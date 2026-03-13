Littler ellen megtört az átok, de a sántikáló, beteg dartsos ért fel a csúcsra

A múlt heti cardiffi sikere, majd a UK Open-győzelme miatt Luke Littler jó formában érkezett a nottinghami Premier League-fordulóra, és a kétszeres világbajnok dartsjátékos remekül is játszott. Gerwyn Price ellen ez elég is volt a továbbjutáshoz, Luke Humphries viszont már megállította az angol tinédzsert, és döntő legben felülmúlta őt – a tavalyi PL-döntő óta először, vagyis majdnem egyéves átkot megtörve. Humphries ellenfele a fináléban Jonny Clayton volt, aki Michael van Gerwen és Stephen Bunting ellen is úgy nyert 6-3-ra, hogy nem volt igazán kiemelkedő a teljesítménye, ám a döntőben sem kellett neki százas körátlag ahhoz, hogy végül ő diadalmaskodjon. A 2021-es győztes walesi a köszvénye miatt sántikálva is 6-1-re győzött a nagyon gyengén kiszállózó angol ellen, így első játékosként nyert idén két PL-állomást.

A walesi dartsos, Jonny Clayton nyerte a nottinghami Premier League-állomást. Fotó: DPA/Jurgen Kessler

Nottingham lakossága ráadásul csütörtök este nemcsak amiatt szomorkodhatott, hogy nem lett angol győztese a Premier League-fordulónak, hanem amiatt is, hogy a város labdarúgócsapata hazai pályán meglepetésre 1-0-ra kikapott a dán Midtjylland ellen az Európa-liga nyolcaddöntőjének odavágóján.

Jonny Clayton egyre nagyobb előnyben

A bokáját fájlaló walesi a nottinghami tornagyőzelme után kitért a sérülésére is: – Nem számítottam túl jó eredményre, de a karom a jelek szerint rendben volt, és végül is ez számít. A mérkőzések között is folyamatosan gyakoroltam, mert rosszabb lett volna, ha leülök.

Még soha életemben nem gyakoroltam ennyit!

– mondta az 51 éves Clayton, akinek a fájdalmai a bevonulások során is jól látszódtak.

A walesi dartsjátékos eddig mind a hat fordulóban nyert legalább egy mérkőzést, a glasgow-i és a nottinghami végső sikerének is köszönhetően pedig már nyolcpontos előnnyel vezeti a tabellát a második Littler előtt. A harmadik és a hetedik helyezettet mindössze két pont választja el egymástól, míg az újonc Josh Rocknak továbbra sincs győzelme.

A jövő csütörtökön Dublinban folytatódó Premier League a 16 fordulós alapszakasz után, május 28-án a londoni négyes döntővel zárul.