Vége Karácsony trükközésének, most már felelősséget kell vállalnia

Karácsony Gergely folyamatosan félrevezeti a budapestieket a szolidaritási hozzájárulás ügyében. A valóság azonban közel sem arról szól, mint amit a főpolgármester összehord – jelentette ki Sára Botond főispán a közösségi oldalán. Budapest kormányhivatalának vezetője közölte: a kormány döntése egy olyan kiskaput zárt be, amely lehetőséget adott a kötelezettségek kijátszására. A főpolgármester vagy nincs tisztában az alapvető jogi tényekkel, vagy tudatosan ferdít. Botrányt kiáltani mindig könnyebb, mint felelősséget vállalni – tette hozzá.

Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A főispán egyértelműsítette: a szolidaritási hozzájárulás nem ellentétes sem az alaptörvénnyel, sem a Helyi önkormányzatok európai chartájával. Ezt kétszer is kimondta az Alkotmánybíróság. Politikai kommunikációs húzásként lehet ezzel szembemenni, jogi alapja viszont nincs.

A főváros egyetlen pert sem nyert meg soha, amely a hozzájárulás jogszerűségét vagy összegszerűségét vitatta volna. Nem is nyerhetett, mert sem hazai jogszabály, sem nemzetközi szerződés nem minősíti jogellenesnek a szolidaritási hozzájárulást

– emelte ki Sára Botond. Majd rámutatott: a bíróság mindössze kizárólag a technikai, beszedési, „mondjuk úgy, hogy egy eljárási részletkérdést vitatott”, ami azért nem volt szabályozva, mert korábban egyik önkormányzatnak sem jutott eszébe, hogy ne teljesítse a fizetési kötelezettségét, és nem a kötelezettség jogalapját vagy összegszerűségét kérdőjelezte meg.

A mostani kormányrendelet pontosan az ilyen technikai trükközések lehetőségét zárta le, és azt, hogy a főpolgármester a politikai hangulatkeltést továbbra is fenntartsa – emelte ki.

Mivel az Alkotmánybíróság szerint nem alaptörvény-ellenes a szolidaritási hozzájárulás, egyúttal azt is jelenti, hogy

a főváros Karácsony Gergely és a Tisza Párt által elfogadtatott 2026. évi költségvetése a tavalyihoz hasonlóan is jogellenes

– hívta fel a figyelmet a főispán. Majd részletezte: azért, mert mintegy százmilliárd forintos nagyságrendben számolnak bevétellel azon az alapon, hogy a bíróság majd a korábban befizetett szolidaritási hozzájárulás visszafizetéséről hoz döntést. Ezek az összegek viszont nem fognak befolyni, hiszen nem alaptörvény-ellenes a szolidaritási hozzájárulás. Így viszont a költségvetés fiktív számokat tartalmaz, közgazdaságilag nem megalapozott és veszélyezteti Budapest törvényes és biztonságos működését.