Kocsis Máté: Délen minden rendben + videó

Zákányszékre látogatott csütörtökön Kocsis Máté. A Fidesz–KDNP frakcióvezetője Mihálffy Bélának, a Csongrád-Csanád vármegye 2. számú egyéni választókerület, Homokhátság és Szeged országgyűlési képviselőjének és jelöltjének kampányolt, segített támogatói aláírásokat gyűjteni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 7:16
Fotó: kerekes
– Délen minden rendben! Hajrá, Mihálffy Béla! – írta Kocsis Máté a Facebook-oldalán, 

Mihálffy Béla és Kocsis Máté Fotó: Mihálffy Béla Facebook-oldala

A Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője a Csongrád-Csanád vármegye 2. számú egyéni választókerület, Homokhátság és Szeged országgyűlési képviselőjevel és jelöltjével közös zákányszéki látogatásáról tett közzé egy videós összefoglalót. A két politikus támogatói aláírásokat gyűjtött és a községbeliekkel találkozott és beszélgetett.

A látogatásról Mihálffy Béla is hírt adott a közösségi oldalán

Mint írta, a személyes találkozás a választókkal fontos számára, mert ilyen alkalmakkor derül ki, hogy mi foglalkoztatja az embereket. 
A Homokhátságon az emberek egy dolgot biztosan tudnak: a térségünk megér minden küzdelmet – fogalamzott, hozzátéve, hogy 
„Dolgozni kell a fejlődésért, a biztonságért és a magyar családok jövőjéért”. 

Borítókép: Kocsis Máté és Mihálffy Béla (Fotó: Mihálffy Béla Facebook-oldala)


