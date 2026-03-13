férfi kajak négyeskajakSzöul 1988

„A bolond Csipes bedobta”: 36 év után újra összeült a Szöulban olimpiai bajnok kajaknégyes

Tréfának indult, aztán valóság lett belőle. Az 1988-as szöuli olimpián győztes férfi-kajaknégyes négy kiválósága, Csipes Ferenc, Hódosi Sándor, Gyulay Zsolt és Ábrahám Attila vállalta a kihívást, harminchat év után újra összeült és evezett, helyesebben bulizott egy jót. A jó hangulatú, nosztalgiára csábító eseményt a Magyar Olimpiai Bizottság nem csupán megörökítette, közkinccsé is tette.

Novák Miklós
2026. 03. 13. 11:44
Csipes Ferenc, Hódosi Sándor, Gyulay Zsolt és Ábrahám Attila újra egy hajóban Fotó: MOB/Szalmás Péter
Csipes Ferenc, Hódosi Sándor, Gyulay Zsolt és Ábrahám Attila neve fogalom a magyar kajak-kenuban, sőt aligha túlozunk, a magyar sportban. A kajaknégyes is afféle hungarikum, mint a vízilabda-válogatott vagy a kardcsapat. E négy kiválóságnak köszönhetően. A magyar négyes a szöuli olimpián leiskolázta a mezőnyt, mi több, 1986 és 1991 között – igaz, változó felállásban – egyeduralkodó volt a világbajnokságokon ezer méteren. Az alapfelállást e négy kajakos alkotta, akik a kisebb nézeteltéréseket már rég félretették, nem csak versenytársak, jó barátok, edzőjükkel, a korábbi szövetségi kapitánnyal, Angyal Zoltánnal együtt rendszeresen összejárnak, csak az Amerikában élő Hódosi Sándor csatlakozik hozzájuk ritkábban. S most gondoltak egy merészet és meg is valósították a bizarr ötletet, csütörtökön a Ráckevei–Soroksári Duna-ágban, a csepeli Kolonics György Vízisport Központnál ismét vízre szálltak négyesben.

Csipes Ferenc, Hódosi Sándor, Gyulay Zsolt és Ábrahám Attila - az 1988-as szöuli olimpián győztes kajaknégyes újra összeült
Csipes Ferenc, Hódosi Sándor, Gyulay Zsolt és Ábrahám Attila – az 1988-as szöuli olimpián győztes kajaknégyes újra összeült Fotó: MOB/Szalmás Péter

– Tréfának indult hétfő este, és nézd meg, mi lett belőle – vágott bele Hódosi Sándor.

Ábrahám Attila részletekkel is szolgált: – Beültünk étterembe kajálni, iszogattunk is, és amikor ittunk, akkor még sosem hoztunk rossz döntéseket.

A bolond Csipes bedobta, hogy akkor menjünk négyest. 

Csipes Ferenc csak vezényelt és „tellegetett”, a többiek melóztak

– Pont olyan volt, mint Szöulban, a Feri vezényelt és „tellegetett”, mi meg melóztunk hátul – jellemezte a közös evezést Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.

S tényleg…

– Lazulj el! Lazítsd el a csípődet, engedd le a válladat – instruálta a többieket folyamatosan Csipes.

– Az életben már megszoktuk, hogy vannak szerencsésebbek. Vannak a melósok, akiknek vinni kell a többieket – folytatta „Gyuzsó”, amire Csipesre célozva Ábrahám, azaz „Gida” így kontrázott: – Ezért Malac a beceneve, szerencsés ember…

Ábrahám Attila plüssoroszlánnal csinálta ki a társakat Szöulban

Csipes nem maradt adós…

– Gida kicsinált minket Szöulban. A döntőre plüssoroszlánnal, strandpapucsban jelent meg, s a bemelegítésnél nem mehettünk a rajttól messzebb, mint 250 méter, mert attól félt, hogy lekéssük.

– Így volt! Hátulról kiabáltam, hogy fordulj meg, különben nem evezek! – ismerte el Ábrahám.

Hódosi Sándor az édesapjának szánja ajándékul a közös evezést

Hódosi Sándor mélyebb érzéseket is szabadjára engedett. 

– Nekem ez ajándék. Sajnos nem vagyok mindig itthon, egy évben egyszer. Annak különösen örülök, hogy édesapám, aki szenved ezzel a szemét kórsággal, még egyszer láthatott minket együtt. Nekem talán ez volt az egyik legnagyobb ajándék – mondta az egykori csibész sportoló, aki Amerikában kezdett új életet.

Repülnek az évek, ahogy arra Ábrahám Attila utalt a maga stílusában: – Egy hónap és már csak én vagyok hatvan alatt, már mindegyik a télapókölcsönzőben lakik…

Gyulay Zsolt: A magyar kajaknégyes megelőzte a korát

Kicsit komolyabbra váltva Gyulay Zsolt összegezte, mitől is vált legendássá a magyar négyes szöuli győzelme:

Az a négyes, az megelőzte a korát, olyan időt és taktikát mentünk, ami évekig ismételhetetlen volt.

Így igaz. Az izmok és a mozdulatok megkopnak, de az emlékek ma is elevenek. Csipes Ferenc, Hódosi Sándor, Gyulay Zsolt és Ábrahám Attila. Kitörölhetetlen nevek a magyar sport legendáriumából.

A magyar kajaknégyes győzelme az 1988-as szöuli olimpián:

 

