Szijjártó Péter arról tárgyal iráni kollégájával, hogyan lehetne új életet lehelni a nukleáris megállapodásba

A külgazdasági és külügyminiszter többek között iráni kollégájával is találkozik kedden New Yorkban, akivel arról is egyeztetni fog, hogy miként lehetne új életet lehelni a korábbi nukleáris megállapodásba. Szijjártó Péter iráni kollégájával is egyeztet majd.

Szijjártó Péter több kétoldalú megbeszélést is folytat majd. Fotó: AFP

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról tájékoztatott, hogy a nap folyamán több kétoldalú egyeztetése is lesz, többek között például iráni kollégájával is találkozik, hasonlóan nyugat-európai hivatali partnereihez, hogy talán valahogy új életet leheljenek a korábban megkötött nukleáris megállapodásba.

Magyarország álláspontja egyértelmű. Nem akarjuk, hogy növekedjen azon országok száma, amelyek nukleáris fegyverrel rendelkeznek. Mi épp ezért Irán esetében is azt tartjuk helyesnek, hogy a korábban megkötött megállapodás értelmében a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség felügyelje az úgynevezett nukleáris programot

– tudatta.

– Mi a korábbi, háborús cselekmények előtti helyzet visszaállítását szeretnénk, tehát hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség teljes egészében férjen hozzá a kontroll érdekében az iráni nukleáris programról szóló információkhoz. Továbbra is itt a diplomáciai megoldásnak vagyunk a hívei. Szeretnénk, hogyha a korábbi nukleáris megállapodást vissza lehetne állítani. Ez a világ biztonságához most nagymértékben adna hozzá – jegyezte meg.