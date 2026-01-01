Elkezdett befagyni a Balaton, rengeteg fotó készült a tóról

Bár az elmúlt napokban erős, viharos szél jellemezte a Balaton környékét, a fagyos éjszakák nyomán több helyen már megindult a jégképződés a tavon. A szélvédett öblökben és kikötőkben több helyen már vékony jégréteg jelent meg a víz felszínén – adta hírül a Veol.hu.
Természetesen szó sincs arról, hogy a Balaton már alkalmas lenne a korcsolyázásra, ugyanakkor több part menti kamera felvételein is jól látható:
a sekélyebb részeken megindult a befagyás.
A jég elsősorban azokon a területeken jelenik meg, ahol a szél kevésbé tudja felkavarni a vízfelszínt.
Az elmúlt napokban a Balaton térségében gyakran fújt viharos szél, ezért a déli part mentén jellemzően csak a teljesen szélvédett helyeken figyelhető meg jegesedés. Fonyód környékén is hasonló a helyzet: bár a jég már megjelent, felszíne a szél miatt rücskös, töredezett, így egyelőre nem alkot összefüggő, sima jégtáblát.
A szakemberek továbbra is óvatosságra intenek, mivel a jég vastagsága rendkívül változó és veszélyes lehet.
A Balaton teljes befagyásához tartós hideg szükséges, ezért a következő napok időjárása döntő lesz abban, hogy a folyamat erősödik-e, vagy a szél és az enyhébb idő visszaveti azt.
Borítókép: Jégképződés a tihanyi Belső-tónál és a kikötő környékén (Fotó: MW/Fülöp Ildikó)
