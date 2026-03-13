tisza pártSárosi JózsefMagyar Péter

Feljelentések, százezres tankolások és MSZP-s kapcsolatok – kérdések a Tisza jelöltje körül

Sikkasztás gyanúja miatt két feljelentés is érkezett a Tisza Párt jelöltje, Sárosi József ellen. A nyilvánosságra került információk szerint a paksi önkormányzati cég dolgozói a telkén dolgozhattak, miközben a szolgálati autót százezres összegekért tankolták.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 11:52
Több visszaélésgyanús ügy is felmerült a Tisza Párt Tolna vármegye 1. számú választókerületében induló képviselőjelöltje, Sárosi József körül. Az elmúlt hetekben két feljelentést is tettek ellene sikkasztás gyanúja miatt: az egyiket a főügyészséghez, a másikat a rendőr-főkapitányságra nyújtották be – számolt be róla a Teol.

Munkaidőben dolgoznak a partfalon a cég alkalmazottjai

Sárosi József pályafutása kapcsán korábban az is felmerült, hogy szocialista kapcsolatrendszerének köszönhetően éveken át jól fizető pozíciókat kapott a baloldali vezetésű paksi önkormányzatnál. 

 

A tiszás jelölt telkén dolgozhattak a paksi önkormányzati cég munkásai

Magyar Péter jelöltje egy kampánygyűlésen Gyurcsány Ferencet és az egykori MSZP-t idézve azt mondta: – Új Magyarországot fogunk építeni. A jelek szerint ezt a saját telkén már el is kezdte.

Egy feljelentés szerint ugyanis a DC Dunakom Zrt. 5–15 dolgozója közel egy hónapon át Sárosi József telkén végzett telekrendezést, a paksi önkormányzati cég gépeit, eszközeit és járműveit használva, szerződés nélkül. 

Vagyis Sárosi Szekszárdon a cég erőforrásait használhatta saját céljaira, ami a polgári törvénykönyv szerint nem lett volna megengedett. Így különös fényt kapnak egy másik kampánygyűlésen elhangzott szavai is, amikor azt mondta: – Ha a fene fenét eszik is, le kell járni a választókerületbe.

 

Szolgálati autó, százezres tankolások

Adatigénylésből derült ki, hogy a tiszás jelölt, Sárosi József 2025 júliusáig a paksi önkormányzati cég egyik szolgálati autóját használta, majd egy másik járműre váltott – írta a portál. 

A tankolást a vállalat állta, vagyis lényegében az adófizetők pénzéből történt, miközben a Dunakom autója rendszeresen feltűnik Sárosi kampányeseményein.

A kikért számlák szerint a tankolási költségek a jelöltté válása után ugrottak meg. Míg 2025 júniusában még 60 450 forintért tankoltak, az előválasztási kampány idején, november első felében már 169 016 forintért. Ehhez a hónap második felében további 83 796 forint, majd december elején 140 476 forint társult. A számlák szerint 2026. január 3-án 132 893 forint, január 17-én pedig 78 241 forint értékben történt újabb tankolás.

Vagyis Sárosi november elejétől – nagyjából attól kezdve, hogy politikusnak állt – január közepéig 

több mint hatszázezer forintot költött a DC Dunakom, vagyis áttételesen a paksi adófizetők pénzéből üzemanyagra. 

Ez átlagosan havonta mintegy negyedmillió forintot jelent. Ha a későbbiekben is hasonló ütemben használta a céges autót, a benzinköltség akár az 1,2 millió forintot is elérheti.

 

MSZP-s kapcsolatok a Tisza jelöltje mögött Szekszárdon

A szekszárdi választókerület jó példája annak, hogy sokak szerint csak szlogen Magyar Péter elhatárolódása a régi baloldaltól. A Tisza Párt jelöltje, Sárosi József ugyanis az MSZP holdudvarából érkezett, és évek óta jó kapcsolatot ápol Tolna vármegye szocialista politikusaival, köztük Harangozó Tamással.

Paks szocialista polgármestere, Heringes Anita 2024-ben vissza is vette Sárosit a Dunakom vezetői tisztségébe, ahonnan korábban a képviselő-testület döntése nyomán közös megegyezéssel távozott.

 

Borítókép: Sárosi József az adófizetők pénzéből tankolta  az autóját, amelyet kampánycélokra használt (Fotó: Teol/Paksi Hírnök)

               
       
       
       

