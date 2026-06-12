Justo Villar lemondott volna világbajnoki históriában elfoglalt különleges helyéről. 2006-ban néhány percet védett: kapott egy öngólt, majd megsérült. A nyolcadik percben, minden idők legkorábbi vb-kapuscseréjeként állt be a helyére a paraguayi kapuba Aldo Bobadilla, akinek a fia, Damián Bobadilla idén középpályásként segítheti a dél-amerikai csapatot, akárcsak Matías Galarza, akinek a nagypapája, Arturo Galarza kis híján Bolívia színeiben jutott el a világbajnokságra, de 1977-ben két meccsen kilenc gólt szedett be a Magyarország elleni pótselejtezőn, s sem előtte, sem utána nem volt válogatott.
Haaland rémálma, Zidane furcsa útja, de hogy kerül Kiscica a vb-re?
A labdarúgó-vb 2026-os kereteiben is találunk több játékost, aki családi hagyományokat követ, s az édesapjához hasonlóan szerepelhet világbajnokságon. Erling Haaland már a vb-szereplése előtt túlnőtt apján, Luca Zidane erről nem is álmodhat. A társházigazda Egyesült Államok színeiben a két család közti súlyos balhé ellenére együtt játszhat Sebastian Berhalter és Giovanni Reyna, a túloldalon pedig Gatito Fernández, azaz a Kiscica állhat Paraguay kapujában, akinek édesapja szinte példátlan bravúrt vitt véghez az 1986-os világbajnokságon.
Berhalter és Reyna együtt? Elképesztő balhé a háttérben
Gregg Berhalter a 2002-es tornán játszott az Egyesült Államok válogatottjában, amikor Claudio Reyna volt a csapatkapitány. Berhalter aztán szövetségi kapitányként 2022-ben bevetette utóbbi fiát, Giovanni Reynát a vb-n, ám a vártnál kevesebb lehetőséget adott neki.
Berhalter a sajtóban név nélkül kritizálta egyik játékosa hozzáállását, majd a fiatalabb Reyna felfedte, hogy róla volt szó.
Az eset odáig fajult, hogy Reyna édesanyja, a szintén korábbi amerikai válogatott labdarúgó Danielle Reyna egy harminc évvel korábbi esetet előcitálva kapcsolaton belüli bántalmazással vádolta meg Berhaltert. Az amerikai szövetség vizsgálódott, de végül az idősebb Berhalter akkor maradhatott a posztján, most viszont már Mauricio Pochettino a szövetségi kapitány.
Az amerikai keret tagja Timothy Weah is, aki négy éve gólt is lőtt a világbajnokságon, mégsem ő a leghíresebb futballista a családban. Az édesapja, George Weah Libéria színeiben sosem szerepelhetett vb-n, viszont 1995-ben Aranylabdát nyert, majd 2018 és 2024 között az afrikai ország elnöke volt.
Néhány centin múlt egyébként, hogy Gregg Berhalter 2006-hoz hasonlóan 2002-ben is nem játszó kerettagként fejezze be a világbajnokságot: Dél-Koreában a csoportkörben nem kapott lehetőséget, az egyenes kieséses szakaszba pedig az Egyesült Államok nem jutott volna be, ha a csoport másik meccsén a 88. percben a koreaiak ellen a portugál Sergio Conceicao nem a kapufát találja el. Utóbbi fia, Francisco Conceicao bízik benne, hogy neki idén nem csoportkörös búcsú jut az akár a végső sikerre is esélyesnek tartott Portugáliával.
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Dél-Korea színeiben azon a tornán Li Uljong (Lee Eul-yong) gólt is szerzett, a bronzmeccsen szabadrúgásból tekert a török kapuba. A fia, Li Teszok (Lee Tae-seok) a koreaiak idei, Csehország elleni nyitótalálkozóján már pályára is lépett.
Haaland apjának rémálma, de legalább Keane-t elkerülte
Egyiptom a többi résztvevővel ellentétben négy kapust is nevezett a 2026-os világbajnokságra, közülük várhatóan Musztafa Sobir (Mostafa Shobeir) védhet, akinek az apja, Ahmed Sobir az 1990-es tornán állt az egyiptomi kapuban.
1994-ben a norvég hálóőr Erik Thorstvedt volt, az ő fia, Kristian Thorstvedt viszont középpályásként került az idei keretbe. Alexander Sörloth ellenben a posztot tekintve is követi apját, a szintén csatár Göran Sörloth-ot, aki egy meccsen játszott az 1994-es tornán, pont azon, amelyen Erling Haaland édesapja, a jobbhátvéd Alf-Inge Haaland nem, ő ugyanis az első két csoportmeccsen összeszedett egy-egy sárga lap miatt a harmadikat kihagyta. Igaz, így legalább akkor nem játszott Írország és Roy Keane ellen, aki évekkel később brutális belépővel kettétörte az idősebb Haaland pályafutását. A fia, Erling Haaland emiatt érdemben nem is hajlandó reagálni semmire, amit Keane manapság televíziós szakértőként mond.
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Napjaink egyik legjobb gólvágója már vitán felül túlnőtt az apján, vb-n viszont először mutathatja meg a képességeit, legalábbis a felnőttek között.
A 2019-es U20-as világbajnokságon Haaland Honduras ellen kilenc gólt lőtt, viszont Norvégia így is kiesett a csoportból.
Norvégia idén sokak titkos favoritja, a csoportkörös bukás mindenképp nagy vb-rémálom lenne Haalandnak is, aki nemcsak édesapja hagyományait, hanem édesanyját is megtiszteli a tornán, az ő nevét is viseli, Braut Haaland szerepel majd a mezén.
Simeone és Kluivert újra egymás ellen?
Diego Simeone három világbajnokság (1994, 1998, 2002) alatt tizenegy meccsen szerepelt, a legemlékezetesebb megmozdulása mégis egy esés, amely következtében David Beckham piros lapot kapott. Simeone az 1998-as Anglia elleni nyolcaddöntőn tizenegyest is kiharcolt, a következő fordulóban viszont Hollandia ellen elvérzett csapatával: az első holland gólt Patrick Kluivert szerezte.
Emlékezetes argentin–holland összecsapás azelőtt és azóta is volt vb-n, ha idén is összejön, akár Giuliano Simeone és Justin Kluivert is ott lehet a pályán, akárcsak Nico Paz, akinek az apja, Pablo Paz az 1998-as összecsapást a kispadról figyelte, de korábban egy meccsen ő is lehetőséget kapott a tornán.
Egyetlen vb-meccsen játszott az idén uruguayi kerettag Rodrigo Zalazar édesapja, José Zalazar is, de az borzasztó emlék neki: Dánia 6-1-ra ütötte ki a csapatát, ez a kétszeres világbajnok Uruguay legsúlyosabb veresége vb-meccsen. Szintén Dánia ellen vívta egyetlen világbajnoki meccsét a szenegáli Pape Sarr, ő sikeresebb volt, 2002-ben 1-1 lett az eredmény.
Thuram és Zidane fia is a vb-n, teljesen más úton
Sarr Szenegál híres franciák elleni győzelmét a kispadról figyelte, akárcsak Pape Thiaw, aki idén szövetségi kapitányként viszont lehetőséget adhat volt csapattársa fiának, Mamadou Sarrnak Franciaországgal szemben.
A francia csapatban Zinédine Zidane sérülés miatt nem játszott a 2002-es meccsen, Lilian Thuram viszont ott volt a pályán. Egyiküknek sem ez a legjobb vb-emléke, még csak nem is a 2006-os közös ezüst, hanem az 1998-as hazai aranyérem: Thuram az elődöntőben, Zidane a fináléban duplázott.
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Vb-ezüstje már Lilian Thuram fiának, Marcus Thuramnak is van Katarból, világbajnoki gólja viszont még nincs, noha hátvéd apjával ellentétben ő csatár. Idén talán pótolhat, bár az elképesztően erős francia válogatottban várhatóan csak kiegészítő ember lesz.
Ez még mindig sokkal több, mint amit Luca Zidane elmondhat magáról: ő belátva, hogy sosem lesz francia válogatott, tavaly ősszel Algéria válogatottjához csatlakozott.
Ha tényleg ő áll majd a kapuban, az első fordulóban elhangozhat a mondat: Zidane védi Messi lövését.
A Zidane család nem az első lenne, amelyikben az apa és a fiú eltérő ország színeiben játszhat labdarúgó-vb-n: az 1994-ben Brazíliával vb-címet nyert Mazinho fia, Thiago Alcantara a spanyol válogatott színeiben 2018-ban nem jutott hasonló magasságokba.
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