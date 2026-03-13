Városi riválisok

Sok olyan csapat van, amelyeknek a legnagyobb riválisai a saját városukban vannak, sőt akár a saját stadionjukban. Ismeri ezeket? Válaszoljon kérdéseinkre, és megtudja!
A világbotrányt okozó fejelés, amellyel Zidane ledöntötte saját szobrát
A 2006-os olasz–francia vb-döntőben történt balhéról a mai napig több szó esik, mint az olaszok negyedik világbajnoki győzelméről.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!