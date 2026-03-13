A Krím kapcsán a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta: Oroszország büszke a félsziget lakóira, akik tizenkét évvel ezelőtt népszavazáson döntöttek a csatlakozásról, írja a Lenta.ru.
Őrjönghet Zelenszkij Moszkva kijelentése után, az ukrán államfő hatalmas bajban
A Kreml reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentéseire a Krím félsziget hovatartozásával kapcsolatban. Moszkva szerint a terület Oroszország szerves része, és erre a 2014-es népszavazás eredménye is bizonyíték.
A Krím kapcsán Moszkva a népszavazásra hivatkozik
Peszkov szerint a Krím félsziget lakói a nemzetközi jog keretein belül szavaztak az egyesülésre Oroszországgal.
Arra kérünk mindenkit, hogy emlékezzen arra, hogy a Krím teljes lakossága a nemzetközi joggal összhangban szavazott az újraegyesülésről Oroszországgal. Ezek az emberek Oroszország állampolgárai. A Krím és Szevasztopol természetesen országunk elidegeníthetetlen része
– fogalmazott a Kreml szóvivője.
Zelenszkij élesen bírálta a csatlakozás támogatóit
A vita előzménye, hogy az ukrán elnök egy interjúban beszélt a Krím 2014-es orosz annektálásáról. Zelenszkij egy kérdésre válaszolva – amely arról szólt, milyen kapcsolatot ápol azokkal az orosz állampolgárokkal, akikkel még azelőtt ismerkedett meg, hogy politikai pályára lépett – élesen bírálta azokat, akik támogatták a félsziget Oroszországhoz csatolását.
A Krím kérdése továbbra is az egyik legélesebb vitapont Ukrajna és Oroszország között, és meghatározó szerepet játszik a két ország közötti konfliktusban.
Borítókép: Az orosz nemzeti trikolór a Kreml egyik tornyának tetején (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)
Drón csapódott egy buszba Harkiv régióban, meghalt a sofőr
A járaton tizenöt utas tartózkodott, a sérülteket kórházba szállították.
Friedrich Merz kiakadt Amerikára az orosz olaj miatt
Figyelmen kívül hagyják az érintett országokat.
Orbán Viktor győzelmében bízik a szerb elnök
Remélem, hogy megnyeri a választásokat – mondta Vucsics.
Négy amerikai katona meghalt az iraki repülőgép-balesetben
Két ember mentése továbbra is folyamatban van.
Drón csapódott egy buszba Harkiv régióban, meghalt a sofőr
A járaton tizenöt utas tartózkodott, a sérülteket kórházba szállították.
Friedrich Merz kiakadt Amerikára az orosz olaj miatt
Figyelmen kívül hagyják az érintett országokat.
Orbán Viktor győzelmében bízik a szerb elnök
Remélem, hogy megnyeri a választásokat – mondta Vucsics.
Négy amerikai katona meghalt az iraki repülőgép-balesetben
Két ember mentése továbbra is folyamatban van.
