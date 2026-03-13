Gróf Dávid megadja a módját a Fradi sikerének, a kislánya is szabadnapot kap

A Ferencváros csütörtökön 2-0-ra legyőzte a portugál Bragát az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, a visszavágót jövő szerdán rendezik. A lefújás után Robbie Keane külön kérte a játékosait, hogy ne tartsanak nagy ünneplést a pályán, hiszen még csak a félidőnél jár a párharc. A Fradi csapatként ismét óriásit küzdött, mindez kellett ahhoz a bravúrhoz is, hogy a mostani idényben egy európai csapat sem nyert még a Groupama Arénában az El-ben (négy győzelem és két döntetlen), és azt csak remélni tudjuk, hogy idén lesz legalább még egy nemzetközi találkozó az Üllői úton.

Gróf Dávid ünneplése az első hazai gól után az FTC–Braga Európa-liga-mérkőzésen Fotó: Mirkó István

Gróf Dávid visszakerült a Fradi kezdőjébe

A Fradi kapusa a lefújás után az M4 Sportnak kihangsúlyozta, hogy rendkívül fegyelmezettek voltak, és volt már jó pár remek teljesítményük az El-ben, de a mostani volt az igazán extra. A magyar játékosnak egyébként nem volt sok dolga a mérkőzésen, noha így is négy védést bemutatott, illetve az első félidőben egyszer fejjel hárított.

A 36 éves kapus azután került vissza a Fradi kezdőjébe, hogy az elmúlt két meccsen már a sérülésből visszatérő Dibusz Dénes állt a kapuban, most viszont Dibusz nem lett nevezve az El-keretbe. Gróf ismét élt a lehetőséggel, aki a vegyes zónában elmondta, ő tényleg csak élvezi ezeket a pillanatokat, amit a sors megadott neki ebben a korban.