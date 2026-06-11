Az Inter legendája szerint mükődhet a Messi vezette argentin szupertrió a vb-n

Argentína: a mágikus hármas mükődhet

Az Inter színeiben Lautaro Martínez idén újra olasz gólkirály lett, de a Kisbika becenevű csatárnak most a vb-n is bizonyítania kell.

Lautaro Martínez és Javier Zanetti idén olasz bajnoki címet ünnepelt Fotó: TIZIANO BALLABIO / NurPhoto

– Biztos vagyok benne. Négy éve sajnos bokasérülés hátráltatta, de ne felejtsük el, hogy egy nagyon fontos tizenegyest értékesített a Hollandia elleni negyeddöntőben. Sokféleképpen lehet hasznos egy játékos – mondta el Zanetti, aki beszélt arról is, hogy lehet-e együtt játszatni Lautarót, az Atlético Madrid támadóját Julián Álvarezt és Messit.

– Szerintem lehetséges. Az egyensúlyt kell figyelembe venni, de ha a támadók hajlandók dolgozni a csapatért, minden megoldható.

Lautaro és Julián igazi harcosok, minden labdáért küzdenek. Remélem, ki lehet használni ezt a minőséget a tornán. Egy ilyen támadóhármas érdekes taktikai lehetőség

– hangsúlyozta az argentin exlabdarúgó, aki szerint azért jó a 48 csapatos formátum, mert a kisebb országok is részt vehetnek a labdarúgó-világbajnokság küzdelmeiben. Végül beszélt az olasz válogatottról, amely már a harmadik tornát hagyja ki sorozatban.

– Mostanra teljesen olasznak érzem magam, ezért még mindig szomorú vagyok, ha erre gondolok. De ha valami háromszor is megtörténik, az már nem véletlen, ott problémák vannak. A 2021-es Európa-bajnoki győzelem talán túlzott önbizalmat adott az olasz futball valódi szintjét illetően. Ebben az esetben azonban a mentális tényező is sokat számított, a félelem a kudarctól. És a Norvégia elleni rossz kezdés is megnehezítette a helyzetet – mondta el Javier Zanetti.

A június 11-én kezdődő tornán a dél-amerikai sztárcsapat a J csoportban Algéria, Ausztria és Jordánia válogatottjával találkozik. Első meccsük jövő szerdán Algéria legjobbjai ellen lesz.