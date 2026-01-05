Bekeményít a tél: több napos havazás jön, csontig hatoló fagyokkal, ónos eső is várható

Hétfőn a kevésbé felhős északi országrészben is megvastagszik a felhőzet, beborul az ég, és dél, délnyugat felől egyre többfelé várható havazás – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Hétfő délelőtti időjárás. Forrás: HungaroMet

Az ország nagy részén képződik mérhető hóréteg, vastag hótakaró elsősorban a déli országrészben alakul ki.

A Tiszántúlon – a keleti, délkeleti határ felé haladva növekvő eséllyel – vegyes halmazállapotú csapadék, ónos eső, valamint eső is valószínű. Az északias szél helyenként megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában –3 és 2 Celsius-fok között várható.

Késő este –4, 1 fokot mérhetünk.

Hogyan hat a szervezetünkre az időjárás?

Kettős fronthatás terheli szervezetünket.

A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol stresszt az időjárás.

A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Milyen idő lesz a héten?

Kedden marad a borult idő, de északnyugaton akár a nap is előbukkanhat rövid időre. Eleinte délen és keleten valószínű havazás, hószállingózás, majd délután újabb csapadék képződik, és a körülbelül Budapest-Kaposvár vonaltól keletre kiterjedt, erős havazás kezdődik. Az északnyugati szél megerősödik, mely hófúvásokat okoz. Az ország nagy részén egész nap fagyhat – írja a Köpönyeg.

Szerdán folytatódik a borult, igazi téli idő. Sokfelé várható újabb havazás, több helyen kiadós mennyiségben. északnyugaton lehet a legkisebb mennyiség. Erős marad az északnyugati szél, mely akár komolyabb hótorlaszokat is emelhet. Eközben tovább hűl a levegő: reggel –5, délután mindössze –2 Celsius-fok körül alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön reggelig a Dunától keletre újabb kiadós havazás várható, majd nyugat felől lassan csökken a felhőzet, és megszűnik a hóesés. A szél lassan mérséklődik, de néhol még hordhatja a havat. Reggel már zord hideg lehet –11 fok körüli értékekkel, délután is csak –3 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk.