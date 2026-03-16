Tusk is felszámolná a korrupcióellenes hatóságot – Zelenszkijtől jött az ötlet?

A lengyel kormány olyan törvénymódosítást kezdeményezett, amely megszüntetné az ország korrupcióellenes hivatalát, és annak hatásköreit más állami szervekhez csoportosítaná át. A javaslat már átment a parlamenten, de az ellenzéki tiltakozás miatt továbbra sem biztos a hatályba lépése. Donald Tusk tervei kísértetiesen hasonlítanak a tavaly nyáron Ukrajnában történtekhez, amikor a korrupciós botrányok kitörése előtt az ukrán elnök megpróbálta megszüntetni a NABU és a SAP függetlenségét.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 21:05
Volodimir Zelenszkij és Donald Tusk Forrás: AFP
A Donald Tusk miniszterelnök vezette lengyel kabinet felszámolná a lengyel korrupcióellenes hatóságot (CBA) és annak feladatait más állami intézményekhez rendelné. A törvénytervezetet a parlament már elfogadta, ám az ellenzéki fellépés miatt továbbra sem biztos, hogy valóban életbe lép-e. Tusk azzal érvel, hogy a hivatal működése szerintük politikai befolyás alá került – számolt be róla az Origo a Brussels Signal cikkére hivatkozva.

Donald Tusk Zelenszkij példáját követi Lengyelországban?
Tusk lépése kísértetiesen hasonlít Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tavalyi nyári lépésére, amikor is kísérletet tett az ukrán korrupcióellenes hatóságok megszüntetésére. Miután az ukrán elnök kudarcot vallott, sorra derültek ki az ukrán korrupciós ügyek.

A lengyel CBA-t még 2006-ban hozta létre az akkori kormány. A jelenlegi kabinet ugyanakkor kitart amellett, hogy az intézmény hitelessége megkérdőjeleződött, állításuk szerint a PiS politikai célokra használta fel a korrupcióellenes hatóság erőforrásait. A javaslatot benyújtó Tomasz Siemoniak miniszter hangsúlyozta: 

a megszüntetés azért indokolt, mert a szervezet szerinte politikai befolyás alá került. 

Siemoniak felidézte, hogy a hivatal korábbi vezetőit, Mariusz Kaminskit és Maciej Wasikot – akik ma európai parlamenti képviselők – hivatali visszaélés miatt ítélték el. A miniszter kitért arra is, hogy a CBA vitatott szerepet játszott a Pegasus kémprogram beszerzésében és alkalmazásában az utolsó PiS-kormány idején, 2015 és 2023 között, és azzal vádolta az intézményt, hogy a szoftvert bűnözők lehallgatása helyett politikai ellenfelek megfigyelésére használták.

A törvénytervezet értelmében a hivatal megszűnne, feladatait pedig a Belbiztonsági Ügynökséghez (ABW), a Nemzeti Adóigazgatáshoz (KAS) és a rendőrséghez telepítenék át, ahol egy új, szakosított részleg, a Központi Korrupcióellenes Iroda jönne létre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
