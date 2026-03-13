újságírásmagyar újságíráskitüntetés

Átadták a Jótollú magyar újságíró díjat

A rangos elismerést péntek délelőtt vehette át a jól ismert műsorvezető.

Kőházi János
2026. 03. 13. 13:44
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

György-Horváth Zsuzsa kapta a Jótollú magyar újságíró díjat 2026-ban, amit a díjazott a Nézőpont Intézet által szervezett, sajtódíjátadón vett át. Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója laudációjában felidézte: a György-Horváth Zsuzsát még 1995-ben ismerte meg, a Miskolci Egyetem gólyatáborában. 

György-Horváth Zsuzsa kapta idén a Jótollú magyar újságíró díjat (Fotó: Székelyhídi Balázs)
György-Horváth Zsuzsa kapta idén a Jótollú magyar újságíró díjat (Fotó: Székelyhídi Balázs)

– Zsuzsa az egyetemi évek alatt is közösségi ember volt, életvidám és természetes személyiség. De természetesen nem azért kapja ezt a díjat, mert az én gólyám volt, hanem mert kiváló újságíró – szögezte le, majd kifejtette: végigjárta a ranglétrát, először még egyetemistaként hallotta hangját a Miskolci Rádióban. Onnan jutott el később televízióhoz, majd országos ismertséghez. A másik oka, hogy minden műfajban hiteles. Riporterként, hírolvasóként, magazinműsor-vezetőként, szerkesztőként, rádiósként – és most már a politikai műsorok világában is.

„Barátként is mondhatom: a díj jó helyre kerül”

– jelentette ki.

Egyszerre mentor és barát

Ibolya Csenge, a Fidesz Press újságírója is beszédében leszögezte: György-Horvát Zsuzsa nemcsak kiváló újságíró, hanem a legjobb barátja is. – Ez a szakma kívülről, téged nézve gyakran egyszerűnek tűnhet: egy jó cikk, egy jó interjú, egy erős adás. De akik közelről látják, tudják azt, hogy az valójában ennél sokkal több. Hosszú esték, végtelen jegyzetek, telefonhívások, kérdések és az a makacs kíváncsiság, amely nem hagy téged, amíg valóban meg nem érted a történetet és a téma minden részlete a helyére nem kerül. Te pontosan ilyen újságíró vagy – mondta.

Szerinte a díjazottban kiemelten becsülendő, hogy soha nem tolakodott előre hogy észrevegyék, mindent munkával ért el. – Látom azt a szenvedélyt, amivel a munkádról beszélsz, látom azt a kíváncsiságot, amivel az emberek felé fordulsz, még néha kicsik-sok is rendezvényeken, és látom azt a felelősséget is, amit mindig komolyan veszel: hogy a szavaknak súlya van – hangsúlyozta, hozzátéve: ez a díj nem csak egy pillanatnyi siker, hanem sokévnyi munkának és kitartásnak az elismerése.

Már huszonöt éve a jobboldalon

György-Horváth Zsuzsa köszönőbeszédében elmondta, három okból is büszke erre a díjra. Az első, hogy megtiszteltetés egy ilyen illusztris társaságba érkezni. Másodikként felidézte, idén jubilál: már 25 éve dolgozik a médiában – negyed évszázada lépett be a média világába, és azóta is ott maradt. Végül emlékeztetett: 2026-ot írunk, és mindenki érzi, hogy egy rendkívül fontos időszakban élünk. 

„Ha minden jól megy, akkor napra pontosan egy hónap múlva ilyenkor mi mindannyian ünneplünk majd egy sikeres választást”

– emelte ki, hozzátéve: vasárnap reméli, hogy minden idők legnagyobb és legjelentősebb Békemenetén a magyarok megüzenik, hogy Magyarország nem lesz ukrán gyarmat.

Mint mondta, egy erdélyi református lelkész lányaként az ő jobboldalisága sosem volt kérdés. – Édesapám Tőkés László harcostársa volt a kolozsvári teológián, nagypapám pedig erdélyi orvosprofesszor volt. Ezt az örökséget kaptam, és viszem tovább – szögezte le, hozzátéve: televíziósként sokáig az volt a feladata, hogy a híreket közvetítse. De elmondása szerint volt egy pont, amikor úgy érezte: a tudását és a hitelességét arra is használhatja, hogy bátrabban kiálljon a normalitás mellett. György-Horváth Zsuzsa megköszönte a díjat, majd megígérte: a következő 25 évben is ugyanazzal az erővel és felelősséggel dolgozik majd, ahogy eddig.

Borítókép: Mráz Ágoston Sámuel, György-Horváth Zsuzsa és Boros Bánk Levente (Fotó: Székelyhídi Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu