Borzasztó részletek derültek ki: több tucat halott is lehet a svájci síparadicsomban történt szilveszteri balesetben + videó

balatonjégbalatonfűzfőszél

Elkezdett befagyni a Balaton, rengeteg fotó készült a tóról

A viharos szél ellenére a fagyos éjszakák hatására több ponton is megjelent a jég a Balatonon, elsősorban a szélvédett, sekélyebb partszakaszokon.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 10:08
Bár az elmúlt napokban erős, viharos szél jellemezte a Balaton környékét, a fagyos éjszakák nyomán több helyen már megindult a jégképződés a tavon. A szélvédett öblökben és kikötőkben több helyen már vékony jégréteg jelent meg a víz felszínén – adta hírül a Veol.hu.

Jegesedik a Balaton Balatonfűzfőnél (Fotó: MW/Nagy Lajos)

Természetesen szó sincs arról, hogy a Balaton már alkalmas lenne a korcsolyázásra, ugyanakkor több part menti kamera felvételein is jól látható: 

a sekélyebb részeken megindult a befagyás. 

A jég elsősorban azokon a területeken jelenik meg, ahol a szél kevésbé tudja felkavarni a vízfelszínt.

Az elmúlt napokban a Balaton térségében gyakran fújt viharos szél, ezért a déli part mentén jellemzően csak a teljesen szélvédett helyeken figyelhető meg jegesedés. Fonyód környékén is hasonló a helyzet: bár a jég már megjelent, felszíne a szél miatt rücskös, töredezett, így egyelőre nem alkot összefüggő, sima jégtáblát.

A szakemberek továbbra is óvatosságra intenek, mivel a jég vastagsága rendkívül változó és veszélyes lehet. 

A Balaton teljes befagyásához tartós hideg szükséges, ezért a következő napok időjárása döntő lesz abban, hogy a folyamat erősödik-e, vagy a szél és az enyhébb idő visszaveti azt.

A jegesedő Balatont rengetegen fotózták az újév első napján. A képekért és videóért kattintson IDE.

Borítókép: Jégképződés a tihanyi Belső-tónál és a kikötő környékén (Fotó: MW/Fülöp Ildikó)


