Lengyelországban kemény ellenfelet kapott Tusk

Czarnek, aki korábban oktatásügyi miniszter volt, a jelölés elfogadásakor határozottan szembefordult az Európai Unió politikájával, kijelentve:

nem lesz több kompromisszum, ha a lengyel érdekekről és szuverenitásról van szó.

Elmondta, hogy olyan Lengyelországot szeretne, amely védi a családokat, valamint a férfiak és nők hagyományos szerepeit. A Tusk-kormányt azzal vádolta, hogy nyíltan német álláspontot képvisel, és kijelentette, hogy az ő kormánya alatt a lengyelek

Németország partnerei lesznek, de soha nem annak kiszolgálói vagy rabszolgái.

Czarnek bírálta az EU politikáját, köztük a Mercosur kereskedelmi megállapodást, amiről azt mondta, kormánya nem lesz hajlandó betartani, majd kijelentette, hogy kész szembeszállni az uniós klímaszabályozással, tovább működtetné és egyben bővítené is Lengyelország széniparát.