Zelenszkijnek ez fájni fog: váratlan lépést tett az Egyesült Államok az orosz olaj ügyében

Elárasztják a piacot a jobb minőségű használt autók - de mi van az elektromosokkal?

Komoly átrendeződés zajlik a hazai használtautó-piacon. A legfrissebb statisztikák szerint a kínálat egyértelműen a fiatalabb és jobb állapotú modellek felé tolódik, az egyik legdinamikusabban fejlődő szegmensben pedig meglepő áresés tapasztalható. A Használtautó.hu és a KSH adatai következnek.

Schweickhardt Gyula
2026. 03. 13. 9:08
A használt autók közül az Opel és a Volkswagen a legkeresettebb. Fotó: Szabad Föld
A használt autók piacán élénk mozgások figyelhetők meg az év elején. A Használtautó.hu és a KSH friss adatai alapján a kínálat egyértelműen a magasabb értékű, középkategóriás autók irányába tolódik el. Míg a 2,5 millió forint alatti kategória aránya egy év alatt 6,3 százalékkal csökkent, addig a 2,5 és 10 millió forint közötti sávban lévő autók részesedése jelentősen, összesen 6 százalékkal bővült. Ennek hatására a kínálati átlagár februárra 5,7 millió forintra emelkedett a tavalyi 5,4 millióról.

A Használtautó.hu-n meghirdetett használt autók üzemanyagtípus szerinti megoszlása, 2026. február. / Forrás: Hasznaltauto.hu
A meghirdetett használt autók fele még mindig a régi

A hajtásláncok tekintetében a hagyományos motorok visszaszorulóban vannak. Bár a meghirdetett autók közel fele még mindig benzines, és több mint 41 százaléka dízel, számuk egy év alatt 2,8, illetve 4 százalékkal csökkent. Ezzel párhuzamosan az alternatív hajtású járművek aránya dinamikusan nő: az elektromos autók kínálata 27,5, a hibrideké pedig 22 százalékkal bővült.

A Használtautó.hu-n hirdetett gépkocsik életkora és futásteljesítménye üzemanyagtípusonként, 2026. február. / Forrás: Hasznaltauto.hu
Ez az árakban is megmutatkozik. Az elektromos autók átlagára egy év alatt 11,1 százalékkal esett vissza, februárban már 11 millió forint alatt, 10,95 millió forintos átlagáron kínálták őket. Érdekes módon a hibridek ára magasabb, 11,45 millió forint, ami 7,4 százalékos csökkenést jelent éves szinten. Úgy tűnik, az elektromos autók kínálatának bővülése és a technológia terjedése lefelé nyomja az árakat, ami jó hír a vásárlóknak. A dízelüzemű autók továbbra is átlagosan 5,4 százalékkal drágábbak a benzineseknél.

A statisztikai modell szerint a kor és a futásteljesítmény továbbra is meghatározó tényező. Egy autó minden eltelt évvel átlagosan 7-8 százalékot, minden ezer megtett kilométerrel pedig további 0,2 százalékot veszít az értékéből. Az állapot azonban még ennél is többet számít: egy újszerű jármű akár 21 százalékkal is drágább lehet egy átlagos állapotúnál.

A 10 leggyakoribb autómodell hazánkban kínálati átlagár és átlagéletkor szerint, 2026. február / Forrás: Hasznaltauto.hu
A legnépszerűbb márkák között továbbra is a német prémiumgyártók – Mercedes-Benz, BMW, Audi – vezetik az árrangsort 8,5-10,5 millió forintos kategóriában. A középmezőnyt a Toyota, a Kia, a Škoda és a Volkswagen alkotja 4,8-5,3 millió forintos átlagárakkal. A legfiatalabb átlagéletkorral (8,9 év) a Kia, míg a legidősebbel (13,3 év) a Renault rendelkezik a top 10-ben. A legnépszerűbb modellek közül a Suzuki Swift átlagára emelkedett a legnagyobb mértékben, egy év alatt 28,6 százalékkal, elérve az 1,9 millió forintot.

