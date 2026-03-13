Működik a védett ár – összehasonlító árkörkép a régióból és Európából

A magyar családok, vállalkozók, gazdák és fuvarozók védett áron tankolhatnak, a NAV és a fogyasztóvédelem pedig folyamatosan végzi az ellenőrzéseket – mutatott rá Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter pénteki Facebook-posztjában.

Korábban megírtuk: épp időben vezette be a védett árat az üzemanyagokra a kormány. Az autósok megnyugodhatnak egy időre az üzemanyagárak tekintetében – különösen annak fényében, hogy csütörtök reggel megint 100 dollár fölé ugrott a kőolaj jegyzése –, a háttérben azonban továbbra is az a fő kérdés, hogy honnan és mennyi kőolaj érkezhet Magyarországra.