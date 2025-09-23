Politikai alku révén bújik ki a felelősségre vonás alól Magyar Péter

Brüsszelben újabb politikai paktum született, amely a magyar jogállamiság rovására védi a globalista erők szövetségeseit.

Lomnici: Politikai döntés, nem jogi

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője lapunknak kifejtette:

A brüsszeli gyakorlat az, hogy a globalista fősodorral egyetértőket szinte soha nem adják ki a hatóságoknak, a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárás pedig rendkívül hosszas, végső soron pedig nem jogi, hanem politikai alapon, egy politikai testület hozza meg a döntést.

A szakértő felidézte: Magyar Péter 2024-ben EP-képviselőként szerzett mentelmi jogot, amely mögé azóta több büntetőügyben is „elbújhatott”.

Az egyik legismertebb esetben a vád szerint egy budapesti szórakozóhelyen elvette egy férfi telefonját, majd a Dunába dobta. Bár a Legfőbb Ügyészség kérte a mentelmi jog felfüggesztését, az EP Jogi Bizottsága hónapok óta halogatta az ügy napirendre tűzését.

Ha egy bizottság már döntést hozott arról, hogy egy ügyet napirendre vesz, annak későbbi levétele önkényes döntés benyomását kelti. Ez a gyakorlat felvetheti a joggal való visszaélés gyanúját, amely sérti mind az érintett tagállam szuverenitását, mind a mentelmi eljárás jogszerű garanciáit

– hangsúlyozta Lomnici.

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Magyar Péter esetén a törvény előtti egyenlőség sérülhet

Az alkotmányjogász rámutatott:

A mentelmi jog eredetileg nem a büntetlenséget biztosítja, hanem a képviselői munka függetlenségét védi. Ha azonban politikai alku tárgyává válik, azzal „a mindenkit megillető törvény előtti egyenlőség elvének semmibevétele” történik meg.

– hangsúlyozta. Szerinte ennek súlyos következményei lehetnek:

azt az üzenetet közvetíti, hogy egy „brüsszeli hátszéllel” rendelkező politikus bármit megtehet, hiszen nem vonható felelősségre,

tovább mélyíti a magyar társadalom bizalmatlanságát az EU intézményei iránt,

és aláássa a jogállami garanciákat.

Kettős mérce Salis ügyében is

A helyzetet különösen élesen mutatja Ilaria Salis olasz baloldali EP-képviselő esete. Őt erőszakos bűncselekmények gyanúja miatt tartóztatták le Magyarországon, majd több mint egy év előzetes után szabadon kellett engedni, amikor EP-mandátumot szerzett, és ezzel mentelmi jogot kapott.