Elárasztják a piacot a jobb minőségű használt autók - de mi van az elektromosokkal?

A használt autók piacán élénk mozgások figyelhetők meg az év elején. A Használtautó.hu és a KSH friss adatai alapján a kínálat egyértelműen a magasabb értékű, középkategóriás autók irányába tolódik el. Míg a 2,5 millió forint alatti kategória aránya egy év alatt 6,3 százalékkal csökkent, addig a 2,5 és 10 millió forint közötti sávban lévő autók részesedése jelentősen, összesen 6 százalékkal bővült. Ennek hatására a kínálati átlagár februárra 5,7 millió forintra emelkedett a tavalyi 5,4 millióról.
A meghirdetett használt autók fele még mindig a régi
A hajtásláncok tekintetében a hagyományos motorok visszaszorulóban vannak. Bár a meghirdetett autók közel fele még mindig benzines, és több mint 41 százaléka dízel, számuk egy év alatt 2,8, illetve 4 százalékkal csökkent. Ezzel párhuzamosan az alternatív hajtású járművek aránya dinamikusan nő: az elektromos autók kínálata 27,5, a hibrideké pedig 22 százalékkal bővült.
Ez az árakban is megmutatkozik. Az elektromos autók átlagára egy év alatt 11,1 százalékkal esett vissza, februárban már 11 millió forint alatt, 10,95 millió forintos átlagáron kínálták őket. Érdekes módon a hibridek ára magasabb, 11,45 millió forint, ami 7,4 százalékos csökkenést jelent éves szinten. Úgy tűnik, az elektromos autók kínálatának bővülése és a technológia terjedése lefelé nyomja az árakat, ami jó hír a vásárlóknak. A dízelüzemű autók továbbra is átlagosan 5,4 százalékkal drágábbak a benzineseknél.
A statisztikai modell szerint a kor és a futásteljesítmény továbbra is meghatározó tényező. Egy autó minden eltelt évvel átlagosan 7-8 százalékot, minden ezer megtett kilométerrel pedig további 0,2 százalékot veszít az értékéből. Az állapot azonban még ennél is többet számít: egy újszerű jármű akár 21 százalékkal is drágább lehet egy átlagos állapotúnál.
A legnépszerűbb márkák között továbbra is a német prémiumgyártók – Mercedes-Benz, BMW, Audi – vezetik az árrangsort 8,5-10,5 millió forintos kategóriában. A középmezőnyt a Toyota, a Kia, a Škoda és a Volkswagen alkotja 4,8-5,3 millió forintos átlagárakkal. A legfiatalabb átlagéletkorral (8,9 év) a Kia, míg a legidősebbel (13,3 év) a Renault rendelkezik a top 10-ben. A legnépszerűbb modellek közül a Suzuki Swift átlagára emelkedett a legnagyobb mértékben, egy év alatt 28,6 százalékkal, elérve az 1,9 millió forintot.
