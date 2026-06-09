Egy gőgös, arrogáns bíró sem tudott segíteni Argentínán

Csak gólt nem akart lőni a szlovén bíró

Szaúd-Arábia innentől kezdve egyetlen dologra figyelt: a busz mindig ott parkoljon a tizenhatos előtt. A lelkesen és hősiesen védekező arabok mindent kibírtak. Csak akkor kaptak a fejükhöz, amikor a szlovén bíró a 90. percben 8 perces hosszabbítást jelzett. Mintha Vincic sporttárs is tudta volna, hogy így nem kezdődhet el a világbajnokság Lionel Messi és az argentin csapat számára.

Drámai és meghökkentő pillanat volt az is, amikor a szaúdiak kapusa, al-Ovajsz egy beívelést követően letérdelte csapattársát, Jasszer al-Sahranit, aki magatehetetlenül zuhant a földre.

Vincic bíró azonban ezzel nem foglalkozott, neki már csak az járt a fejében, hogy valahogy kiegyenlítsen az argentin csapat. Szerencsétlen Jasszer al-Sahrani mozdulatlanul feküdt a földön, miközben a gólért küzdő dél-amerikai játékosok ordítottak a bírónak, hogy engedje már be az orvost. Ennél nagyobb baj nem történt, csaknem tízperces ráadásban nem esett újabb gól, így Argentína vereséggel kezdte meg a világbajnoki szereplést.

Munkában a szlovén bíró, Slavko Vincic Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

A statisztikusok persze azonnal előbányászták, hogy Szaúd-Arábia 36 meccses veretlenségi sorozatát vette el az argentin válogatottnak.

Ez egy olyan helyzet, amivel ez a csapat eddig még nem találkozott. Nagyon régóta nem kaptunk ekkora pofont, nem ilyen rajtra számítottunk

– mondta a hétszeres aranylabdás Messi a meccs után. A Paris Saint-Germain támadója azt is kiemelte, hogy a második félidőben ötperces kihagyás miatt 2-1-es hátrányba kerültek a világranglistán második legalacsonyabban rangsorolt vb-résztvevővel szemben, utána pedig már nem tudták összeszedni magukat, így egyenlíteni sem sikerült. „Eljött az ideje annak, hogy a lehető legjobban összefogjunk és megmutassuk, mennyire erős ez a csapat” – zárta szavait a 36 mérkőzés után először vereséget szenvedő dél-amerikai együttes játékmestere.