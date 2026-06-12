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Súlyos balesetek történtek az M1-esen, nyolc halálos áldozatot követelt a tragédia

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Munkagépeknek hajtott egy kamion, később egy kisbusz karambolozott Győr közelében.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 7:52
20250623 Füzesabony Megdöbbentő baleset M3-as autópályán Füzesabony térségében: egy autós a hídon hagyta járművét, majd leugrott az autópályára. Fotó: Huszár Márk HM Heves Megyei Hírlap HMH A képen: torlódás forgalmi dugó illusztráció
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Három autó karambolozott az M3-ason

Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bag és Hatvan között három személyautó ütközött össze. A 48-as kilométernél az átterelt sávban állnak a sérült járművek,

a kialakult torlódás meghaladta az 5 kilométert.

Aki teheti, Hatvannál hagyja el a pályát, és a 3-as főúton keresztül kikerülheti a balesetet.

Az 52-es főúton útfelújítási munkákat végeznek Solt és Fülöpszállás között. A 34-es és az 51-es kilométer között szakaszosan, irányonként váltakozva halad a forgalom, emiatt lassulás, torlódás tapasztalható.

Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így

  • az M3-as autópálya fővárosi szakaszán,
  • a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,
  • a 11-es főúton Budakalásztól, illetve
  • az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.

Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Heves Megyei Hírlap/Huszár Márk)

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