Véres homokot hagytak Karácsonyék a Bartók Béla úton

Szörnyű tragédia történt tegnap a Bartók Béla út legforgalmasabb szakaszán, ahol egy nőt – aki a hírek szerint piroson kelt át – halálra gázolt a 49-es villamos fényes nappal – számolt be a szomorú esetről közösségi oldalán Vitézy Dávid.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakciójának vezetője közölte, hogy a halálos baleset helyszínén még másnap is láthatók maradtak a vérrel átitatott homokhalmok.

„A zebra melletti, járókelők tízezrei által látott vértócsákra homokot szórtak, és otthagyták. Nyilván nem is a rendőrök vagy a mentők dolga ennél többet tenni. Azonban azóta 24 óra eltelt, és a budapesti főutak takarításáért felelős Budapesti Közművek azóta se végezte el a feladatát, a láthatóan véres homokhalmok emlékeztetnek a tragédiára még ma este is”

– írta, és részvétét fejezve ki az áldozat minden hozzátartozójának és a villamos vezetőjének is.

Vitézy szerint elfogadhatatlan Karácsony Gergelyék kegyeletsértő, a higiéniai szabályokra is fittyet hányó magatartása.

„Nem tudok ugyanakkor elképzelni olyan európai várost, ahol a város kellős közepén, egy tízezrek által naponta látott helyen egy ilyen baleset után 24 órával is ez a látvány fogadja az embereket – már csak alapvető kegyeleti és higiéniai okból sem

– írta.

Kifejtette, hogy szerinte nem az a kegyeletsértő, ha valaki szóvá teszi a problémát, hanem az, ha az illetékesek nem végzik el a munkájukat.

„Éppen ezért merem ezt szóvá tenni:

ugyanis nem az a kegyeletsértő, ha ezt észrevesszük, hanem épp az, ha nem végzik a dolgukat azok, akiknek a főváros üzemeltetését irányítani kellene”

– mutatott rá a főpolgármester nyilvánvaló inkompetenciájára.

Hozzátette: „Nyilván most én is szólok, jelzem a problémát – de ha valaminek automatizmusnak kellene lennie egy ilyen nagyvárosban, az pontosan ez.”