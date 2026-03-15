Ukrajna támogatását sürgette egy tüntető a Tisza március 15-i rendezvényén + videó

Az Ellenpont arról ír, hogy a Tisza március 15-i rendezvényén egy demonstráló arról beszélt: szerinte Ukrajnát támogatni kellene, és Magyarországnak nem kellene bojkottálnia azt, amit az Európai Unió Ukrajna érdekében tenni akar.
A cikk szerint a megszólalás a Telex közvetítésében volt látható, és a lap ezt úgy értelmezi, hogy a tüntető az uniós Ukrajna-politika melletti kiállást fogalmazta meg.
Az írás emellett felidézi, hogy
a rendezvényen az ukrán zászló is megjelent, majd ehhez kapcsolódva a cikk azt állítja, hogy az ilyen álláspont Magyarország számára súlyos gazdasági és politikai következményekkel járna, beleértve az olcsó orosz energiáról való leválást és Ukrajna uniós csatlakozásának támogatását is.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!