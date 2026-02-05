BudapestKarácsony Gergelyköltségvetéssára botondszolidaritási hozzájárulás

Vége Karácsony trükközésének, most már felelősséget kell vállalnia

A főpolgármester félrevezeti a fővárosiakat a szolidaritási hozzájárulás ügyében – mutatott rá Sára Botond.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 16:17
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Karácsony Gergely folyamatosan félrevezeti a budapestieket a szolidaritási hozzájárulás ügyében. A valóság azonban közel sem arról szól, mint amit a főpolgármester összehord – jelentette ki Sára Botond főispán a közösségi oldalán. Budapest kormányhivatalának vezetője közölte: a kormány döntése egy olyan kiskaput zárt be, amely lehetőséget adott a kötelezettségek kijátszására. A főpolgármester vagy nincs tisztában az alapvető jogi tényekkel, vagy tudatosan ferdít. Botrányt kiáltani mindig könnyebb, mint felelősséget vállalni – tette hozzá.

Budapest, 2026. január 28. Karácsony Gergely főpolgármester (k), Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója (b) és Számadó Tamás főjegyző a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2026. január 28-án. MTI/Kocsis Zoltán
Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A főispán egyértelműsítette: a szolidaritási hozzájárulás nem ellentétes sem az alaptörvénnyel, sem a Helyi önkormányzatok európai chartájával. Ezt kétszer is kimondta az Alkotmánybíróság. Politikai kommunikációs húzásként lehet ezzel szembemenni, jogi alapja viszont nincs.

A főváros egyetlen pert sem nyert meg soha, amely a hozzájárulás jogszerűségét vagy összegszerűségét vitatta volna. Nem is nyerhetett, mert sem hazai jogszabály, sem nemzetközi szerződés nem minősíti jogellenesnek a szolidaritási hozzájárulást

– emelte ki Sára Botond. Majd rámutatott: a bíróság mindössze kizárólag a technikai, beszedési, „mondjuk úgy, hogy egy eljárási részletkérdést vitatott”, ami azért nem volt szabályozva, mert korábban egyik önkormányzatnak sem jutott eszébe, hogy ne teljesítse a fizetési kötelezettségét, és nem a kötelezettség jogalapját vagy összegszerűségét kérdőjelezte meg.

A mostani kormányrendelet pontosan az ilyen technikai trükközések lehetőségét zárta le, és azt, hogy a főpolgármester a politikai hangulatkeltést továbbra is fenntartsa – emelte ki.

Mivel az Alkotmánybíróság szerint nem alaptörvény-ellenes a szolidaritási hozzájárulás, egyúttal azt is jelenti, hogy

a főváros Karácsony Gergely és a Tisza Párt által elfogadtatott 2026. évi költségvetése a tavalyihoz hasonlóan is jogellenes

– hívta fel a figyelmet a főispán. Majd részletezte: azért, mert mintegy százmilliárd forintos nagyságrendben számolnak bevétellel azon az alapon, hogy a bíróság majd a korábban befizetett szolidaritási hozzájárulás visszafizetéséről hoz döntést. Ezek az összegek viszont nem fognak befolyni, hiszen nem alaptörvény-ellenes a szolidaritási hozzájárulás. Így viszont a költségvetés fiktív számokat tartalmaz, közgazdaságilag nem megalapozott és veszélyezteti Budapest törvényes és biztonságos működését.

A tavalyi évhez hasonlóan ezért küldött a kormányhivatal idén is törvényességi felhívást, amelyben felszólította Karácsony Gergelyt és a fővárost irányító baloldali pártokat, köztük a Tiszát, hogy gondolják újra és hozzák egyensúlyba a költségvetést valós bevételekkel tervezve – ismertette a főispán.

A főváros vezetésének trükközése és a hangulatkeltés kizárólag Karácsony Gergelynek hajt politikai hasznot, ami nem a budapestiek érdeke

– hangsúlyozta Sára Botond.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkönyvtár

Ünnep az MTA-ban

Bayer Zsolt avatarja

Éljen az akadémiai szabadság!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu