Rendkívüli

Zelenszkijnek ez fájni fog: váratlan lépést tett az Egyesült Államok az orosz olaj ügyében

dartsJonny ClaytonLuke HumphriesLuke Littlerdarts Premier LeagueNottingham ForestNottingham

Littler ellen megtört az átok, de a sántikáló, beteg dartsos ért fel a csúcsra

A hatodik fordulóig kellett várni, hogy egy dartsjátékos másodszor is diadalmaskodjon idén egy Premier League-állomáson. Jonny Clayton annak ellenére szerezte meg a végső győzelmet Nottinghamben, hogy betegsége miatt sántikált a színpadon – az angol város szurkolóinak nem volt jó estéjük.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 8:27
Luke Littler (balra) és Luke Humphries csatáját ezúttal utóbbi nyerte Fotó: AFP/Adrian Dennis
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A múlt heti cardiffi sikere, majd a UK Open-győzelme miatt Luke Littler jó formában érkezett a nottinghami Premier League-fordulóra, és a kétszeres világbajnok dartsjátékos remekül is játszott. Gerwyn Price ellen ez elég is volt a továbbjutáshoz, Luke Humphries viszont már megállította az angol tinédzsert, és döntő legben felülmúlta őt – a tavalyi PL-döntő óta először, vagyis majdnem egyéves átkot megtörve. Humphries ellenfele a fináléban Jonny Clayton volt, aki Michael van Gerwen és Stephen Bunting ellen is úgy nyert 6-3-ra, hogy nem volt igazán kiemelkedő a teljesítménye, ám a döntőben sem kellett neki százas körátlag ahhoz, hogy végül ő diadalmaskodjon. A 2021-es győztes walesi a köszvénye miatt sántikálva is 6-1-re győzött a nagyon gyengén kiszállózó angol ellen, így első játékosként nyert idén két PL-állomást. 

A walesi dartsos, Jonny Clayton nyerte a nottinghami Premier League-állomást
A walesi dartsos, Jonny Clayton nyerte a nottinghami Premier League-állomást. Fotó: DPA/Jurgen Kessler

Nottingham lakossága ráadásul csütörtök este nemcsak amiatt szomorkodhatott, hogy nem lett angol győztese a Premier League-fordulónak, hanem amiatt is, hogy a város labdarúgócsapata hazai pályán meglepetésre 1-0-ra kikapott a dán Midtjylland ellen az Európa-liga nyolcaddöntőjének odavágóján.

 

Jonny Clayton egyre nagyobb előnyben

A bokáját fájlaló walesi a nottinghami tornagyőzelme után kitért a sérülésére is: – Nem számítottam túl jó eredményre, de a karom a jelek szerint rendben volt, és végül is ez számít. A mérkőzések között is folyamatosan gyakoroltam, mert rosszabb lett volna, ha leülök. 

Még soha életemben nem gyakoroltam ennyit!

mondta az 51 éves Clayton, akinek a fájdalmai a bevonulások során is jól látszódtak.

A walesi dartsjátékos eddig mind a hat fordulóban nyert legalább egy mérkőzést, a glasgow-i és a nottinghami végső sikerének is köszönhetően pedig már nyolcpontos előnnyel vezeti a tabellát a második Littler előtt. A harmadik és a hetedik helyezettet mindössze két pont választja el egymástól, míg az újonc Josh Rocknak továbbra sincs győzelme.

A jövő csütörtökön Dublinban folytatódó Premier League a 16 fordulós alapszakasz után, május 28-án a londoni négyes döntővel zárul.

Darts Premier League, 6. állomás, Nottingham

Negyeddöntő

  • Josh Rock (északír, 82,88-as körátlag)–Stephen Bunting (angol, 91,24) 1-6
  • Jonny Clayton (walesi, 95,47)–Michael van Gerwen (holland, 91,01) 6-3
  • Luke Humphries (angol, 95,94)–Gian van Veen (holland, 89,96) 6-4
  • Gerwyn Price (walesi, 101,31)–Luke Littler (angol, 108,66) 5-6

Elődöntő

  • Bunting (94,37)–Clayton (95,27) 3-6
  • Humphries (105,71)–Littler (101,31) 6-5

Döntő

  • Clayton (99,59)–Humphries (97,56) 6-1

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu