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Komoly figyelmeztetést kapott a Revolut az európai szabályozóktól

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A Revolut az elmúlt évek egyik legnagyobb fintech sikertörténetévé vált Európában. A brit vállalat mára több tíz millió ügyfelet szolgál ki világszerte, és folyamatosan új szolgáltatásokkal bővíti kínálatát. A gyors növekedés azonban nemcsak az ügyfelek és a befektetők figyelmét keltette fel, hanem a szabályozó hatóságokét is. A Financial Times értesülései szerint az Európai Központi Bank (EKB) tavaly olyan intézkedéseket vezetett be, amelyek ideiglenesen korlátozták a Revolut új termékeinek piacra lépését az Európai Gazdasági Térségben.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 10:23
Fotó: Vémi Zoltán
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Nem ez az első összetűzés a szabályozókkal

A Revolut és az európai felügyeleti szervek kapcsolata korábban sem volt problémamentes. A vállalat az elmúlt években több alkalommal került a szabályozók célkeresztjébe.

Tavaly a Litván Nemzeti Bank 3,5 millió eurós bírságot szabott ki a fintechre a pénzmosás elleni ellenőrzési rendszerekben feltárt hiányosságok miatt. Bár ez nem veszélyeztette a vállalat működését, jól mutatta, hogy a gyors növekedéssel párhuzamosan a megfelelési követelmények teljesítése is egyre nagyobb kihívást jelent.

A Revolutnak különösen fontos a szabályozói bizalom megőrzése, hiszen az európai banki engedély birtokában hosszú távon a hagyományos bankok egyik legjelentősebb kihívójává válhat a kontinensen.

A Revolut szerint megtörténtek a szükséges fejlesztések

A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban jelentős fejlesztéseket hajtott végre belső termékbevezetési folyamataiban. A Revolut Bank UAB megerősítette a szakértői felülvizsgálati mechanizmusokat, valamint kiterjesztette az új kezdeményezések ellenőrzését a bank irányító testületeinek bevonásával.

A cég szerint ezek az intézkedések lehetővé tették, hogy az elmúlt időszakban számos új terméket vezessenek be Európa-szerte.

A vállalat kiemelte azt is, hogy folyamatos és konstruktív párbeszédet folytat az Európai Központi Bankkal és más felügyeleti szervekkel. A Revolut álláspontja szerint a vállalat továbbra is elkötelezett a legmagasabb szintű vállalatirányítási és kockázatkezelési standardok mellett.

Érettebb szakaszba léphet a fintech szektor

Az ügy jól mutatja, hogy az európai fintech szektor fejlődése új szakaszba lépett. Míg a korábbi években a hangsúly elsősorban a növekedésen és az innováción volt, ma már egyre nagyobb figyelem irányul a vállalatirányításra, a kockázatkezelésre és a szabályozói megfelelésre.

A Revolut esete figyelmeztetés lehet az egész fintech iparág számára: a gyors növekedés önmagában már nem elegendő. A jövő nyertesei azok a szereplők lehetnek, amelyek képesek egyszerre gyorsan innoválni és megfelelni a hagyományos pénzügyi intézményekkel szemben támasztott szigorú felügyeleti elvárásoknak.

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