)

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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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