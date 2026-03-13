menczer tamásbrüsszelTisza Pártukrán

Menczer Tamás: A Brüsszel által támogatott ukrán–Tisza olajblokádot letörjük

Az amerikai döntésre hivatkozva bírálta Brüsszelt Menczer Tamás. A politikus szerint Washington felfüggesztette az orosz kőolaj tengeri szállítására vonatkozó szankciókat, miközben az uniós vezetés kitiltaná az orosz energiahordozókat Európából.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 13. 10:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Menczer Tamás a közösségi oldalán reagált az amerikai döntésre, amely szerint „Amerika felfüggesztette az orosz kőolaj tengeri szállítására vonatkozó szankciókat. Ez kell az áremelkedés megfékezéséhez!”

Strasbourg, 2025. november 26. Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője (b) és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözli egymást az Ukrajna uniós támogatásáról tartandó vita előtt az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2025. november 26-án. MTI/EPA/Ronald Wittek
Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője (b) és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözli egymást az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban Fotó: Ronald Wittek / MTI/EPA

 „Az amerikaiak léptek! Brüsszel tönkreteszi Európát!” – fogalmazott a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Hozzátette, hogy az uniós vezetés – Ursula von der Leyen és Manfred Weber – „kitiltja az orosz kőolajat és földgázt Európából. 

Ez nem Európa érdeke. Ez Zelenszkij érdeke. Európa ebbe belerokkan.”

A politikus szerint az energiabiztonság kulcsa a beszerzési források diverzifikálása. „Minél több helyről jön az olaj és a földgáz, annál nagyobb az energiabiztonság és annál olcsóbb az ár.”

Menczer Tamás bejegyzésében élesen bírálta Brüsszelt és az uniós vezetőkkel egy övet fújó Tisza Pártot is. 

Brüsszel az ukránok érdekeit képviseli, őket támogatja. Ahogy a Tisza is

– mutatott rá, hozzátéve, hogy ezzel szemben a nemzeti kormány a védett ár bevezetésével megvédi a magyar családokat és vállalkozásokat. 
„Brüsszel, Kijev és a Tisza összefogott, bábkormányt akarnak látni Magyarország élén. De rossz a tervük.

A Brüsszel által támogatott ukrán–Tisza olajblokádot letörjük, Magyarországot megvédjük

– szögezte le. 

Csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás! – zárta posztját a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Balázs Attila)


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu