Német KupaLipcseWilli OrbánWolfsburgDÁRDAI BENCE

Willi Orbán volt a Lipcse hőse, Dárdai Bencéék kilencgólos sikert arattak + videó

Szombaton játsszák a Német Kupa első fordulójának mérkőzéseit. Már több Bundesliga-csapat pályára lépett, köztük az RB Leipzig és a VfL Wolfsburg is. Előbbi a negyedosztályú SV Sandhausen, utóbbi az ötödik vonalban szereplő Hemelingen otthonába látogatott. Willi Orbán góllal és gólpasszal járult hozzá csapata továbbjutásához, még Dárdai Bence csereként állt be a 9-0-s siker alkalmából.

Tóth Norbert
2025. 08. 16. 17:58
Willi Orbán volt a Lipcse hőse.
Willi Orbán góllal és gólpasszal járult hozzá a továbbjutáshoz. (Fotó: Marvin Ibo Guengoer/RB Leipzig)
Az előző idény végén a német Bundesliga hetedik helyén zárt az RB Leipzig, így élvonalbeli története során először lemaradt a nemzetközi kupaindulásról, ezért történtek változások a csapat körül . Gulácsi Pétert ez nem érintette, marad a Lipcse első számú kapusa, azonban Willi Orbán nem kapott jó hírt. A magyar válogatott játékos helyett ezentúl a német válogatott balhátvéd, David Raum lesz a lipcseiek csapatkapitánya, utóbbi helyettesének pedig az osztrák középpályást, Xaver Schlagert nevezte ki Ole Werner vezetőedző.

Willi Orbán nevét skandálhatták a lipcsei szurkolók.
Idegenben is nagy támogatást kaptak Willi Orbánék. (Fotó: RB Leipzig/Marvin Ibo Guengoer)

 

Willi Orbán volt a Lipcse hőse

Az idény első tétmeccse a Német Kupa első fordulójában várt a Lipcsére, amely a negyedosztályú SV Sandhausen otthonában szerepelt. Gulácsi Péter mint első számú kapus a kupameccsen pihenhetett, a kispadról nézte végig a találkozót. Nem úgy, mint Willi Orbán, aki nemcsak hogy a kezdőben kapott helyett, de csapata főhősévé is vált.

Korán, már a 3. percben hátrányba került a Leipzig, de három perc alatt sikerült az egyenlítés Diomande révén, akinek Orbán adta a gólpasszt. Majd ismét hátrányba került a Bundesliga-csapat, de ezúttal sem kellett sokat várni az egalizálásra. Ezúttal a magyar válogatott hátvéd maga talált be.

A vezetést a 80. percben tudta átvenni Ole Werner együttese, majd a 96. percben dőlt el végérvényesen a továbbjutás. 4-2-es sikerével várhatja a kupa következő körét a Lipcse.

Nem kegyelmezett a Wolfsburg

A VfL Wolfsburg az ötödik vonalban érdekelt Hemelingen vendége volt, és megmutatta, mit jelent a négyosztálynyi különbség. Már az első félidő végén 3-0-ra vezetett Paul Simonis csapata, amely nem bízta a véletlenre a továbbjutás kérdését.

A második játékrészben sem álltak le a vendégek: gyorsan öt gólra nőtt az előny. Dárdai Bence a 70. percben szállt be a padról, beállását követően újabb négyet lőtt a Wolfsburg, kivégezte ellenfelét. A Lipcséhez hasonlóan Dárdai Bencéék is várhatják a folytatást.

