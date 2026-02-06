kátyúKarácsony GergelySzentkirályi AlexandraBudapestVitézy Dávid

Háborús állapotok a fővárosi utakon

Ilyen, amikor a főpolgármester és a többségét adó Tisza Párt nem végzi a dolgát.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 14:56
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
Karácsony Gergely fővárosi útjain járva olyan érzésünk lehet, mintha az ukrán fronton lennénk – jelentette ki Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke kijelentését alátámasztandó, egy videót is megosztott, amely kapcsán ezt a kérdést tette fel: „Tippeljétek meg, hol készült ez a felvétel?”

Budapest, 2024. május 25. Kijavítatlan kátyú Vitézy Dávid, az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület által támogatott főpolgármester-jelölt Tarthatatlan a fővárosi utak állapota, tízszer több útfelújításra van szükség! címmel tartott sajtótájékoztatójának helyszínén, a 99-es busz Fertő és Bihari utca kereszteződésénél lévő megállójánál 2024. május 25-én. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Ahogyan lapunk korábban beszámolt róla, a fővárosi frakcióvezető rámutatott, hogy a  fővárosi utak soha nem voltak még ilyen rosszak

10-12 ezer új kátyú keletkezett télen.

Ez a probléma azért lett most ennyire súlyos, mert Karácsony Gergely az elmúlt hat évben brutálisan elhanyagolta az utakat. Így a nagy fagyok szabadon pusztíthattak az amúgy is hibás útfelületeken – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra. Majd hangsúlyozta: a főpolgármester a pénzt elszórta haverokra, 51 milliárdot Rákosrendezőre, közben meg a Donbászban is kevesebb a kátyú, mint Budapesten.

Ilyen az, amikor a főpolgármester és a többségét adó Tisza Párt nem végzi a dolgát

– hangsúlyozta a frakcióvezető.

„Örülök, hogy végre elérte a városvezetés figyelmét ez a budapestiek százezreit érintő válsághelyzet” – jegyezte meg Vitézy Dávid  a közösségi oldalán, miután Karácsony Gergely megtörte a hosszú hallgatást és megígérte: napi 1000 kátyút fognak befoltozni.

A fővárosi képviselő szerint azon is kell dolgozni, hogy miként lehet fejleszteni a zsákos hideg aszfaltos technológiát, és azon is, hogy a Budapest Közúton kívüli fővárosi közszolgáltatók ilyen helyzetben hogyan tudnak segíteni, ugyanis a vízművek, a csatornázási művek, de a BKV is tud aszfaltozni. 

De a lényeg, hogy sikerült a főpolgármester figyelmét ráirányítani a kátyúhelyzetre

– vélekedett Vitézy Dávid. Hozzátette: lássuk meg, sikerül-e így többre jutni.

Egy biztos: a mai helyzet elfogadhatatlan, a budapesti utak úgy néznek ki, mintha háborús bombázás érte volna a várost. Ebbe nem lehet és nem is fogunk belenyugodni – zárta gondolatait a képviselő.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

