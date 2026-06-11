Az Inter legendája szerint mükődhet a Messi vezette argentin szupertrió a vb-n

Az idei világbajnokság egyik nagy esélyese a címvédő Argentína. Az argentin válogatottal korábban két vb-n szereplő Javier Zanetti is hisz honfitársai sikerében, az olasz bajnok Inter alelnöke szerint a Lionel Messi vezette argentinoké még mindig a legerősebb csapat a világon. Zanetti beszélt a Messi és Maradona közötti hasonlóságról is.
– Tudom, min ment keresztül, mert gyerekkora óta ismerem. Sok kritikát kellett elviselnie, és Dohában lezárta a kört, ráadásul főszereplőként. Most felszabadultabb lesz, de nem kevésbé ambiciózus – nyilatkozta Zanetti, akinek nekiszegezték a szokásos kérdést is:
Messi vagy Maradona?
– Nem szeretem az összehasonlításokat, főleg ha különböző korszakok legendáiról van szó. Mindketten argentin ikonok. És volt valami varázslatos a 2022-es győzelemben. A szurkolók Maradonát éltették, és valahogy úgy éreztük, mintha Diego fentről vezetett volna minket – fejtette ki Zanetti, majd beszélt a kedvenc klubcsapatának meghatározó támadójáról, akinek főszerepe lehet Messi mellett a tornán.
Argentína: a mágikus hármas mükődhet
Az Inter színeiben Lautaro Martínez idén újra olasz gólkirály lett, de a Kisbika becenevű csatárnak most a vb-n is bizonyítania kell.
– Biztos vagyok benne. Négy éve sajnos bokasérülés hátráltatta, de ne felejtsük el, hogy egy nagyon fontos tizenegyest értékesített a Hollandia elleni negyeddöntőben. Sokféleképpen lehet hasznos egy játékos – mondta el Zanetti, aki beszélt arról is, hogy lehet-e együtt játszatni Lautarót, az Atlético Madrid támadóját Julián Álvarezt és Messit.
– Szerintem lehetséges. Az egyensúlyt kell figyelembe venni, de ha a támadók hajlandók dolgozni a csapatért, minden megoldható.
Lautaro és Julián igazi harcosok, minden labdáért küzdenek. Remélem, ki lehet használni ezt a minőséget a tornán. Egy ilyen támadóhármas érdekes taktikai lehetőség
– hangsúlyozta az argentin exlabdarúgó, aki szerint azért jó a 48 csapatos formátum, mert a kisebb országok is részt vehetnek a labdarúgó-világbajnokság küzdelmeiben. Végül beszélt az olasz válogatottról, amely már a harmadik tornát hagyja ki sorozatban.
– Mostanra teljesen olasznak érzem magam, ezért még mindig szomorú vagyok, ha erre gondolok. De ha valami háromszor is megtörténik, az már nem véletlen, ott problémák vannak. A 2021-es Európa-bajnoki győzelem talán túlzott önbizalmat adott az olasz futball valódi szintjét illetően. Ebben az esetben azonban a mentális tényező is sokat számított, a félelem a kudarctól. És a Norvégia elleni rossz kezdés is megnehezítette a helyzetet – mondta el Javier Zanetti.
A június 11-én kezdődő tornán a dél-amerikai sztárcsapat a J csoportban Algéria, Ausztria és Jordánia válogatottjával találkozik. Első meccsük jövő szerdán Algéria legjobbjai ellen lesz.
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