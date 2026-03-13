Gróf Dávid megadja a módját a Fradi sikerének, a kislánya is szabadnapot kap

A Ferencváros csütörtökön 2-0-ra legyőzte a portugál Bragát az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, a visszavágót jövő szerdán rendezik. A lefújás után Robbie Keane külön kérte a játékosait, hogy ne tartsanak nagy ünneplést a pályán, hiszen még csak a félidőnél jár a párharc. A Fradi csapatként ismét óriásit küzdött, mindez kellett ahhoz a bravúrhoz is, hogy a mostani idényben egy európai csapat sem nyert még a Groupama Arénában az El-ben (négy győzelem és két döntetlen), és azt csak remélni tudjuk, hogy idén lesz legalább még egy nemzetközi találkozó az Üllői úton.
Gróf Dávid visszakerült a Fradi kezdőjébe
A Fradi kapusa a lefújás után az M4 Sportnak kihangsúlyozta, hogy rendkívül fegyelmezettek voltak, és volt már jó pár remek teljesítményük az El-ben, de a mostani volt az igazán extra. A magyar játékosnak egyébként nem volt sok dolga a mérkőzésen, noha így is négy védést bemutatott, illetve az első félidőben egyszer fejjel hárított.
A 36 éves kapus azután került vissza a Fradi kezdőjébe, hogy az elmúlt két meccsen már a sérülésből visszatérő Dibusz Dénes állt a kapuban, most viszont Dibusz nem lett nevezve az El-keretbe. Gróf ismét élt a lehetőséggel, aki a vegyes zónában elmondta, ő tényleg csak élvezi ezeket a pillanatokat, amit a sors megadott neki ebben a korban.
Gróf Dávid az újságíróknak emellett beszélt arról, hogy az egész családja kint volt a Groupama Arénában, köztük a kislánya is, aki emiatt pénteken nem is megy óvodába.
Szóljon hozzá!
