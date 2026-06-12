Haaland rémálma, Zidane furcsa útja, de hogy kerül Kiscica a vb-re?

Berhalter és Reyna együtt? Elképesztő balhé a háttérben

Gregg Berhalter a 2002-es tornán játszott az Egyesült Államok válogatottjában, amikor Claudio Reyna volt a csapatkapitány. Berhalter aztán szövetségi kapitányként 2022-ben bevetette utóbbi fiát, Giovanni Reynát a vb-n, ám a vártnál kevesebb lehetőséget adott neki.

Berhalter a sajtóban név nélkül kritizálta egyik játékosa hozzáállását, majd a fiatalabb Reyna felfedte, hogy róla volt szó.

Az eset odáig fajult, hogy Reyna édesanyja, a szintén korábbi amerikai válogatott labdarúgó Danielle Reyna egy harminc évvel korábbi esetet előcitálva kapcsolaton belüli bántalmazással vádolta meg Berhaltert. Az amerikai szövetség vizsgálódott, de végül az idősebb Berhalter akkor maradhatott a posztján, most viszont már Mauricio Pochettino a szövetségi kapitány.

Az amerikai keret tagja Timothy Weah is, aki négy éve gólt is lőtt a világbajnokságon, mégsem ő a leghíresebb futballista a családban. Az édesapja, George Weah Libéria színeiben sosem szerepelhetett vb-n, viszont 1995-ben Aranylabdát nyert, majd 2018 és 2024 között az afrikai ország elnöke volt.

Néhány centin múlt egyébként, hogy Gregg Berhalter 2006-hoz hasonlóan 2002-ben is nem játszó kerettagként fejezze be a világbajnokságot: Dél-Koreában a csoportkörben nem kapott lehetőséget, az egyenes kieséses szakaszba pedig az Egyesült Államok nem jutott volna be, ha a csoport másik meccsén a 88. percben a koreaiak ellen a portugál Sergio Conceicao nem a kapufát találja el. Utóbbi fia, Francisco Conceicao bízik benne, hogy neki idén nem csoportkörös búcsú jut az akár a végső sikerre is esélyesnek tartott Portugáliával.