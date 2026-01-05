időjáráshavazásónos esőszél

Bekeményít a tél: több napos havazás jön, csontig hatoló fagyokkal, ónos eső is várható

Hétfőn országos havazás várható. Fagypont körül alakul a hőmérséklet, így a lehulló hó több helyen megmarad. A folytatás is kemény téi időjárást ígér.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 6:17
Fotó: Kacsúr Tamás Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hétfőn a kevésbé felhős északi országrészben is megvastagszik a felhőzet, beborul az ég, és dél, délnyugat felől egyre többfelé várható havazás – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Hétfő délelőtti időjárás. Forrás: HungaroMet

Az ország nagy részén képződik mérhető hóréteg, vastag hótakaró elsősorban a déli országrészben alakul ki.

A Tiszántúlon – a keleti, délkeleti határ felé haladva növekvő eséllyel – vegyes halmazállapotú csapadék, ónos eső, valamint eső is valószínű. Az északias szél helyenként megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában –3 és 2 Celsius-fok között várható.

Késő este –4, 1 fokot mérhetünk.

Hogyan hat a szervezetünkre az időjárás?

Kettős fronthatás terheli szervezetünket.

A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol stresszt az időjárás.

A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Milyen idő lesz a héten?

Kedden marad a borult idő, de északnyugaton akár a nap is előbukkanhat rövid időre. Eleinte délen és keleten valószínű havazás, hószállingózás, majd délután újabb csapadék képződik, és a körülbelül Budapest-Kaposvár vonaltól keletre kiterjedt, erős havazás kezdődik. Az északnyugati szél megerősödik, mely hófúvásokat okoz. Az ország nagy részén egész nap fagyhat – írja a Köpönyeg.

Szerdán folytatódik a borult, igazi téli idő. Sokfelé várható újabb havazás, több helyen kiadós mennyiségben. északnyugaton lehet a legkisebb mennyiség. Erős marad az északnyugati szél, mely akár komolyabb hótorlaszokat is emelhet. Eközben tovább hűl a levegő: reggel –5, délután mindössze –2 Celsius-fok körül alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön reggelig a Dunától keletre újabb kiadós havazás várható, majd nyugat felől lassan csökken a felhőzet, és megszűnik a hóesés. A szél lassan mérséklődik, de néhol még hordhatja a havat. Reggel már zord hideg lehet –11 fok körüli értékekkel, délután is csak –3 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk.

Pénteken eleinte zúzmarás köd várható, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan újabb havazás, néhol ónos eső alakul ki. Reggel zord hideg lesz, –20, –10 Celsius-fok közötti értékekkel, délután is csak –8 és 0 fok közötti valószínű a hőmérséklet.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

Borítókép: Szánkózók a siklósi várnál 2026. január 3-án (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekVenezuela

Kaland Caracasban

Bogár László avatarja

Bár Venezuela messze van, de az ott mostanában lejátszódó dologok egy pillanat alatt nagyon közelivé tudnak válni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu