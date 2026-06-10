A spanyol bíró ámokfutása feledhetetlen maradt

Ha valaki felidézi magában ezt a meccset, akkor szinte biztos, hogy ez az őrült spanyol jut az eszébe. Nem véletlenül: Lahoz sportárs igazi világcsúccsal rukkolt elő azzal, hogy 18 sárga lapot osztott ki. Íme a rendes játékidő és a hosszabbítás statisztikája:

• 31. perc: Walter Samuel (argentin edző)

• 43: Timber (holland)

• 43: Acuña (argentin)

• 45: Romero (argentin)

• 45+2: Weghorst (még a kispadon)

• 76: Depay (holland)

• 76: Martínez (argentin)

• 88: Berghuis (holland)

• 89: Paredes (holland)

• 90: Scaloni (argentin kapitány)

• 90+10: Messi (argentin)

• 90+12: Otamendi (argentin)

• 91: Bergwijn (holland)

• 109: Montiel (argentin)

• 112: Pezzella (argentin)

A spanyol játékvezető egyáltalán nem bizonyult következetesnek, például amikor Paredes sárga lapot kapott, dühében a holland kispadhoz bombázta a labdát, és Lahoz a gyorsan kikerekedő tömegjelenet szereplői helyett Lionel Scaloni argentin szövetségi kapitányt büntette sárgával, Paredest pedig „elfelejtette” kiállítani.

A tévéközvetítés szerint egyébként Virgil van Dijk is kapott lapos figyelmeztetést, de a FIFA listáján ő nem szerepelt. Lahoz aztán a tizenegyesrúgások alatt és után is kiosztott még három sárga lapot.

A tizedik tizenegyes előtt Denzel Dumfries kapott egyet, nyilván Lautaro Martínez kapust inzultálta, majd miután berúgta, kapott egy másikat, ezzel együtt pedig egy pirosat is. A holland Langnak is adott egy sárgát, vélhetően mert beszólt az argentinoknak az ünneplés alatt.

Lionel Messi is kiakadt a régi ismerősre

Lionel Messi nem hagyta szó nélkül a történteket, ezt nyilatkozta: „Nem akarok a bírókról beszélni, mert utána megbüntetnek. De az emberek látták, mi történt. A FIFA-nak foglalkoznia kellene ezzel, nem jelölhetnek ki ilyen játékvezetőt egy ennyire fontos meccsre. Nem nőtt fel a feladathoz.” Ők ketten régóta ismerték egymást a spanyol élvonalból, és a kapcsolatuk enyhén szólva sem volt felhőtlen, amióta 2014-ben, az utolsó fordulóban Lahoz nem adta meg egy Valencia elleni meccsen – ez egyébként a játékvezető szülővárosa – az argentin zseni teljesen szabályos gólját, ami miatt a Barcelona nem nyert, és így az Atlético Madrid lett a bajnok.