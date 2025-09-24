Rendkívüli

A svéd fiatalkorú bűnözés a migráció kudarctörténete

Svédországban a migráns hátterű fiatalok aránytalanul nagy számban követnek el súlyos bűncselekményeket, miközben a kormány képtelen érdemben megfékezni a folyamatot – mondta a Magyar Nemzetnek Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. A szakértő szerint a svéd példa figyelmeztetés Európa számára: a tömeges bevándorlás és a fiatalkorú bűnözés kéz a kézben jár.

Migránsok Európa felé tartanak (Fotó: AFP) Fotó: JOAN GALVEZ Forrás: ANADOLU
Dornfeld László szerint Svédországban a migráció és a fiatalkorú bűnözés közötti összefüggés egyértelmű. Mint mondta, a migránsok az ország népességének körülbelül 15 százalékát teszik ki, mégis „a bűncselekményt elkövetők majdnem fele migrációs hátterű”. 

migráció
A migráció árát a svédek fizetik meg a mindennapokban (Fotó: Anadolu/Joan Galvez)

A túlsúly a fiatalabb korosztályokban a leglátványosabb: a 20–24 éves elkövetők több mint fele, a 16–19 éveseknek pedig 40 százaléka migráns háttérrel rendelkezik. A szervezett bűnözés halálos kimenetelű erőszakos cselekményeinek 64 százalékát migránsok követik el, és az áldozatok 80 százaléka is közülük kerül ki – tette hozzá.

Kiemelte, hogy a második generációs, Svédországban született bevándorlók körében még magasabb a bűnelkövetés aránya.

Míg egy migráns 2,5-szer nagyobb eséllyel kerül bűnügyi nyilvántartásba, mint egy svéd, addig a második generációsoknál ez a szorzó 3,2-szeres. Ez az integráció teljes kudarcát mutatja

– fogalmazott Dornfeld.

A szakértő szerint a fiatalok toborzása a bűnbandák egyik fő stratégiája, mivel Svédországban 15 éves kortól büntethető valaki, így az ennél fiatalabbakat nem lehet elítélni. Ez oda vezet, hogy a migráns negyedekben mindennapossá váltak a leszámolások, robbantások és lövöldözések, amelyekben gyakran ártatlanok is meghalnak.

Dornfeld elmondta, hogy a fiatalkorú bűnözés különösen a déli nagyvárosokban – Stockholmban, Malmőben és Göteborgban – okoz komoly problémát. 

Stockholm megye 2024-es helyzetképe különösen súlyos aggodalomra ad okot a kiskorú elkövetők arányának növekedése miatt a legsúlyosabb bűncselekmények esetében

 – hangsúlyozta.

A migrációs hátterű fiatalok leggyakrabban kábítószerrel kapcsolatos ügyekben, erőszakos bűncselekményekben, rablásokban és szervezett bűnözésben érintettek. Dornfeld szerint ez a fajta bűnözés nemcsak a közbiztonságot rombolja le, hanem a közbizalmat is, és elősegíti a párhuzamos társadalmak kialakulását. „Olyannyira túl tudja terhelni az állami szerveket az ilyen bűncselekmények elharapózása, hogy a hadsereg bevetése is szükséges lehet” – figyelmeztetett.

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a svéd jobboldal éppen a migráció okozta problémák miatt tudta leváltani a baloldalt, de a kormány eddig nem tudott érdemi választ adni a helyzetre. „A jelenségre adott válaszuk jellemzően csak tűzoltásra korlátozódik” – mondta, hozzátéve: bár a büntethetőségi korhatár csökkentését, az anonim tanúzás lehetőségét, a kiutasítások gyorsítását és a hadsereg bevetését is bevezették, mindezek nem hoztak áttörést.

Dornfeld László úgy véli, mindeközben a svéd kormány „nem a saját problémáit próbálja megoldani, hanem mindenáron ellent mond Orbán Viktornak”, amikor a magyar miniszterelnök a migráció veszélyeire hívja fel a figyelmet. „Mivel tényekkel nem tudta cáfolni az elhangzottakat, előbb a jogállamisággal majd antiszemitizmussal támadja hazánkat, a legócskább baloldali hazugságokkal előhozakodva” – fogalmazott. 

Szerinte ez súlyos aránytévesztés, és jól mutatja, hova vezet, ha egy kormány a saját népe helyett Brüsszelnek akar megfelelni.

Borítókép: Migránsok úton Európa felé (Fotó: AFP)

