A világbotrányt okozó fejelés, amellyel Zidane ledöntötte saját szobrát

Ültem Berlinben az Olaszország–Franciaország világbajnoki döntőn és semmit sem értettem. Az sem nyugtatott meg, hogy a mellettem ülő kollégák is tanácstalanok voltak. A pályán teljes volt a zűrzavar. Az olaszok szövetségi kapitánya, Marcello Lippi magából kikelve üvöltött a bíróval. A következő pillanatban a játékvezető kezében villant a piros lap. Csak egy ember állt ott üveges szemekkel, mint aki nem tudja, mi történik körülötte. Majd lassan megindult az öltöző felé. A franciák világbajnoka, az 1998-as vb aranyérmese, a brazilokat a vb-döntőben kétszer is mattoló Zinedine Zidane dicstelenül hagyta el a pályát.

Zidane és Materazzi találkozása a futballtörténelem része marad. Fotó: DB WDR / WDR

Az egyszer már visszavonult Zidane még egy vb-aranyat akart

A 2006-os világbajnokságot a németek – nem titkolt szándékkal – azért is rendezték, hogy 1990 után újra világbajnoki címet nyerjenek. Számukra óriási csalódás volt, hogy nem jutottak a döntőbe, mert az olaszok egy máig nehezen feledhető, hosszabbításba torkolló csatában legyőzték őket Dortmundban, az elődöntőben. Az, hogy ezen a vb-n két európai válogatott játszotta a döntőt, meglepetés is volt, meg nem is.

A francia csapat erejét senki sem kérdőjelezte meg, még akkor sem, ha a világbajnokságot megelőző hat év tele volt számukra olyan kudarcokkal, amire senki sem gondolt.

Az olaszokkal kissé más volt a helyzet. A világbajnokságot megelőzően az Itálián keresztülsöprő bundabotrány egészen elképesztő vihart kavart. A vb előtt az is kérdés volt, hogy az itáliai csapat miként éli meg ezt, mennyire teszi tönkre a balhé az azúrkék nemzeti tizenegyet. Olyannyira nem tette tönkre, hogy világbajnokok lettek. De abban a pillanatban, amikor Zidane lefejelte Materazzit, ezt még nem lehetett tudni.

Ennek a történetnek az egyik érdekessége, hogy Zidane a 2004-es portugáliai Európa-bajnokság után bejelentette, hogy nem kíván többet a francia válogatottban játszani. Az 1998-as vb-aranyérem már a múlté volt, a 2002-es világbajnokságon a címvédő óriási kudarcot élt át azzal, hogy a csoportkört sem élte túl. Két évvel később, a 2004-es portugáliai Európa-bajnokságon a későbbi győztes görögök a negyeddöntőben ütötték ki a francia csapatot. Zidane ekkor látta jónak, hogy visszavonuljon a válogatottságtól. 2004. augusztus 12-én azt mondta, mint 1969-ben Mészöly Kálmán: az ő ideje lejárt. Egy évvel később pedig úgy vélte, mégsem.

Bejelentette hát a visszatérését, és készen állt arra, hogy a 2006-os világbajnokságon újra nagy dolgokat vigyen véghez a francia együttessel.

Azt is hangsúlyozta, hogy életében most először szegte meg saját szavát, amikor megváltoztatta a döntését.