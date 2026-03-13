Őrjönghet Zelenszkij Moszkva kijelentése után, az ukrán államfő hatalmas bajban

Zelenszkij élesen bírálta a csatlakozás támogatóit

A vita előzménye, hogy az ukrán elnök egy interjúban beszélt a Krím 2014-es orosz annektálásáról. Zelenszkij egy kérdésre válaszolva – amely arról szólt, milyen kapcsolatot ápol azokkal az orosz állampolgárokkal, akikkel még azelőtt ismerkedett meg, hogy politikai pályára lépett – élesen bírálta azokat, akik támogatták a félsziget Oroszországhoz csatolását.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: AFP/Daniel Mihailescu

A Krím kérdése továbbra is az egyik legélesebb vitapont Ukrajna és Oroszország között, és meghatározó szerepet játszik a két ország közötti konfliktusban.