A svéd fiatalkorú bűnözés a migráció kudarctörténete

Dornfeld László szerint Svédországban a migráció és a fiatalkorú bűnözés közötti összefüggés egyértelmű. Mint mondta, a migránsok az ország népességének körülbelül 15 százalékát teszik ki, mégis „a bűncselekményt elkövetők majdnem fele migrációs hátterű”.

A migráció árát a svédek fizetik meg a mindennapokban (Fotó: Anadolu/Joan Galvez)

A túlsúly a fiatalabb korosztályokban a leglátványosabb: a 20–24 éves elkövetők több mint fele, a 16–19 éveseknek pedig 40 százaléka migráns háttérrel rendelkezik. A szervezett bűnözés halálos kimenetelű erőszakos cselekményeinek 64 százalékát migránsok követik el, és az áldozatok 80 százaléka is közülük kerül ki – tette hozzá.