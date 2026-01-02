néprajzi múzeumfotográfuscsudai sándorelhunyt

Fotográfusok emlékeztek meg Csudai Sándorról

Tragikus hirtelenséggel elhunyt kollégánkról a Néprajzi Múzeum előtt emlékeztek meg.

Gábor Márton
2026. 01. 02. 21:16
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Néprajzi Múzeum előtt, gyertyagyújtással emlékeztek meg a fiatal fotográfusok a Magyar Nemzet tragikus hirtelenséggel elhunyt kollégájáról, Csudai Sándorról péntek este.

Mint ismert, a Néprajzi Múzeumról zuhanhatott le Csudai Sándor 38 éves fotóriporter, holttestét még december 20-án hajnalban találták meg.

A szakmájában több díjjal is jutalmazták, 2015-ben Junior Príma díjjal, 2019-ben pedig Hemző Károly-díjjal is kitüntették.

Csudai Sándor 1987-ben született Budapesten, a Práter utcai Szakképző Iskolában tanult fényképészetet. A Mediaworksnél dolgozott, de fotóstúdióknak, fesztiváloknak és különféle lapoknak is fotózott, Sajtófotó díjjal is kitüntették. 

2015-ben Junior Príma díjjal, majd 2019-ben a legtehetségesebb, 35 éven aluli fotósoknak odaítélt Hemző Károly-díjjal is elismerték munkásságát.

2025-ben a Magyarország 365 fotópályázat díjátadóján is kitüntetésben részesült, a díjakat december 4-én osztották ki a Lónyay–Hatvany-villában. Sporteseményeink kategóriában harmadik helyezést ért el a Duplantis világcsúcs, avagy a gravitáció tagadása című fotósorozatával.

Csudai Sándor
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
Csudai Sándor fotói
1/38 A Junior Príma- és Hemző Károly-díjas kollégánk, Csudai Sándor fantasztikus munkássága - galéria

Borítókép: Csudai Sándorra emlékeztek a Néprajzi Múzeumnál (Fotó: Ladóczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.