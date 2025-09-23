Magyar Péter megúszta. A bizottság kedden zárt ajtók mögötti szavazáson úgy döntött, hogy fenntartja Magyar Péter és Dobrev Klára mentelmi jogát. Ez a döntés nemcsak a két ellenzéki politikus személyes ügyéről szól, hanem komoly politikai üzenetet hordoz.
Politikai alku révén bújik ki a felelősségre vonás alól Magyar Péter
Az Európai Parlament jogi bizottsága a mai zárt ajtók mögötti szavazáson úgy döntött, hogy nem függesztik fel sem Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, sem Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció vezető politikusának mentelmi jogát – számolt be az Euractiv. A lapunknak nyilatkozó ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a döntés azt az üzenetet közvetíti a társadalomnak, hogy a jogi felelősség alól politikai eszközökkel ki lehet bújni.
Brüsszelben újabb politikai paktum született, amely a magyar jogállamiság rovására védi a globalista erők szövetségeseit.
Lomnici: Politikai döntés, nem jogi
Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője lapunknak kifejtette:
A brüsszeli gyakorlat az, hogy a globalista fősodorral egyetértőket szinte soha nem adják ki a hatóságoknak, a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárás pedig rendkívül hosszas, végső soron pedig nem jogi, hanem politikai alapon, egy politikai testület hozza meg a döntést.
A szakértő felidézte: Magyar Péter 2024-ben EP-képviselőként szerzett mentelmi jogot, amely mögé azóta több büntetőügyben is „elbújhatott”.
Az egyik legismertebb esetben a vád szerint egy budapesti szórakozóhelyen elvette egy férfi telefonját, majd a Dunába dobta. Bár a Legfőbb Ügyészség kérte a mentelmi jog felfüggesztését, az EP Jogi Bizottsága hónapok óta halogatta az ügy napirendre tűzését.
Ha egy bizottság már döntést hozott arról, hogy egy ügyet napirendre vesz, annak későbbi levétele önkényes döntés benyomását kelti. Ez a gyakorlat felvetheti a joggal való visszaélés gyanúját, amely sérti mind az érintett tagállam szuverenitását, mind a mentelmi eljárás jogszerű garanciáit
– hangsúlyozta Lomnici.
Magyar Péter esetén a törvény előtti egyenlőség sérülhet
Az alkotmányjogász rámutatott:
A mentelmi jog eredetileg nem a büntetlenséget biztosítja, hanem a képviselői munka függetlenségét védi. Ha azonban politikai alku tárgyává válik, azzal „a mindenkit megillető törvény előtti egyenlőség elvének semmibevétele” történik meg.
– hangsúlyozta. Szerinte ennek súlyos következményei lehetnek:
- azt az üzenetet közvetíti, hogy egy „brüsszeli hátszéllel” rendelkező politikus bármit megtehet, hiszen nem vonható felelősségre,
- tovább mélyíti a magyar társadalom bizalmatlanságát az EU intézményei iránt,
- és aláássa a jogállami garanciákat.
Kettős mérce Salis ügyében is
A helyzetet különösen élesen mutatja Ilaria Salis olasz baloldali EP-képviselő esete. Őt erőszakos bűncselekmények gyanúja miatt tartóztatták le Magyarországon, majd több mint egy év előzetes után szabadon kellett engedni, amikor EP-mandátumot szerzett, és ezzel mentelmi jogot kapott.
Ha az EP Jogi Bizottsága hajlik arra, hogy Salis mentelmi jogát felfüggessze, azzal az Európai Parlament hallgatólagosan elismeri, hogy bízik a magyar bíróság függetlenségében – ez viszont teljesen szembemegy a Brüsszelből korábban rendre érkező kritikákkal.
Ez a kettős mérce újabb bizonyítéka annak, hogy Brüsszel politikai alapon védi a neki kedves szereplőket, miközben másokat kiad. Magyar Péter ügye tipikus példája annak, amikor a politikai lojalitás felülírja a törvény előtti egyenlőséget
– hangsúlyozta ifj. Lomnici Zoltán.
További Külföld híreink
A magyar társadalom euroszkepticizmusa erősödhet
A szakértő szerint ha Brüsszel továbbra is fedezi Magyar Pétert, annak komoly társadalmi következményei lesznek.
Ez azt az érzést kelti a magyar emberekben, hogy az uniós intézmények kettős mércét alkalmaznak, és csak a saját szövetségeseiket védik. Ez pedig tovább erősíti az euroszkepticizmust Magyarországon, ahol a fiatalok körében már így is a legalacsonyabb az EU iránti lelkesedés.
A mai döntés tehát nem csupán két képviselő személyes ügye, hanem az Európai Unió hitelességének próbája is. Brüsszelnek választania kell: a jogállamiság elvét védi, vagy a politikai lojalitást helyezi előtérbe.
További Külföld híreink
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője a mentelmi jog mögé bújhat (Fotó: AFP/Isza Ferenc)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Fontos tisztviselő bukott le: kenőpénzért már mindent lehet Ukrajnában
Így kapták rajta.
Kovács Zoltán államtitkár kifakadt a brüsszeli döntésre
Brüsszel bújtatja a bűnözőt?
Brüsszelnek Ukrajna a legfontosabb
Brüsszel üzenete egyértelmű.
Menczer Tamás: Webernek kell Péter, hogy végrehajtsa a brüsszeli tervet
Menczer szerint a kormány megvédi Magyarországot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Fontos tisztviselő bukott le: kenőpénzért már mindent lehet Ukrajnában
Így kapták rajta.
Kovács Zoltán államtitkár kifakadt a brüsszeli döntésre
Brüsszel bújtatja a bűnözőt?
Brüsszelnek Ukrajna a legfontosabb
Brüsszel üzenete egyértelmű.
Menczer Tamás: Webernek kell Péter, hogy végrehajtsa a brüsszeli tervet
Menczer szerint a kormány megvédi Magyarországot.