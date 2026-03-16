Tusk is felszámolná a korrupcióellenes hatóságot – Zelenszkijtől jött az ötlet?

A Donald Tusk miniszterelnök vezette lengyel kabinet felszámolná a lengyel korrupcióellenes hatóságot (CBA) és annak feladatait más állami intézményekhez rendelné. A törvénytervezetet a parlament már elfogadta, ám az ellenzéki fellépés miatt továbbra sem biztos, hogy valóban életbe lép-e. Tusk azzal érvel, hogy a hivatal működése szerintük politikai befolyás alá került – számolt be róla az Origo a Brussels Signal cikkére hivatkozva.

Donald Tusk Zelenszkij példáját követi Lengyelországban?

(Fotó: AFP)

Tusk lépése kísértetiesen hasonlít Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tavalyi nyári lépésére, amikor is kísérletet tett az ukrán korrupcióellenes hatóságok megszüntetésére. Miután az ukrán elnök kudarcot vallott, sorra derültek ki az ukrán korrupciós ügyek.