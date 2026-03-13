Átadták a Jótollú magyar újságíró díjat

György-Horváth Zsuzsa kapta a Jótollú magyar újságíró díjat 2026-ban, amit a díjazott a Nézőpont Intézet által szervezett, sajtódíjátadón vett át. Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója laudációjában felidézte: a György-Horváth Zsuzsát még 1995-ben ismerte meg, a Miskolci Egyetem gólyatáborában.

György-Horváth Zsuzsa kapta idén a Jótollú magyar újságíró díjat (Fotó: Székelyhídi Balázs)

– Zsuzsa az egyetemi évek alatt is közösségi ember volt, életvidám és természetes személyiség. De természetesen nem azért kapja ezt a díjat, mert az én gólyám volt, hanem mert kiváló újságíró – szögezte le, majd kifejtette: végigjárta a ranglétrát, először még egyetemistaként hallotta hangját a Miskolci Rádióban. Onnan jutott el később televízióhoz, majd országos ismertséghez. A másik oka, hogy minden műfajban hiteles. Riporterként, hírolvasóként, magazinműsor-vezetőként, szerkesztőként, rádiósként – és most már a politikai műsorok világában is.

„Barátként is mondhatom: a díj jó helyre kerül”

– jelentette ki.

Egyszerre mentor és barát

Ibolya Csenge, a Fidesz Press újságírója is beszédében leszögezte: György-Horvát Zsuzsa nemcsak kiváló újságíró, hanem a legjobb barátja is. – Ez a szakma kívülről, téged nézve gyakran egyszerűnek tűnhet: egy jó cikk, egy jó interjú, egy erős adás. De akik közelről látják, tudják azt, hogy az valójában ennél sokkal több. Hosszú esték, végtelen jegyzetek, telefonhívások, kérdések és az a makacs kíváncsiság, amely nem hagy téged, amíg valóban meg nem érted a történetet és a téma minden részlete a helyére nem kerül. Te pontosan ilyen újságíró vagy – mondta.

Szerinte a díjazottban kiemelten becsülendő, hogy soha nem tolakodott előre hogy észrevegyék, mindent munkával ért el. – Látom azt a szenvedélyt, amivel a munkádról beszélsz, látom azt a kíváncsiságot, amivel az emberek felé fordulsz, még néha kicsik-sok is rendezvényeken, és látom azt a felelősséget is, amit mindig komolyan veszel: hogy a szavaknak súlya van – hangsúlyozta, hozzátéve: ez a díj nem csak egy pillanatnyi siker, hanem sokévnyi munkának és kitartásnak az elismerése.