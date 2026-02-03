BudapestKarácsony Gergelyhavazáskáosz

Amíg Karácsony elutazott, hogy megdicsérjék a pride-ért, addig Budapest ismét káoszba süllyedt

A főpolgármester ismét bebizonyította, hogy mennyire érdekli valójában a főváros.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 19:30
Fotó: Ladóczi Balázs
Amíg Karácsony Gergely Stockholmba repül a fővárosiak pénzén, hogy pride-kitüntetést vegyen át, a budapestiek újra esnek-kelnek a villamos- és buszmegállókban – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Szentkirályi Alexandra és Király Nóra. Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra

 A budapesti Fidesz elnöke rámutatott: ilyen az, amikor egy városnak nincs gazdája, amikor a főpolgármestere sorozatosan cserben hagyja.

Bár az előrejelzések egyértelműek voltak, a reggeli órákban sok helyen havasak, jegesek maradtak az utak és a hidak járdái. Úgy tűnik, a BKM FKF Köztisztasági divízióját ismét váratlanul érte a tél

– hangsúlyozta a fővárosi frakcióvezető. Hozzátette, a számok is zavarosak: egyszer 176 gépről beszélnek, máskor csak 65 bevetett hótolóról — miközben egy dolgozó szerint valójában mindössze húsz működőképes jármű van.

Elfogadhatatlan, hogy miközben közel ötezer megállót kellene takarítani, mindössze 550 állandó munkás és 180 alkalmi hómunkás áll rendelkezésre – mutatott rá Szentkirályi Alexandra.

A frakcióvezető és Király Nóra, a Fidesz csepeli jelöltje ma közösen tisztította meg a Duna utcai nyugdíjasház bejárata előtti járdarészt. Így a lakótelepiek és az otthonban élő idősek is biztonságosabban közlekedhetnek – írta a bejegyzése alatti kommentben Szentkirályi Alexandra.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, igazi káoszt okozott a budapesti közlekedésben a reggeli hóesés, mivel a főváros baloldali vezetését ismét váratlanul érte a tél. Bár a tömegközlekedés helyzete fokozatosan javult, több járat még délután sem közlekedett a hóesés miatt, egyes járatok terelve közlekedtek, több megállót pedig át kellett helyezni, és általánosak voltak a késések.

 

 

Borítókép: A havazás (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

