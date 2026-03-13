Gróf DávidFerencvárosUEFA Európa-LigaFTC

Gróf Dávid megadja a módját a Fradi sikerének, a kislánya is szabadnapot kap

A Fradi 36 éves kapusa, Gróf Dávid továbbra is élvezi Robbie Keane bizalmát, hiába tért vissza a sérülésből Dibusz Dénes. Gróf az FTC–Braga Európa-liga nyolcaddöntő első mérkőzésén sem kapott gólt, a 2-0-s győzelem pedig nagy lépés volt a csapat számára a legjobb nyolc közé jutáshoz. Gróf Dávid egész családja kint volt a stadionban, a kislánya is a helyszínen szurkolt neki, erről már a vegyes zónában beszélt a kapus.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 5:05
Gróf Dávid ismét nem kapott gólt a Fradi kapujában az Európa-ligában
Gróf Dávid ismét nem kapott gólt a Fradi kapujában az Európa-ligában Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Ferencváros csütörtökön 2-0-ra legyőzte a portugál Bragát az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, a visszavágót jövő szerdán rendezik. A lefújás után Robbie Keane külön kérte a játékosait, hogy ne tartsanak nagy ünneplést a pályán, hiszen még csak a félidőnél jár a párharc. A Fradi csapatként ismét óriásit küzdött, mindez kellett ahhoz a bravúrhoz is, hogy a mostani idényben egy európai csapat sem nyert még a Groupama Arénában az El-ben (négy győzelem és két döntetlen), és azt csak remélni tudjuk, hogy idén lesz legalább még egy nemzetközi találkozó az Üllői úton.

Gróf Dávid ünneplése az első hazai gól után az FTC–Braga Európa-liga-mérkőzésen
Gróf Dávid ünneplése az első hazai gól után az FTC–Braga Európa-liga-mérkőzésen  Fotó: Mirkó István

Gróf Dávid visszakerült a Fradi kezdőjébe

A Fradi kapusa a lefújás után az M4 Sportnak kihangsúlyozta, hogy rendkívül fegyelmezettek voltak, és volt már jó pár remek teljesítményük az El-ben, de a mostani volt az igazán extra. A magyar játékosnak egyébként nem volt sok dolga a mérkőzésen, noha így is négy védést bemutatott, illetve az első félidőben egyszer fejjel hárított.

A 36 éves kapus azután került vissza a Fradi kezdőjébe, hogy az elmúlt két meccsen már a sérülésből visszatérő Dibusz Dénes állt a kapuban, most viszont Dibusz nem lett nevezve az El-keretbe. Gróf ismét élt a lehetőséggel, aki a vegyes zónában elmondta, ő tényleg csak élvezi ezeket a pillanatokat, amit a sors megadott neki ebben a korban. 

Gróf Dávid az újságíróknak emellett beszélt arról, hogy az egész családja kint volt a Groupama Arénában, köztük a kislánya is, aki emiatt pénteken nem is megy óvodába. 

A Fradi–Braga mérkőzés előtt a hazai szurkolók kitetettek magukért
Gróf Dávid öröme az első Fradi-gól után
A várt Braga-rohamok a második félidő elején elmaradtak, pontrúgások után pedig a védők tisztáztak
Nagy csatát vívott a Ferencváros és a Braga
Ezt ki gondolta volna? Az FTC két góllal legyőzte a Bragát az El nyolcaddöntőjének első meccsén Budapesten
Itt az új támadópáros a Fradinál?

A gólt és gólpasszt jegyző Lenny Joseph kiemelte, hogy nagyon jó játszani Bamidele Yusuf mellett, aki Joseph elmondása szerint rendkívül erős, jól tartja meg a labdát, ő pedig be tudja futni a területeket. A támadópáros egyébként Robbie Keane-től mostanában rendre megkapja a bizalmat, amit az elmúlt három meccsen öt góllal háláltak meg, úgy tűnik, van élet Varga Barnabás után is. 

Videónkban hosszabban is megnézheti Gróf Dávid értékelését:

 

