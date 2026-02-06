Háborús állapotok a fővárosi utakon

Karácsony Gergely fővárosi útjain járva olyan érzésünk lehet, mintha az ukrán fronton lennénk – jelentette ki Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke kijelentését alátámasztandó, egy videót is megosztott, amely kapcsán ezt a kérdést tette fel: „Tippeljétek meg, hol készült ez a felvétel?”

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Ahogyan lapunk korábban beszámolt róla, a fővárosi frakcióvezető rámutatott, hogy a fővárosi utak soha nem voltak még ilyen rosszak:

10-12 ezer új kátyú keletkezett télen.

Ez a probléma azért lett most ennyire súlyos, mert Karácsony Gergely az elmúlt hat évben brutálisan elhanyagolta az utakat. Így a nagy fagyok szabadon pusztíthattak az amúgy is hibás útfelületeken – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra. Majd hangsúlyozta: a főpolgármester a pénzt elszórta haverokra, 51 milliárdot Rákosrendezőre, közben meg a Donbászban is kevesebb a kátyú, mint Budapesten.

Ilyen az, amikor a főpolgármester és a többségét adó Tisza Párt nem végzi a dolgát

– hangsúlyozta a frakcióvezető.

„Örülök, hogy végre elérte a városvezetés figyelmét ez a budapestiek százezreit érintő válsághelyzet” – jegyezte meg Vitézy Dávid a közösségi oldalán, miután Karácsony Gergely megtörte a hosszú hallgatást és megígérte: napi 1000 kátyút fognak befoltozni.

A fővárosi képviselő szerint azon is kell dolgozni, hogy miként lehet fejleszteni a zsákos hideg aszfaltos technológiát, és azon is, hogy a Budapest Közúton kívüli fővárosi közszolgáltatók ilyen helyzetben hogyan tudnak segíteni, ugyanis a vízművek, a csatornázási művek, de a BKV is tud aszfaltozni.

De a lényeg, hogy sikerült a főpolgármester figyelmét ráirányítani a kátyúhelyzetre

– vélekedett Vitézy Dávid. Hozzátette: lássuk meg, sikerül-e így többre jutni.

Egy biztos: a mai helyzet elfogadhatatlan, a budapesti utak úgy néznek ki, mintha háborús bombázás érte volna a várost. Ebbe nem lehet és nem is fogunk belenyugodni – zárta gondolatait a képviselő.