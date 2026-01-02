Fotográfusok emlékeztek meg Csudai Sándorról

A Néprajzi Múzeum előtt, gyertyagyújtással emlékeztek meg a fiatal fotográfusok a Magyar Nemzet tragikus hirtelenséggel elhunyt kollégájáról, Csudai Sándorról péntek este.

Mint ismert, a Néprajzi Múzeumról zuhanhatott le Csudai Sándor 38 éves fotóriporter, holttestét még december 20-án hajnalban találták meg.

Csudai Sándor 1987-ben született Budapesten, a Práter utcai Szakképző Iskolában tanult fényképészetet. A Mediaworksnél dolgozott, de fotóstúdióknak, fesztiváloknak és különféle lapoknak is fotózott, Sajtófotó díjjal is kitüntették.

2015-ben Junior Príma díjjal, majd 2019-ben a legtehetségesebb, 35 éven aluli fotósoknak odaítélt Hemző Károly-díjjal is elismerték munkásságát.

2025-ben a Magyarország 365 fotópályázat díjátadóján is kitüntetésben részesült, a díjakat december 4-én osztották ki a Lónyay–Hatvany-villában. Sporteseményeink kategóriában harmadik helyezést ért el a Duplantis világcsúcs, avagy a gravitáció tagadása című fotósorozatával.