Littler ellen megtört az átok, de a sántikáló, beteg dartsos ért fel a csúcsra

A múlt heti cardiffi sikere, majd a UK Open-győzelme miatt Luke Littler jó formában érkezett a nottinghami Premier League-fordulóra, és a kétszeres világbajnok dartsjátékos remekül is játszott. Gerwyn Price ellen ez elég is volt a továbbjutáshoz, Luke Humphries viszont már megállította az angol tinédzsert, és döntő legben felülmúlta őt – a tavalyi PL-döntő óta először, vagyis majdnem egyéves átkot megtörve. Humphries ellenfele a fináléban Jonny Clayton volt, aki Michael van Gerwen és Stephen Bunting ellen is úgy nyert 6-3-ra, hogy nem volt igazán kiemelkedő a teljesítménye, ám a döntőben sem kellett neki százas körátlag ahhoz, hogy végül ő diadalmaskodjon. A 2021-es győztes walesi a köszvénye miatt sántikálva is 6-1-re győzött a nagyon gyengén kiszállózó angol ellen, így első játékosként nyert idén két PL-állomást.
Nottingham lakossága ráadásul csütörtök este nemcsak amiatt szomorkodhatott, hogy nem lett angol győztese a Premier League-fordulónak, hanem amiatt is, hogy a város labdarúgócsapata hazai pályán meglepetésre 1-0-ra kikapott a dán Midtjylland ellen az Európa-liga nyolcaddöntőjének odavágóján.
Jonny Clayton egyre nagyobb előnyben
A bokáját fájlaló walesi a nottinghami tornagyőzelme után kitért a sérülésére is: – Nem számítottam túl jó eredményre, de a karom a jelek szerint rendben volt, és végül is ez számít. A mérkőzések között is folyamatosan gyakoroltam, mert rosszabb lett volna, ha leülök.
Még soha életemben nem gyakoroltam ennyit!
– mondta az 51 éves Clayton, akinek a fájdalmai a bevonulások során is jól látszódtak.
A walesi dartsjátékos eddig mind a hat fordulóban nyert legalább egy mérkőzést, a glasgow-i és a nottinghami végső sikerének is köszönhetően pedig már nyolcpontos előnnyel vezeti a tabellát a második Littler előtt. A harmadik és a hetedik helyezettet mindössze két pont választja el egymástól, míg az újonc Josh Rocknak továbbra sincs győzelme.
A jövő csütörtökön Dublinban folytatódó Premier League a 16 fordulós alapszakasz után, május 28-án a londoni négyes döntővel zárul.
Darts Premier League, 6. állomás, Nottingham
Negyeddöntő
- Josh Rock (északír, 82,88-as körátlag)–Stephen Bunting (angol, 91,24) 1-6
- Jonny Clayton (walesi, 95,47)–Michael van Gerwen (holland, 91,01) 6-3
- Luke Humphries (angol, 95,94)–Gian van Veen (holland, 89,96) 6-4
- Gerwyn Price (walesi, 101,31)–Luke Littler (angol, 108,66) 5-6
Elődöntő
- Bunting (94,37)–Clayton (95,27) 3-6
- Humphries (105,71)–Littler (101,31) 6-5
Döntő
- Clayton (99,59)–Humphries (97,56) 6-1
