A fotóművész könyve örökre zárva marad

Csudai Sándor (1987–2025) halálára

Hajnali két óra huszonhárom perc volt. Negyedórája nem tudtam aludni, csak forgolódtam a hotelszoba ágyán. A telefont babrálva láttam, hogy a neved mellett ott világít a zöld pötty. Tudtam, hogy másfél óra múlva kelned kell, hogy elindulj a sokadik utadra, hogy elkészítsd a ki tudja hányadik fényképedet, amit életed első és ma már tudjuk, utolsó olimpiájáról küldtél haza.

Rád írtam.

„Mit csinálsz? Nem alszol?”

„Nem tudok. Képeket válogatok, Lantibácsi.”

Eltűnődtem mindezen. Te, az akkor már sok kitüntetést, elismerést kapó, számtalan díjat elnyerő fotós, simán megtehetted volna, hogy magasról teszel az egészre. Főként úgy, hogy olyan sportágra akarsz hajnali négykor elindulni, amelyen egy szál magyar sem volt a résztvevők között.

„Minek mész oda?”

„Mert, Lantibácsi, mennem kell. Nem tudom, lesz-e még lehetőségem arra, hogy elkészítsem ezt a képet. Lehet, soha, sehol nem jelenik meg. Nem baj. Nekem ez a dolgom, ezért vagyok itt. Hálás vagyok a sorsnak, hogy engem választottatok.”

Csudai Sándor hajnali négykor becsukta maga mögött a szobaajtót. A sötét hallban megivott egy teát, majd az este a falnál hagyott bringával, a szakadó esőben elindult Párizs másik végébe. Oldalán az egymázsás menetfelszerelést cipelve. Tele hittel és reménnyel.

Semmi sem maradt nekünk ebből. Sem hit, sem remény. Hogyan és miben hihetnénk, amikor karácsony előtt négy nappal jött a letaglózó hír: a 38 éves Csudai Sándor, a Hemző Károly-díjas, Junior Prima-díjas, a Magyarország 365 fotópályázat fődíját elnyerő művész meghalt. Miben lehetne ezek után reménykedni? Csak abban, hogy ahová megérkeztél, megleled az egész életedben át keresett érzést, a boldogságot.

Mert ezt kerested, s erre vágytál a legjobban. Olyan voltál, mint egy csukott könyv, rettenetesen nehéz volt rajtad kiigazodni. Tán nem is akartad igazán, hogy megismerjenek. Ha órákon át ételkölteményekről beszéltem neked, te a szemüveged mögül rám néztél, s miközben reggel óta nyomtad a gázt, azzal az utánozhatatlan, mégis kedves pillantásoddal, szenvtelen hangoddal közölted, hogy együnk.