Kocsis Máté: Délen minden rendben + videó

– Délen minden rendben! Hajrá, Mihálffy Béla! – írta Kocsis Máté a Facebook-oldalán,

Mihálffy Béla és Kocsis Máté Fotó: Mihálffy Béla Facebook-oldala

A Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője a Csongrád-Csanád vármegye 2. számú egyéni választókerület, Homokhátság és Szeged országgyűlési képviselőjevel és jelöltjével közös zákányszéki látogatásáról tett közzé egy videós összefoglalót. A két politikus támogatói aláírásokat gyűjtött és a községbeliekkel találkozott és beszélgetett.

A látogatásról Mihálffy Béla is hírt adott a közösségi oldalán.

Mint írta, a személyes találkozás a választókkal fontos számára, mert ilyen alkalmakkor derül ki, hogy mi foglalkoztatja az embereket.

A Homokhátságon az emberek egy dolgot biztosan tudnak: a térségünk megér minden küzdelmet – fogalamzott, hozzátéve, hogy

„Dolgozni kell a fejlődésért, a biztonságért és a magyar családok jövőjéért”.