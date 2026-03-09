Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt + videó

Lengyelországparlamenti választásDonald Tusk

Lengyelországban kemény ellenfelet kapott Tusk

A lengyel PiS bejelentette, ki vezetheti a pártot a 2027-es parlamenti választásokon. A miniszterelnök-jelölt már első felszólalása alkalmával kemény hangvételű üzenetet küldött a jelenlegi kormánynak és Brüsszelnek, több területen is radikális irányváltást ígérve.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 12:52
A lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt megnevezte a miniszterelnök-jelöltjét Forrás: AFP
A lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt megnevezte a miniszterelnök-jelöltjét a következő parlamenti választásra, amelyet 2027 őszén tartanak. Przemyslaw Czarnek jelölését a Krakkóban tartott pártkonferencián jelentették be. Elmondta, hogy célja felszabadítani Lengyelországot a baloldali kormány és Donald Tusk irányítása alól. Hozzátette, hogy meg akarja állítani a dél-amerikai mezőgazdasági termékek importját és meg akarja erősíteni a lengyel szénipart – írja a Brussels Signal.

Przemyslaw Czarnek, a PiS miniszterelnök-jelöltje
Przemyslaw Czarnek, a PiS miniszterelnök-jelöltje
Fotó: AFP

Czarnek, aki korábban oktatásügyi miniszter volt, a jelölés elfogadásakor határozottan szembefordult az Európai Unió politikájával, kijelentve:

nem lesz több kompromisszum, ha a lengyel érdekekről és szuverenitásról van szó.

Elmondta, hogy olyan Lengyelországot szeretne, amely védi a családokat, valamint a férfiak és nők hagyományos szerepeit. A Tusk-kormányt azzal vádolta, hogy nyíltan német álláspontot képvisel, és kijelentette, hogy az ő kormánya alatt a lengyelek 

Németország partnerei lesznek, de soha nem annak kiszolgálói vagy rabszolgái.

Czarnek bírálta az EU politikáját, köztük a Mercosur kereskedelmi megállapodást, amiről azt mondta, kormánya nem lesz hajlandó betartani, majd kijelentette, hogy kész szembeszállni az uniós klímaszabályozással, tovább működtetné és egyben bővítené is Lengyelország széniparát.

Lengyelországban rengeteg szén van, és a jelenlegi körülmények között őrültség lenne ezt nem kiaknázni, függetlenül attól, mit gondol erről az EU

– mondta. Czarnek jelölésére reagálva Tusk azt mondta, hogy Lengyelországban immár három jobboldali párt van, amelyek között alig van különbség. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Tusk bajban van: repedezik a kormánykoalíció.

Borítókép: A lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt megnevezte a miniszterelnök-jelöltjét (Fotó: AFP)

