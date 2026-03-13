KrímOroszországUkrajnaDmitrij PeszkovZelenszkijorosz-ukrán háború

Őrjönghet Zelenszkij Moszkva kijelentése után, az ukrán államfő hatalmas bajban

A Kreml reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentéseire a Krím félsziget hovatartozásával kapcsolatban. Moszkva szerint a terület Oroszország szerves része, és erre a 2014-es népszavazás eredménye is bizonyíték.

Magyar Nemzet
Forrás: Lenta.ru2026. 03. 13. 12:42
Az orosz nemzeti trikolór lobog a Kreml egyik tornyának tetején Fotó: Kirill Kudryavtsev Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Krím kapcsán a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta: Oroszország büszke a félsziget lakóira, akik tizenkét évvel ezelőtt népszavazáson döntöttek a csatlakozásról, írja a Lenta.ru.

Krím
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Fotó: AFP/Szergej Karpukin

 

A Krím kapcsán Moszkva a népszavazásra hivatkozik

Peszkov szerint a Krím félsziget lakói a nemzetközi jog keretein belül szavaztak az egyesülésre Oroszországgal.

Arra kérünk mindenkit, hogy emlékezzen arra, hogy a Krím teljes lakossága a nemzetközi joggal összhangban szavazott az újraegyesülésről Oroszországgal. Ezek az emberek Oroszország állampolgárai. A Krím és Szevasztopol természetesen országunk elidegeníthetetlen része

– fogalmazott a Kreml szóvivője.

 

Zelenszkij élesen bírálta a csatlakozás támogatóit

A vita előzménye, hogy az ukrán elnök egy interjúban beszélt a Krím 2014-es orosz annektálásáról. Zelenszkij egy kérdésre válaszolva – amely arról szólt, milyen kapcsolatot ápol azokkal az orosz állampolgárokkal, akikkel még azelőtt ismerkedett meg, hogy politikai pályára lépett – élesen bírálta azokat, akik támogatták a félsziget Oroszországhoz csatolását.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky addresses a joint press conference with his Romanian counterpart at Cotroceni Palace, the official residence of the Romanian president, in Bucharest on March 12, 2026. Ukrainian President Zelensky arrived on March 12 in Romania, where he was to visit an F-16 fighter jet training centre and meet Romania's leader, before visiting France later this week. The visits come at a time of uncertainty over planned peace talks between Kyiv and Moscow that have been spearheaded by the United States and derailed by the US-Israeli war with Iran. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: AFP/Daniel Mihailescu

A Krím kérdése továbbra is az egyik legélesebb vitapont Ukrajna és Oroszország között, és meghatározó szerepet játszik a két ország közötti konfliktusban.

 

Borítókép: Az orosz nemzeti trikolór a Kreml egyik tornyának tetején (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu