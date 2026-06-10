futball-vb-sztorikantonio mateu lahozHollandiaLionel MessiArgentína

A spanyol bíró ámokfutása feledhetetlen maradt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Június 11-én a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 99. részben azt a mérkőzést idézzük fel a 2022-es labdarúgó-vb negyeddöntői közül, amelyre nem a két csapat vagy azok sztrárjai miatt emlékszünk, hanem egy különös spanyol játékvezető ámokfutása miatt.

Pajor-Gyulai László
2026. 06. 10. 6:05
Antonio Mateu Lahoz szorgalmasan osztotta a lapokat a 2022-es labdarúgó-vb negyeddöntőjében, amelyben Argentína és Hollandia csapott össze. Fotó: ALBERTO PIZZOLI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha valaki felidézi magában ezt a meccset, akkor szinte biztos, hogy ez az őrült spanyol jut az eszébe. Nem véletlenül: Lahoz sportárs igazi világcsúccsal rukkolt elő azzal, hogy 18 sárga lapot osztott ki. Íme a rendes játékidő és a hosszabbítás statisztikája:

   • 31. perc: Walter Samuel (argentin edző)
   • 43: Timber (holland)
   • 43: Acuña (argentin)
   • 45: Romero (argentin)
   • 45+2: Weghorst (még a kispadon)
   • 76: Depay (holland)
   • 76: Martínez (argentin)
   • 88: Berghuis (holland)
   • 89: Paredes (holland)
   • 90: Scaloni (argentin kapitány)
   • 90+10: Messi (argentin)
   • 90+12: Otamendi (argentin)
   • 91: Bergwijn (holland)
   • 109: Montiel (argentin)
   • 112: Pezzella (argentin)

A spanyol játékvezető egyáltalán nem bizonyult következetesnek, például amikor Paredes sárga lapot kapott, dühében a holland kispadhoz bombázta a labdát, és Lahoz a gyorsan kikerekedő tömegjelenet szereplői helyett Lionel Scaloni argentin szövetségi kapitányt büntette sárgával, Paredest pedig „elfelejtette” kiállítani. 

A tévéközvetítés szerint egyébként Virgil van Dijk is kapott lapos figyelmeztetést, de a FIFA listáján ő nem szerepelt. Lahoz aztán a tizenegyesrúgások alatt és után is kiosztott még három sárga lapot.

A tizedik tizenegyes előtt Denzel Dumfries kapott egyet, nyilván Lautaro Martínez kapust inzultálta, majd miután berúgta, kapott egy másikat, ezzel együtt pedig egy pirosat is. A holland Langnak is adott egy sárgát, vélhetően mert beszólt az argentinoknak az ünneplés alatt.

Lionel Messi is kiakadt a régi ismerősre

Lionel Messi nem hagyta szó nélkül a történteket, ezt nyilatkozta: „Nem akarok a bírókról beszélni, mert utána megbüntetnek. De az emberek látták, mi történt. A FIFA-nak foglalkoznia kellene ezzel, nem jelölhetnek ki ilyen játékvezetőt egy ennyire fontos meccsre. Nem nőtt fel a feladathoz.” Ők ketten régóta ismerték egymást a spanyol élvonalból, és a kapcsolatuk enyhén szólva sem volt felhőtlen, amióta 2014-ben, az utolsó fordulóban Lahoz nem adta meg egy Valencia elleni meccsen – ez egyébként a játékvezető szülővárosa – az argentin zseni teljesen szabályos gólját, ami miatt a Barcelona nem nyert, és így az Atlético Madrid lett a bajnok.

AL DAAYEN - (lr) Referee Antonio Mateu, Lionel Messi of Argentina during the FIFA World Cup Qatar 2022 quarterfinal match between the Netherlands and Argentina at the Lusail Stadium on December 9, 2022 in Al Daayen, Qatar. ANP MAURICE VAN STEEN netherlands out - belgium out (Photo by MAURICE VAN STEEN / ANP MAG / ANP via AFP)
Lahoz aligha dicséretet kapott Messitől  Fotó: MAURICE VAN STEEN / ANP MAG

Fiatalon, 31 évesen lett kerettag a La Ligában 2008-ban a testnevelő tanárként dolgozó Antonio Mateu Lahoz, és a megszokotthoz képest egészen új hozzáállásban kezdte vezetni a meccseket. Az angol bírókhoz hasonlóan szerette elmesélni, mit, miért ítél, de azt annyira nem szerette, ha nem értenek egyet vele a játékosok. Pillanatok alatt változott a hangulata, és ha bedühödött, akkor repkedtek a lapok. Az ars poeticája látszólag ez volt: enyém legyen az utolsó szó és én legyek a középpontban. Lahoz nem akart sosem észrevehetetlen lenni, ami különben a játékvezetők egyik leghasznosabb tulajdonsága tud lenni.

Lahoz sírva vonult le a pályáról

Pályafutásának az ötödik, és egyben utolsó világbajnoki mérkőzését vezette a lusaili csatában, a negyeddöntő után a FIFA elköszönt tőle. Otthon azonban folytatta az ámokfutást, ugyanis szilveszterkor már már barcelonai rangadón fújt a Barcelona és az Espanyol meccsén, és az 1-1-re végződött mérkőzésen 13 sárga és két piros lapot osztott ki. 

Hosszasan sorolhatnánk a vele kapcsolatos rémtörténeteket, de ennek ellenére Lahoz keresett játékvezető volt, májusban három napon belül két kupadöntőt is levezetett, Szaúd-Arábiában és Görögországban.

Nem volt egyedülálló, hogy ilyen mérkőzéseken fújta a sípot a spanyol, hiszen korábban vezetett például Örményországban egy jereváni rangadót és éppen Szaúd-Arábiában is két bajnokit. A decemberi ámokfutása után még kapott két meccset az Európa-ligában és egyet a Konferencialigában.

Aztán 2023 tavaszán úgy döntött, visszavonul. Egy Mallorca-Rayo Vallecano meccsel búcsúzott, ráadásul a szokásoktól eltérően úgy, hogy egyetlen lapot sem osztott ki. Sírva vonult le a pályáról, de alighanem többen inkább örömkönnyeket hullattak azon az estén… Ami pedig a 2022-es világbajnokságot illeti, azt Argentína megnyerte, örökké emlékezetes döntőn ugyancsak tizenegyespárbajban felülmúlva Franciaországot. Amikor Lionel Messi átvette a világbajnoknak járó serleget, aligha járt az eszében Antonio Mateu Lahoz ámokfutása...

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekhódmezővásárhelyen

Egy tárlatrendező

Pilhál György avatarja

Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek. Hódmezővásárhelyen történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.