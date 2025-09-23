Szijjártó Péter: Az Európai Parlament egy antifa terrorista oldalára állt

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy előző héten olyan javaslattal fordult az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez, Kaja Kallashoz, hogy az Egyesült Államok példáját követve minősítsék terrorszervezetnek az Antifa-mozgalmat.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter- Fotó: AFP

Mert az Antifa, az egy terrorszervezet. Az Antifa szélsőséges ideológiát terjeszt, és ennek a szélsőséges ideológiának a keretében gyakorlatilag biztatást adnak arra, hogy mindazokkal szemben erőszakosan lépjenek fel, akik ezzel az erőszakos ideológiával nem értenek egyet

– húzta alá.

Hát mit csináltak Magyarországon? Mit csináltak Budapesten? Mit csinált ez az Ilaria Salis nevű nő Budapesten? Egy banda tagjaként a nyílt utcán, Magyarországon embervadászatot hajtottak végre, és agyonvertek embereket csak azért, mert azt gondolták róluk, hogy valamifajta más ideológiát követnek

– folytatta.

Ez terrorizmus, ezt nem lehet másként minősíteni, ez nyílt utcai embervadászat. Most az Európai Parlament egy nyílt utcai embervadászaton részt vevő antifa terrorista oldalára állt, és azt mentegeti

– tette hozzá.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy az Európai Parlament ismételten kiállította magáról a bizonyítványt azzal, hogy Magyar Pétert és Ilaria Sarist mentegetik és rejtegetik a magyar hatóságok elől.

Én azt gondolom, hogy aki bűncselekményt követett el, az ne bújjon a mentelmi joga mögé, mégis most ez történik mindkét személy esetében, és az Európai Parlament jól láthatóan segíti ezeket az embereket abban, hogy bujkáljanak a felelősségre vonás alól

– fogalmazott.

Én továbbra is azt az álláspontot képviselem, hogy az Antifát igenis terrorszervezetté kell nyilvánítani, mert az, és az Európai Parlament ebben az esetben egy terrorszervezetet menteget, ami egészen egyszerűen elfogadhatatlan, felháborító

– összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter szerint az Európai Parlament egy nyílt utcai embervadászaton részt vevő antifa terrorista oldalára állt. Fotó: Anadolu via AFP