Lengyelországban megrendülni látszik a kormányzati együttműködés, miután a kabinet egyik vezető politikusa közölte: több mint tizenkét képviselővel együtt kiválik, és önálló parlamenti frakciót hoz létre. A klímaügyi tárcát irányító Paulina Hennig-Kloska a szejmben tartott sajtóeseményen jelentette be, hogy csoportjával elhagyja a kisebbik koalíciós partnert, a Lengyelország 2050-et, és Centrum néven új képviselői közösséget alapít – írta az Origo.
Donald Tusk bajban van: repedezik a kormánykoalíció
Újabb repedés jelent meg a varsói kormánykoalíción. A klímaügyi miniszter és több mint egy tucat képviselő hátat fordított a Lengyelország 2050-nek, és külön frakciót alapít. A belső hatalmi harc és a zuhanó támogatottság nyílt szakításhoz vezetett, miközben a centrista térfél feltöredezőben van. Bár Donald Tusk átmeneti megingásról beszél, a történtek azt jelzik, hogy a koalíció korántsem olyan szilárd, mint amilyennek a miniszterelnök láttatni szeretné.
A döntést hosszan elhúzódó belső feszültség előzte meg, miközben a párt támogatottsága az utóbbi hónapokban mindössze 1–3 százalék között mozgott a felmérésekben, jelentősen az 5 százalékos parlamenti küszöb alatt.
A Lengyelország 2050-et 2021-ben hozta létre az egykori televíziós műsorvezető, Szymon Holownia, aki a 2020-as elnökválasztáson a harmadik helyen végzett. A formáció indulásakor azt hirdette, hogy megtöri Donald Tusk Polgári Koalíciója (KO) és a Konzervatívok (PiS) kétpárti dominanciáját, amelyek az elmúlt húsz évben egymást váltva vezették az országot. A 2023-as parlamenti választáson a középjobboldali Lengyel Néppárttal (PSL) kötött szövetségük meghaladta a 14 százalékot, ezt követően mindkét párt csatlakozott a Tusk vezette kormányhoz.
A centrista politikai oldal szétesése tavaly kezdődött, amikor a Lengyelország 2050 és a PSL a 2025-ös elnökválasztáson gyengén szereplő Holownia után felbontotta a 2023-ban kötött együttműködést.
Tusk arról beszélt, hogy Katarzyna Pelczyńska-Nalecz, az európai és regionális alapokért felelős miniszter – aki a párt megmaradt részét irányítja – és Hennig-Kloska egyaránt biztosította őt: a belső feszültségek ellenére kitartanak a kormány mellett. A miniszterelnök a helyzetet átmeneti megingásként jellemezte, és hangsúlyozta, hogy mind a Lengyelország 2050, mind az újonnan létrejövő Centrum a koalíció része marad, amely szerinte legalább a jövő évi parlamenti választásokig stabil lesz. A 460 tagú törvényhozásban a kormányoldal 240 mandátummal bír: a KO 156, a PSL 32, a Baloldal 21 helyet birtokol, míg a fennmaradó 31 mandátum a kettészakadt Lengyelország 2050 képviselőié.
A párton belüli törésvonal egy vitákkal terhelt tisztújítás után mélyült el Katarzyna Pelczynska-Nalecz és Hennig-Kloska között, amelyből előbbi került ki győztesen. Pelczyńska-Nalecz önállóbb szerepet szánt volna a pártnak a Tusk vezette szövetségben, míg ellenfele szorosabb együttműködést szorgalmazott a KO-val.
Pełczynska-Nalecz hívei az X-en közzétett üzenetükben azt állították, hogy a távozók nem tartották tiszteletben a demokratikus döntéshozatalt. Emlékeztettek arra, hogy minden induló vállalta a többségi határozat elfogadását, ám szerintük ezt az ígéretet megszegték, ugyanakkor megerősítették, hogy a Lengyelország 2050 a koalíció tagja marad. Holownia szintén úgy fogalmazott, hogy Pelczynska-Nalecz demokratikus úton megválasztott vezető, akinek legitimitását el kell ismerni, és Hennig-Kloskát azzal vádolta, hogy bomlasztja a pártot és veszélyezteti a kormányzati stabilitást.
Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)
Orbán Viktor: Azok zárták el a Barátság kőolajvezetéket, akik fölrobbantották az Északi Áramlatot
Azok zárták el a Barátság kőolajvezetéket, akik fölrobbantották az Északi Áramlatot: ezek az ukránok.
Washingtonban ülésezett a Béketanács, közben Lavrov üzent Európának – napi összefoglaló
Mutatjuk a nap legfontosabb történéseit.
Orbán Viktor: Amiket ma az ukránok csinálnak Magyarországgal szemben, azok nyíltan ellenséges lépések
Amiket ma az ukránok csinálnak Magyarországgal szemben, azok nyíltan ellenséges lépések.
Szabadon engedték András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét, de folytatódik a vizsgálat
A Temze-völgyi Rendőrség egyelőre nem szolgál további információval az ügyről.
Orbán Viktor: Azok zárták el a Barátság kőolajvezetéket, akik fölrobbantották az Északi Áramlatot
Azok zárták el a Barátság kőolajvezetéket, akik fölrobbantották az Északi Áramlatot: ezek az ukránok.
Washingtonban ülésezett a Béketanács, közben Lavrov üzent Európának – napi összefoglaló
Mutatjuk a nap legfontosabb történéseit.
Orbán Viktor: Amiket ma az ukránok csinálnak Magyarországgal szemben, azok nyíltan ellenséges lépések
Amiket ma az ukránok csinálnak Magyarországgal szemben, azok nyíltan ellenséges lépések.
Szabadon engedték András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét, de folytatódik a vizsgálat
A Temze-völgyi Rendőrség egyelőre nem szolgál további információval az ügyről.
