Véres homokot hagytak Karácsonyék a Bartók Béla úton

Halálos baleset történt a Bartók Béla út legforgalmasabb szakaszán, ahol egy nőt gázolt halálra a 49-es villamos. A helyszínt felszórták homokkal, de egy nappal a később is elfogadhatatlan állapotok uralkodtak: véres homokhalmok emlékeztettek a tragédiára – hívta fel a figyelmet Vitézy Dávid. – Nem tudok ugyanakkor elképzelni olyan európai várost, ahol a város kellős közepén, egy tízezrek által naponta látott helyen egy ilyen baleset után 24 órával is ez a látvány fogadja az embereket – már csak alapvető kegyeleti és higinéiai okból sem – írta a közösségi oldalán a Podmaniczky Mozgalom fővárosi képviselője.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 10. 19:12
Szörnyű tragédia történt tegnap a Bartók Béla út legforgalmasabb szakaszán, ahol egy nőt – aki a hírek szerint piroson kelt át – halálra gázolt a 49-es villamos fényes nappal – számolt be a szomorú esetről közösségi oldalán Vitézy Dávid. 

Budapest, 2026. január 28. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2026. január 28-án. MTI/Kocsis Zoltán
Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakciójának vezetője közölte, hogy a halálos baleset helyszínén még másnap is láthatók maradtak a vérrel átitatott homokhalmok.

 „A zebra melletti, járókelők tízezrei által látott vértócsákra homokot szórtak, és otthagyták. Nyilván nem is a rendőrök vagy a mentők dolga ennél többet tenni. Azonban azóta 24 óra eltelt, és a budapesti főutak takarításáért felelős Budapesti Közművek azóta se végezte el a feladatát, a láthatóan véres homokhalmok emlékeztetnek a tragédiára még ma este is” 

– írta, és részvétét fejezve ki az áldozat minden hozzátartozójának és a villamos vezetőjének is.

Vitézy szerint elfogadhatatlan Karácsony Gergelyék kegyeletsértő, a higiéniai szabályokra is fittyet hányó magatartása.

 „Nem tudok ugyanakkor elképzelni olyan európai várost, ahol a város kellős közepén, egy tízezrek által naponta látott helyen egy ilyen baleset után 24 órával is ez a látvány fogadja az embereket – már csak alapvető kegyeleti és higiéniai okból sem

– írta. 

Kifejtette, hogy szerinte nem az a kegyeletsértő, ha valaki szóvá teszi a problémát, hanem az, ha az illetékesek nem végzik el a munkájukat.

 „Éppen ezért merem ezt szóvá tenni: 

ugyanis nem az a kegyeletsértő, ha ezt észrevesszük, hanem épp az, ha nem végzik a dolgukat azok, akiknek a főváros üzemeltetését irányítani kellene”

– mutatott rá a főpolgármester nyilvánvaló inkompetenciájára. 

Hozzátette: „Nyilván most én is szólok, jelzem a problémát – de ha valaminek automatizmusnak kellene lennie egy ilyen nagyvárosban, az pontosan ez.”

Borítókép: A tragédia helyszíne (Foó: Facebook/Vitézy Dávid)


