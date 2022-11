Politikus ennyire még nem volt büszke amerikai vb-gól miatt

Jamaicai anyuka, aranylabdás futballistából libériai államelnökké avanzsáló apuka, amerikai szülőváros, párizsi neveltetés. Timothy Weah kalandos életútja hétfő este a katari foci vb-n vett mesés fordulatot, amikor az Egyesült Államok–Wales csoportmeccs 35. percében egy apját idéző elegáns mozdulattal megszerezte az amerikaiak vezető gólját. Végül ugyan Gareth Bale duplájával Wales fordított és nyert, a Weah család életében emlékezetes marad 2022. november 21-e. A nap, amelyen a fiú megtette, ami a futballvilág csúcsára jutó George Weah számára sosem adatott meg.

Bádogkunyhóból az Aranylabdáig

A legendás francia edző, Arsene Wenger 1988 márciusában az Afrika-kupára utazott, ahol csiszolatlan gyémántokat keresett akkori klubjába, az AS Monacóba. Természetesen a tornagyőztes kameruni válogatottat irányító honfitársánál, Claude Le Roy-nál érdeklődött, aki azonban meglepetésre saját aranyifjai helyett a tornán nem is szereplő Libéria rejtett tehetségét ajánlotta Wenger figyelmébe. A 21 évesen már kétszeres libériai bajnok George Weah akkoriban a kameruni bajnokság nagy felfedezettje volt, a Monaco pedig 1988 nyarán Európába költöztette őt.

Weah nemrég még telefonközpontosként dolgozott a foci mellett, hogy támogassa a javarészt őt nevelő nagymamáját, akinek vele együtt 13 gyermekről kellett gondoskodnia.

Mindez Libéria egyik legszegényebb részén, a főváros Monrovia névre hallgató külterületén történt, ahol az áram- és folyóvízellátás is luxus volt a bádogból tákolt kunyhókban. A nélkülözésben felnövő George Weah hamarosan az európai futball egyik legragyogóbb csillaga lett.

A Monacóban 103 meccsen 47 gólt szerzett, aztán a Paris Saint-Germain mezében 96 találkozón 32 találatot jegyzett. A csúcsra Olaszországban jutott fel, ahol a Fabio Capello vezette AC Milanban, Roberto Baggio csatártársaként megnyerte a Serie A-t 1996-ban. Ugyanebben az évben az évszázad legjobb afrikai játékosának választották meg, 1995-ben pedig a német Jürgen Klinsmannt és a finn Jari Litmanent megelőzve övé lett az Aranylabda, amelyet mindmáig egyedüli afrikai játékosként érdemelt ki. Azóta a top háromba is csak egyszer került afrikai futballista, a szenegáli Sadio Mané idén lett második a szavazáson.

George Weah a Milanban több emlékezetes gólt is szerzett, ezek közül a legismertebb az a szólógól, amellyel a Hellas Verona szurkolóit keserítette.

Weah, a következő generáció

1995 novemberében a Weah-féle félelmetes Milan ellen debütált az olasz élvonalban a mindössze 17 éves kapus, Gianluigi Buffon a Parma színeiben. A fiatal kapus rögtön letette a névjegyét, nagy bravúrokat bemutatva a meccs hőseként tartotta a 0-0-t, huszonhárom évvel később pedig Párizsban az akkor lenullázott Weah fiának a csapattársa lett. Timothy Weah 2018-ban debütált apja korábbi klubja, a PSG mezében, amelyben három mérkőzésen szerepelt Buffon társaként.

A fiatal Timothy Weah számára támadóként nem volt könnyű játékperceket szerezni Kylian Mbappé, Neymar vagy Edinson Cavani mellett, így a PSG előbb kölcsönadta őt a skót Celticnek, majd 2019 nyarán tízmillió euróért végleg eladta a Lille-nek. Weah így 2021-ben tagja volt a PSG-t nagy meglepetésre legyőző, francia bajnoki címet szerzett együttesnek. A 22 éves szélső azonban igazán csak most, a katari foci vb-n szerzett góljával került a reflektorfénybe, ugyanis olyat tett, ami aranylabdás apjának sosem sikerült: világbajnokságon szerepelt és talált a kapuba.

Timothy Weah gólt lő a katari foci vb-n Fotó: Themba Hadebe

Timothy Weah gólját persze nem Libéria színeiben érte el, az afrikai ország válogatottját továbbra sem jegyzik a futballtérképen, vb-re még sosem jutott ki, az Afrika-kupán is csak kétszer szerepelt, 1996-ban és 2002-ben még George Weah vezérletével, aki a 2002-es vb-re kis híján kijuttatta a csapatot. Timothy ugyanakkor már New Yorkban született, és Amerikában töltötte a gyermekkora nagy részét, 14 évesen került a PSG akadémiájára Franciaországba apja közbenjárásával. A karrierjét is szem előtt tartva magától értetődő volt, hogy amerikai válogatott lesz belőle, mindössze 18 évesen debütált a nemzeti csapatban, amelyben Wales ellen már a 26. meccsén a negyedik gólját lőtte.

Az apa és az elnök öröme

Ennek pedig George Weah elsősorban apaként, de közben Libéria elnökeként is örülhetett. A korábbi aranylabdás 2003-ban vonult vissza, és egyből politikai pályára adta a fejét, amelyben az országban dúló, elhúzódó véres polgárháború nagy szerepet játszott. Weah már aktív játékosként felszólította az ENSZ-t a beavatkozásra. – Amikor a pályán voltam, 90 percen keresztül próbáltam fenntartani Libéria pozitív képét. A mérkőzés után hazamentem, és olyan volt, mintha az egész világom összeomlott volna – mondta később.

Végül a 2017-es választáson George Weah lett Libéria elnöke, s ezt a posztot 2018 januárja óta ő tölti be. Hivatalban lévő elnök vagy akár politikus nagy valószínűséggel még sosem volt olyan büszke egy amerikai gól miatt a labdarúgó-világbajnokságon, mint George Weah hétfő este.

Borítókép: Timothy Weah a gólját ünnepli Wales ellen a katari foci vb-n (Fotó: MTI/AP/Francisco Seco)