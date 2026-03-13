Menczer Tamás: A Brüsszel által támogatott ukrán–Tisza olajblokádot letörjük

Menczer Tamás a közösségi oldalán reagált az amerikai döntésre, amely szerint „Amerika felfüggesztette az orosz kőolaj tengeri szállítására vonatkozó szankciókat. Ez kell az áremelkedés megfékezéséhez!”

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője (b) és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözli egymást az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban Fotó: Ronald Wittek / MTI/EPA

„Az amerikaiak léptek! Brüsszel tönkreteszi Európát!” – fogalmazott a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Hozzátette, hogy az uniós vezetés – Ursula von der Leyen és Manfred Weber – „kitiltja az orosz kőolajat és földgázt Európából.

Ez nem Európa érdeke. Ez Zelenszkij érdeke. Európa ebbe belerokkan.”

A politikus szerint az energiabiztonság kulcsa a beszerzési források diverzifikálása. „Minél több helyről jön az olaj és a földgáz, annál nagyobb az energiabiztonság és annál olcsóbb az ár.”

Menczer Tamás bejegyzésében élesen bírálta Brüsszelt és az uniós vezetőkkel egy övet fújó Tisza Pártot is.

Brüsszel az ukránok érdekeit képviseli, őket támogatja. Ahogy a Tisza is

– mutatott rá, hozzátéve, hogy ezzel szemben a nemzeti kormány a védett ár bevezetésével megvédi a magyar családokat és vállalkozásokat.

„Brüsszel, Kijev és a Tisza összefogott, bábkormányt akarnak látni Magyarország élén. De rossz a tervük.

A Brüsszel által támogatott ukrán–Tisza olajblokádot letörjük, Magyarországot megvédjük

– szögezte le.

Csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás! – zárta posztját a kormánypártok kommunikációs igazgatója.