Már Európában is elismerik: súlyos problémékat okoz a bevándorlás, főleg az idősek az áldozatok

Frida Landgren svéd ápolónő örömmel fogadja a változást, mint elmondta, a hiányos nyelvtudás komoly nehézségeket okoz neki a mindennapi munkában, minden több ideig tart és sok félreértés adódik – néha kisebb, néha nagyobb következményekkel. Különösen a demenciagondozásban veszélyes ez a helyzet, ahol a félreértések – még ha legtöbbször nem is járnak súlyos következményekkel – szorongást és bizonytalanságot kelthetnek az idősekben. Egy egészen hétköznapi példán szemléltette a problémát, mint mondta

előfordult, hogy egy idősgondozó összekeverte a sampont a kézfertőtlenítővel.

Az új szabályozás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a felvételkor már teljesíteni kell a nyelvi követelményt. A munkáltatóknak kell megteremteniük a feltételeket a fokozatos fejlődéshez, és arra sincs pontos előírás, hogy mindez mennyi ideig tarthat. Az elvárt szint nagyjából a középfokú svéd nyelvtudásnak felel meg, de a törvény hatályba lépésekor nem kötelező, hogy minden dolgozó elérje ezt a szintet.